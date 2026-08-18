Francuskie Rafale patrolowały niebo nad Bałtykiem. 540 godzin lotów i 39 alarmów NATO

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-08-18 10:39

Przez cztery miesiące francuskie Rafale uczestniczyły w natowskiej misji Baltic Air Policing na Litwie. Myśliwce wykonywały zadania związane z ochroną przestrzeni powietrznej państw bałtyckich oraz wschodniej granicy Polski. Jak informuje francuskie dowództwo sił powietrznych, francuskie lotnictwo odnotowało w tym czasie 540 godzin lotu i 39 rzeczywistych alarmów bojowych.

Francja uczestniczyła w 71. rotacji misji Baltic Air Policing (BAP 71) od 1 kwietnia do 31 lipca 2026 roku. Z bazy lotniczej w Szawlach na Litwie francuskie Rafale odpowiadały za ochronę przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Zadaniem kontyngentu było również monitorowanie wschodniej granicy Polski pod kątem możliwego wtargnięcia bezzałogowych statków powietrznych lub pocisków.

Jak informuje francuskie dowództwo sił powietrznych, misję podzielono na dwie zmiany. Od 1 kwietnia do 31 maja operowały cztery dwumiejscowe Rafale B z bazy lotniczej Saint-Dizier. Wraz z nimi na Litwie przebywało ponad 100 francuskich lotników. 1 czerwca samoloty zastąpiły cztery jednomiejscowe Rafale C z bazy Mont-de-Marsan. Drugi kontyngent również liczył około 100 osób i pozostał na miejscu do końca lipca.

Rafale w gotowości do startu

Francuskie załogi działały w systemie naprzemiennych dyżurów. W tygodniach określanych jako „hot” samoloty musiały być zdolne do startu w ciągu 15 minut. Podczas tygodni „cold” czas reakcji wynosił do trzech godzin. Poza rzeczywistymi alarmami piloci prowadzili również szkolenia z sojusznikami. Rafale wykonywały między innymi misje treningowe z innymi kontyngentami myśliwskimi rozmieszczonymi w regionie, ćwiczyły wsparcie wojsk lądowych oraz prowadziły szkolenia z użyciem działka lotniczego. Francuzi wspólnie z lotnictwem Litwy i Estonii trenowali także wykrywanie i przechwytywanie dronów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas misji było zniszczenie przez francuski Rafale C drona nad terytorium Łotwy. Za udział w jego przechwyceniu i zniszczeniu podpułkownik Romain oraz kapitan Josselin otrzymali później od ministra obrony Łotwy Raivisa Melnisa medal honorowy Atzinības Goda Zīme. Dla kapitana Josselina była to jednocześnie pierwsza operacja zagraniczna oraz pierwszy rzeczywisty alarm typu Alpha Scramble.

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540 godzin lotów francuskich Rafale

W ciągu czterech miesięcy francuski kontyngent wykonał łącznie 540 godzin lotów. Załogi zostały postawione na rzeczywiste alarmy 39 razy, określane jako Alpha Scramble. Kolejne 69 alarmów Tango Scramble miało charakter szkoleniowy. Szczególnie intensywna była współpraca podczas misji wykonywanych przez Rafale C. Większość lotów treningowych realizowano wspólnie z siłami powietrznymi państw sojuszniczych, w tym Rumunii i Polski.

Misja BAP 71 pozwoliła jednocześnie zwiększyć interoperacyjność lotnictwa państw NATO i potwierdziła zdolność Francji do udziału w stałym systemie ochrony przestrzeni powietrznej Sojuszu. Obecność francuskich Rafale nad państwami bałtyckimi była elementem wzmacniania wschodniej flanki NATO.

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