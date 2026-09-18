Polskie FA-50 intensywnie trenują w ramach manewrów Czarny Obrońca-26, operując z Goleniowa, by przetestować gotowość i elastyczność działań.

Kluczowe przebazowanie maszyn z macierzystej bazy sprawdza logistykę oraz współdziałanie wojsk na lądzie, morzu i w powietrzu.

Dlaczego te strategiczne ćwiczenia są istotne dla przyszłości polskiego lotnictwa i jakie nowe zdolności ujawniają?

FA-50 przebazowane do Goleniowa

Jak przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, lekkie samoloty bojowe FA-50 Fighting Eagle z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego wykonują kolejne loty szkoleniowe podczas ćwiczeń Czarny Obrońca-26. Maszyny zostały przebazowane z macierzystego lotniska w rejonie Mińska Mazowieckiego do Goleniowa. Wykorzystanie infrastruktury oddalonej od stałej bazy ma sprawdzić zdolność do szybkiego rozwinięcia lotnictwa oraz prowadzenia operacji w zmienionych warunkach.

Udział FA-50 w ćwiczeniach jest elementem szerszego sprawdzianu współdziałania Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Manewry obejmują działania na lądzie, w powietrzu i na Morzu Bałtyckim. Federacja ćwiczeń Czarny Obrońca-26 potrwa do 24 września 2026 roku.

Logistyka równie ważna jak loty

Operowanie z dala od macierzystej bazy wymaga odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego i inżynieryjnego. Personel techniczny 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego pozostaje w gotowości do przygotowania samolotów FA-50 do kolejnych misji oraz ich obsługi po zakończeniu lotów.

Jak podkreśla Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, zadania są realizowane niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. W praktyce oznacza to konieczność utrzymania ciągłości pracy zespołów odpowiedzialnych za przeglądy, tankowanie, uzbrojenie, przygotowanie statków powietrznych i usuwanie ewentualnych usterek.

Ćwiczenia sprawdzają więc nie tylko możliwości samych samolotów i ich załóg. Równie istotne jest to, czy personel naziemny potrafi zapewnić odpowiednią dostępność maszyn w warunkach polowych i przy wykorzystaniu infrastruktury innego lotniska.

Współdziałanie na lądzie, morzu i w powietrzu

Operacje FA-50 z Goleniowa wpisują się w scenariusz ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie gotowości oraz współdziałania różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Samoloty mogą realizować zadania wymagające koordynacji z wojskami lądowymi oraz komponentem morskim. Federacja Czarny Obrońca-26 obejmuje województwa lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie, Morze Bałtyckie oraz polską przestrzeń powietrzną. W manewrach uczestniczy ponad 11 tys. żołnierzy i ponad 880 jednostek sprzętu.x

Dla polskich FA-50 jest to kolejny sprawdzian zdolności do działania w ramach operacji połączonej. Przebazowanie do Goleniowa pozwala jednocześnie ocenić tempo przerzutu, przygotowanie obsługi naziemnej oraz możliwości wykorzystania alternatywnej infrastruktury lotniczej.

FA-50 w służbie polskiego lotnictwa

Samoloty FA-50 Fighting Eagle to lekkie, dwuosobowe maszyny bojowe produkcji południowokoreańskiej, które Polska zakontraktowała w liczbie 48 sztuk. Pełnią one rolę uzupełnienia dla myśliwców, takich jak F-16 i przybywających już do Polski F-35, oferując niższe koszty eksploatacji przy zachowaniu szerokich możliwości bojowych. FA-50 mogą osiągać prędkość do 1,5 Macha i przenosić uzbrojenie o masie do 4,5 tony, w tym pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia oraz bomby lotnicze.

Warto przypomnieć, że Polska ma obecnie 12 samolotów FA-50G. To maszyny w przejściowej konfiguracji, dostarczone w 2023 roku. Zamówienie obejmuje także 36 samolotów w wersji FA-50PL. Pierwszy FA-50PL ma zostać dostarczony w połowie 2027 roku. Zaktualizowany harmonogram zakłada zakończenie dostaw wszystkich 36 maszyn na początku 2029 roku. Terminy zmieniono aneksem podpisanym 9 stycznia 2026 roku; pierwotnie samoloty miały być dostarczane w latach 2025–2028.