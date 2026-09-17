Redukcja etatów w elitarnych brygadach? MON i Sztab Generalny dementują i zapowiadają wzmocnienie

17 września na platformie społecznościowej X (dawniej Twitter) pojawił się wpis dziennikarza Jarosława Wolskiego, który powołując się na rzekomo potwierdzone informacje, stwierdził, że nastąpiła znacząca redukcja etatów w dwóch kluczowych dla polskiej armii formacjach: 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej (25 BKPow) oraz 6. Brygadzie Powietrznodesantowej.

Według tych doniesień, obie jednostki aeromobilne, często określane jako „szpica” Sił Zbrojnych, miały stracić po kilkuset żołnierzy. Autor wpisu określił takie działanie jako „niezrozumiałe, złe i destrukcyjne”, argumentując, że siła tych formacji zależy bezpośrednio od liczby żołnierzy, a wsparcie sprzętowe, takie jak śmigłowce Apache, nie jest w stanie zastąpić utraty całych pododdziałów.

Uzyskałem potwierdzenie dość wstrząsającej informacji - nastąpiła redukcja etatów dla obu elitarnych formacji:- 6 Brygady Powietrznodesantowej - 25 Brygady Kawalerii Powietrznodesantowej. Obie formacje - mające działać często na szpicy SZ RP, jako pierwsze wysyłane na pomoc… pic.twitter.com/3mvsmKFmfT— Jarosław Wolski (@wolski_jaros) September 17, 2026

MON dementuje doniesienia. „Koncentrujemy się na rozbudowie”

Reakcja Ministerstwa Obrony Narodowej była natychmiastowa i stanowcza. W oficjalnym komunikacie prasowym z 17 września resort zdementował te pogłoski. W oświadczeniu jasno podkreślono, że w resorcie obrony narodowej nie są prowadzone żadne prace nad redukcją etatów w jednostkach wojskowych, w tym w wymienionych brygadach. Co więcej, ministerstwo poinformowało, że plany są dokładnie odwrotne. Jak czytamy:

"W przypadku 25 Brygady Kawalerii Powietrznej liczba etatów ma wzrosnąć, m.in. w związku z planowanym przeformowaniem 7 dywizjonu lotniczego w 66 Bazę Lotniczą oraz rozwijaniem ośrodka szkolenia instruktorów i operatorów dronów. Wraz z modernizacją Wojska Polskiego, koncentrujemy się na rozbudowie jednostek, w tym tak specjalistycznych i ważnych dla bezpieczeństwa Polski jak m.in. wspomniane brygady. Równocześnie informujemy, że w Siłach Zbrojnych RP trwają analizy dotyczące potrzeb etatowych, budowania nowych zdolności i struktur w związku m. in. z pozyskiwaniem nowego sprzętu wojskowego".

Głos Szefa Sztabu Generalnego: „Jest dokładnie na odwrót”

Do sprawy odniósł się również, Szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła. W swoim wpisie na platformie X z ironią skomentował internetowe rewelacje, pisząc: „Ileż to się rzeczy można z X-dowiedzieć ;-)”.

Generał Kukuła potwierdził stanowisko MON, stwierdzając jednoznacznie: „Jest dokładnie na odwrót – wzmacniamy obydwie jednostki, które są dla nas jednostkami Tier-1 [najwyższego priorytetu – red.]”. Podał również dodatkowe, nieujęte w komunikacie MON, szczegóły dotyczące rozwoju 25 BKPow. Należy do nich włączenie w struktury brygady 22. batalionu piechoty górskiej i rozpoczęcie procesu jego przeprofilowania pod kątem specyfiki działań aeromobilnych. To realne zwiększenie siły ludzkiej i potencjału bojowego formacji. Ponadto generał zapowiedział utworzenie w ramach brygady Ośrodka Szkolenia Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia Wojsk Lądowych, który docelowo ma stać się Centrum Szkolenia Lotniczego Wojsk Lądowych.

Ileż to się rzeczy można z X-dowiedzieć ;-). Jest dokładnie na odwrót - wzmacniany obydowie jednostki, które są dla nas jednostkami Tier-1. Na przykładzie 25 BKPow - formujemy tam 66 bazę lotniczą, do struktury 25 BKPow włączyliśmy 22 batalion piechoty górskiej (1)— Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) September 17, 2026