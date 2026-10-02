Przyszłość obronności w Europie. Konferencja w Katowicach stawia na polski przemysł i technologie

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rekordowego wzrostu wydatków na bezpieczeństwo w Europie, kluczowe staje się nie tylko posiadanie odpowiednich budżetów, ale przede wszystkim zbudowanie realnej odporności państw. Konferencja „Przemysł dla obronności” ma za zadanie spojrzeć na te wyzwania z perspektywy gospodarczej i przemysłowej, angażując przedstawicieli przemysłu, wojska, administracji, finansów oraz świata nauki. Powodzenie strategicznych programów obronnych jest bowiem coraz bardziej uzależnione od dostępu do zaawansowanych technologii, efektywnych mocy produkcyjnych, specjalistycznych kompetencji przemysłowych, stabilnego finansowania inwestycji oraz odpornych łańcuchów dostaw.

Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP, podkreśla strategiczne znaczenie wydarzenia:

"Widzimy, że przemysł obronny staje się dziś jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa i suwerenności państw. Polska, podobnie jak inne kraje regionu, stoi przed koniecznością zwiększania zdolności produkcyjnych i inwestowania w nowe technologie. Konferencja „Przemysł dla obronności” ma być przede wszystkim platformą do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami przemysłu, ekspertami i decydentami, którzy wspólnie zastanowią się, jak przekuć potencjał krajowych firm w realną siłę gospodarczą i militarną".

Organizatorzy wydarzenia w Katowicach stawiają sobie za cel stworzenie przestrzeni do praktycznej debaty, która pozwoli przełożyć rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa państwa na konkretny rozwój gospodarczy, nowe inwestycje, innowacje oraz budowanie przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu. To forum, gdzie teoria spotyka się z praktyką, ma na celu wypracowanie rozwiązań, które wzmocnią zarówno krajowe, jak i europejskie łańcuchy wartości w sektorze obronnym.

Nowa industrializacja i local content: Klucz do suwerenności

Agenda konferencji „Przemysł dla obronności” w Katowicach została skonstruowana wokół pięciu głównych filarów, które mają zdefiniować przyszłość przemysłu obronnego. Pierwszym z nich jest nowa industrializacja Europy, która ma na celu wzmocnienie bazy produkcyjnej kontynentu w obliczu globalnych wyzwań. Równie istotnym aspektem jest local content i polonizacja, czyli pytanie o to, w jakim stopniu strategiczne programy obronne mogą realnie wspierać krajową bazę przemysłową. W warunkach rosnącego zapotrzebowania na sprzęt i uzbrojenie, kluczowe staje się nie tylko wspieranie końcowych producentów, ale także budowanie silnej sieci krajowych poddostawców, zapewnienie dostępu do komponentów oraz zdolność do szybkiego zwiększania produkcji. Ta strategia ma na celu zapewnienie większej niezależności i bezpieczeństwa dostaw, minimalizując ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Technologie i finansowanie: Fundamenty wzrostu polskiego przemysłu obronnego

Kolejnym kluczowym obszarem dyskusji są moce produkcyjne i suwerenność technologiczna. Współczesne konflikty zbrojne dobitnie pokazują, że przewaga na polu walki nie wynika jedynie z zaawansowania pojedynczych systemów, ale również ze zdolności do ich masowej produkcji, uzupełniania zapasów i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby. Dlatego wśród tematów konferencji znajdą się zagadnienia takie jak produkcja amunicji, rozwój elektroniki, systemy bezzałogowe oraz zaawansowane technologie cyfrowe, które są fundamentem nowoczesnej obronności.

Szczególne miejsce w debacie zajmie również gospodarka dual use, czyli technologie podwójnego zastosowania. Jest to obszar, który może pozwolić na szersze wykorzystanie potencjału firm cywilnych – od przemysłu maszynowego i elektronicznego po nowe technologie – na potrzeby bezpieczeństwa. Stanowi to szansę zarówno na zwiększenie odporności gospodarki, jak i na rozwój nowych rynków dla polskich przedsiębiorstw. Ostatnim, ale równie ważnym filarem jest finansowanie rozwoju przemysłu obronnego. Rozwój tego sektora wymaga nie tylko bieżących zamówień, ale przede wszystkim długoterminowych inwestycji w fabryki, park maszynowy, badania i rozwój, technologie oraz kadry. Kluczowe staje się zatem pytanie, jak skutecznie finansować skalowanie produkcji i jak stworzyć warunki, w których środki przeznaczane na obronność będą jednocześnie budować długoterminową konkurencyjność gospodarczą kraju.

Konferencja „Przemysł dla obronności” jest częścią szerszego cyklu wydarzeń poświęconych rozwojowi i pozycji polskiego przemysłu w świecie. W dniach 13-15 października, równolegle do konferencji, odbędą się także Forum Nowego Przemysłu, Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING. Rejestracja na konferencję „Przemysł dla obronności” jest dostępna poprzez stronę www.pdo.wnp.pl.