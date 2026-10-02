Rusza modernizacja zakładu PIT-RADWAR w Czernicy. Inwestycja za 90 milionów wzmocni polską zbrojeniówkę

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o formalnym rozpoczęciu prac modernizacyjnych w dolnośląskim oddziale PIT-RADWAR S.A. w Czernicy. 2 października 2026 roku podpisano umowę z polską firmą, Grupą KDM, na realizację prac budowlanych i modernizacyjnych w kluczowych budynkach produkcyjnych zakładu. Jest to zwieńczenie zapowiedzi i strategicznych planów ogłoszonych po formalnym połączeniu PIT-RADWAR z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2, które nastąpiło na początku 2026 roku.

Inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy etap obejmuje prace o wartości blisko 21 mln zł netto. Całkowita wartość inwestycji w modernizację zakładu w Czernicy wyniesie prawie 90 mln zł netto. Wykonawcą została polska firma Grupa KDM, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie i realizacji zaawansowanych projektów budowlanych, w tym dla sektorów technologicznych i przemysłowych.

🏗️ CZERNICA SIĘ ROZWIJA! ✍️ PODPISANE!@PITRADWAR_PGZ rozpoczyna pierwszy etap modernizacji zakładu na Dolnym Śląsku. Dziś podpisana została umowa z polskim wykonawcą na prace budowlane i modernizacyjne w Czernicy. 🏗️ pierwszy etap: blisko 21 mln zł netto⚙️ cała inwestycja:… pic.twitter.com/AgFvJ93DGE— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 2, 2026

Nowe życie zakładu w Czernicy. Co obejmie modernizacja?

Głównym celem inwestycji jest gruntowna modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowego parku maszynowego. Prace obejmą większość budynków produkcyjnych, co pozwoli na skokowe zwiększenie zdolności PIT-RADWAR w zakresie produkcji, badań, montażu i kontroli jakości. Oddział w Czernicy specjalizuje się w projektowaniu, integracji i utrzymaniu zaawansowanych systemów łączności wojskowej, co czyni go kluczowym elementem w łańcuchu dostaw dla Sił Zbrojnych RP.

Jak podkreśla zarząd spółki, nowa infrastruktura jest niezbędna do realizacji rosnącej liczby zamówień, zwłaszcza w kontekście kluczowych programów modernizacji polskiej armii, takich jak Wisła, Narew czy Pilica+. Inwestycje w PIT-RADWAR otrzymały niedawno status Inwestycji Kluczowych w zakresie potrzeb obronności państwa, co ułatwia i przyspiesza realizację tego typu strategicznych przedsięwzięć.

Spełnienie zobowiązań i strategiczny rozwój PGZ

Modernizacja zakładu w Czernicy jest bezpośrednią realizacją zobowiązań, które Polska Grupa Zbrojeniowa złożyła podczas procesu łączenia PIT-RADWAR S.A. z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 S.A. Celem fuzji było wzmocnienie potencjału obu podmiotów i stworzenie silnego ośrodka kompetencyjnego w dziedzinie łączności wojskowej na Dolnym Śląsku.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Adam Leszkiewicz, w rozmowie z Radiem Wrocław podkreślił, że inwestycja w Czernicy jest elementem szerszej strategii rozwoju całej grupy. PGZ, mając podpisane umowy na ponad 100 mld zł, intensywnie inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać potrzebom polskiego wojska. „W pierwszym rzędzie musimy wyposażyć polskie wojsko” – stwierdził prezes Leszkiewicz, wskazując na priorytety grupy. Inwestycja w Czernicy wpisuje się w ten trend, podobnie jak inne projekty, takie jak budowa nowego zakładu PIT-RADWAR pod Warszawą czy rozwój zakładów Mesko i Nitro-Chem.

Znaczenie dla regionu i polskiego przemysłu obronnego

Inwestycja o wartości blisko 90 mln zł to nie tylko wzmocnienie samej spółki, ale również potężny impuls rozwojowy dla całego regionu. Już wcześniej informowano, że w związku z nowymi kontraktami i wsparciem z europejskiego programu SAFE, zakład w Czernicy planuje znaczne zwiększenie zatrudnienia – z około 170 do blisko 270 osób. Poszukiwani są przede wszystkim wysoko wykwalifikowani specjaliści z branży elektronicznej i inżynieryjnej.