Rosja wydała ostrzeżenie Wielkiej Brytanii, grożąc "wysoką ceną" za militarne wsparcie Ukrainy i użycie brytyjskich dronów w atakach.

Moskwa oskarża Londyn o świadomą eskalację konfliktu, podczas gdy źródła wojskowe potwierdzają uderzenia dronów na kluczowe cele w Rosji.

Jak Wielka Brytania odpowiada na groźby i jakie strategiczne obiekty w Rosji są celem ataków, zmieniających przebieg wojny.

Rosyjskie zarzuty i ostrzeżenia dla Londynu

W poniedziałek rosyjska ambasada w Londynie wydała oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo ostrzegła Wielką Brytanię przed dalszym wspieraniem Ukrainy w konflikcie. Głównym punktem spornym jest rzekome wykorzystanie brytyjskich dronów do uderzeń na cele znajdujące się na terytorium Rosji. Według ambasady, poprzez te działania, „Wielka Brytania staje się wspólnikiem” w takich atakach i „świadomie wybiera eskalację” konfliktu. Moskwa podkreśliła, że takie zaangażowanie będzie miało poważne reperkusje.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej ambasady jasno wskazano, że „Działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Im głębsze będzie jego zaangażowanie w konflikt (...) tym wyższa będzie cena”. Jest to groźba, mająca na celu zniechęcenie Wielkiej Brytanii do dalszego udzielania pomocy wojskowej Ukrainie, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych systemów uzbrojenia, takich jak drony bojowe dalekiego zasięgu. Rosja od dłuższego czasu krytykuje zachodnie państwa za dostarczanie Ukrainie sprzętu wojskowego, argumentując, że przedłuża to konflikt i prowadzi do jego eskalacji.

Odpowiedź Wielkiej Brytanii i potwierdzenie użycia dronów

W odpowiedzi na rosyjskie ostrzeżenie, rzecznik ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii szybko zareagował, przekazując stacji BBC, że jego kraj niezmiennie stoi „ramię w ramię” z Ukrainą i będzie przekazywał jej sprzęt, którego potrzebuje ona, by bronić się przed nielegalną inwazją Rosji. Rzecznik podkreślił również, że „Rosja nie powinna mieć wątpliwości co do determinacji tego rządu w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, na Ukrainie oraz przeciwko Wielkiej Brytanii i naszym sojusznikom”. Stanowisko to wyraźnie wskazuje, że Wielka Brytania nie zamierza ustąpić pod presją Moskwy i będzie kontynuować swoją politykę wspierania suwerenności Ukrainy.

„Mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie powinni się obawiać rosyjskich gróźb związanych z wykorzystaniem przez Ukrainę brytyjskich dronów” – oświadczyła we wtorek przedstawicielka brytyjskiego rządu Lilian Greenwood. „Chcemy nadal wspierać naszych przyjaciół w Ukrainie. Robimy to od wielu lat, zapewniając szkolenia i sprzęt. Będziemy to robić nadal” – zadeklarowała Greenwood, podsekretarz stanu w ministerstwie pracy, pytana o sprawę poruszoną w porannym programie telewizji BBC.

Informacje o wykorzystaniu brytyjskich dronów przez Ukrainę do ataków na terytorium Rosji zostały potwierdzone przez źródło wojskowe w rozmowie z BBC. Ataki te miały być skierowane przeciwko obiektom wojskowym i przemysłowym, w tym rafineriom oraz magazynom sieci handlowej Wildberries. Wcześniej doniesienia na ten temat opublikował brytyjski dziennik „Times”. Ocenia się, że dotychczasowe ataki spowodowały znaczne szkody, szacowane na ponad 35 miliardów dolarów, co świadczy o skuteczności i strategicznym znaczeniu użytych dronów.

Ukraińskie cele i znaczenie dronów bojowych

Obiekty należące do rosyjskiej sieci handlowej Wildberries są celem ataków od 18 lipca. W ocenie władz w Kijowie, są one uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ odgrywają kluczową rolę w zaopatrywaniu rosyjskiej armii na froncie. Ta strategia ma na celu osłabienie logistyki i zdolności operacyjnych sił rosyjskich, utrudniając im prowadzenie działań wojennych. Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało w niedzielę, że w wyniku przeprowadzonych operacji „unieruchomiono” siedem z dziesięciu głównych centrów logistycznych tej sieci.

W kwietniu br. brytyjskie ministerstwo obrony ogłosiło plan przekazania Ukrainie 120 tysięcy dronów w ciągu roku, w tym tysięcy dronów bojowych dalekiego zasięgu. Ta zapowiedź podkreśla rosnące znaczenie dronów w nowoczesnej wojnie i determinację Wielkiej Brytanii w zapewnianiu Ukrainie środków niezbędnych do obrony. Dostarczanie zaawansowanych dronów umożliwia Ukrainie prowadzenie precyzyjnych ataków na cele strategiczne głęboko na terytorium Rosji, co stanowi istotny element strategii obronnej Kijowa.