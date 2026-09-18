Ważna decyzja MON dla PGZ. MESKO, PIT-RADWAR, OBR CTM i NITRO-CHEM zwiększą moce

O przyznaniu statusu poinformowała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Status inwestycji kluczowych został przyznany po raz pierwszy przez specjalny zespół działający w MON.

PGZ rozbuduje potencjał produkcyjny

Rozwiązanie przewidziane w specustawie ma usprawnić przygotowanie i realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z potrzebami obronnymi państwa. W przypadku spółek Grupy PGZ umożliwi sprawniejsze prowadzenie procesów dotyczących rozbudowy infrastruktury, zwiększania mocy produkcyjnych oraz rozwijania kompetencji technologicznych.

To ważna informacja dla całej Grupy PGZ i potwierdzenie strategicznego znaczenia kompetencji rozwijanych przez nasze spółki. Przyznanie inwestycjom MESKO, PIT-RADWAR, OBR CTM oraz NITRO-CHEM statusu kluczowych dla potrzeb obronności państwa otwiera przed nami kolejną wielką szansę rozwojową. Pozwoli sprawniej rozbudowywać infrastrukturę, zwiększać moce produkcyjne i wdrażać nowoczesne technologie. Jesteśmy gotowi przełożyć tę decyzję na konkretne inwestycje, nowe zdolności i większą skalę produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Dzięki decyzjom Ministra Obrony Narodowej dostaliśmy kolejne narzędzie, aby sprawniej produkować polskie bezpieczeństwo w polskich zakładach i rozwijać krajowe zdolności - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Inwestycje prowadzone przez cztery spółki Grupy PGZ dotyczą obszarów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Spółki rozwijają kompetencje między innymi w zakresie produkcji amunicji i środków bojowych, systemów radiolokacyjnych, systemów obrony powietrznej, elektroniki wojskowej oraz technologii przeznaczonych dla domeny morskiej.

Przyznany status pozwoli sprawniej realizować przedsięwzięcia służące zwiększeniu skali i tempa produkcji oraz rozbudowie infrastruktury niezbędnej do wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych. Efektem inwestycji będzie wzmocnienie potencjału poszczególnych spółek, zwiększenie odporności krajowego systemu produkcji i dostaw oraz trwałe ulokowanie kluczowych kompetencji przemysłowych w Polsce.

Na podstawie informacji prasowej PGZ