Gladius 2, Warmate 8X i Star Hyperion. Grupa WB z ofensywą premier na MSPO 2026

Polska obronność zyskuje nowy wymiar: Grupa WB z impetem zaprezentowała przełomowe rozwiązania na MSPO 2026.

Wśród gwiazd znalazły się bezzałogowiec Gladius 2 i ciężarówka Star Hyperion.

Odkryj, które systemy zasilą Wojsko Polskie już wkrótce i jak Grupa WB realizuje misję suwerenności technologicznej kraju.

Pierwszego dnia targów Grupa WB zorganizowała autorski „Dzień Premier”, podczas którego zaprezentowała trzy nowe systemy powietrzne i jeden lądowy. Jak wskazuje Marcin Kubica, była to „jedynie drobna próbka” tego, co przywieziono na tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wśród nowości znalazły się:

Gladius 2 (Warmate 30) - nowy bezzałogowiec w układzie latającego skrzydła z napędem turboodrzutowym, głowicą 30 kg i zasięgiem powyżej 250 km (deklaracje sięgają ok. 300 km). System został zamówiony przez Siły Zbrojne RP w 2026 r. i znajduje się na etapie produkcji niskoseryjnej.

- nowy bezzałogowiec w układzie latającego skrzydła z napędem turboodrzutowym, głowicą 30 kg i zasięgiem powyżej 250 km (deklaracje sięgają ok. 300 km). System został zamówiony przez Siły Zbrojne RP w 2026 r. i znajduje się na etapie produkcji niskoseryjnej. Warmate 8X - amunicja krążąca z usterzeniem w układzie X, umożliwiająca ataki pod dużymi kątami. Dysponuje wymiennymi głowicami bojowymi o masie 8 kg (w tym kumulacyjnymi). Deklarowany zasięg to ok. 120 km, CEP poniżej 1,5 m.

- amunicja krążąca z usterzeniem w układzie X, umożliwiająca ataki pod dużymi kątami. Dysponuje wymiennymi głowicami bojowymi o masie 8 kg (w tym kumulacyjnymi). Deklarowany zasięg to ok. 120 km, CEP poniżej 1,5 m. X‑LiftAir - system wynoszenia rozpoznawczego FlyEye na wysokość ok. kilometra za pomocą wielowirnikowca, co pozwala zaoszczędzić energię na start i wydłużyć lot o ok. 1,5 h (łączny czas pracy przekracza 6 h).

- system wynoszenia rozpoznawczego FlyEye na wysokość ok. kilometra za pomocą wielowirnikowca, co pozwala zaoszczędzić energię na start i wydłużyć lot o ok. 1,5 h (łączny czas pracy przekracza 6 h). Star 8×8 Hyperion - ciężarowy pojazd wysokiej mobilności, realizowany w kooperacji ze Szcześniak Pojazdy Specjalne. W standardzie deklaruje pełną ochronę balistyczną i odporność na wybuch 8 kg TNT pod kabiną i osiami. Na MSPO pokazano go w konfiguracji pod system Gladius, z mobilną stacją analiz.

Gladius 2: „krok w kierunku Deep Strike”, dostawy od 2028 r.

Gladius 2 jest przedstawiany jako element skalowania rodziny Gladius pod kątem dalszych dystansów i silniejszych efektorów. Marcin Kubica wskazuje, że to „nasz krok [red. GRUPY WB] w kierunku rozwiązań Deep Strike” i zapowiada kolejne edycje w przyszłości. Gladius 2 został zamówiony przez polską armię w 2026 r., a pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane w 2028 r. Kubica ocenia ten termin jako „ambitny, ale realny”, zaznaczając jednocześnie, że przyspieszenie jest możliwe, jeśli taki sygnał padnie ze strony użytkownika.

Dostawy systemu odbywają się w układzie bateryjnym, co wymaga powiązania wszystkich elementów systemu i przeprowadzenia cyklu szkoleń przed wprowadzeniem do eksploatacji. Gladius 2 został zintegrowany z systemem zarządzania walką TOPAZ, co wpisuje go w szerszy ekosystem dowodzenia i rozpoznania.

Bezpieczeństwo produkcji i suwerenność technologiczna

W rozmowie poruszono też kwestie ochrony zakładów i łańcuchów dostaw. Marcin Kubica przyznał, że we wrześniu 2026 r. doszło do ataku na jeden z obiektów GRUPY WB, ale „skutki były niewielkie” i nie zakłóciły dostaw. „Nasz system bezpieczeństwa działa dalej, co więcej jest intensywnie rozbudowywany” - podkreślił, dodając, że produkcja jest ulokowana w wielu lokalizacjach, a krytyczne technologie pozostają „w naszych rękach”.

Kluczowy przekaz GRUPY WB na MSPO 2026 to cztery słowa: „Suwerenność technologiczna, bezpieczeństwo Polski”. Jak mówi Kubica, to nie slogan, lecz misja. Suwerenność ma dotyczyć kluczowych technologii i komponentów - systemów kierowania ogniem, zarządzania polem walki, łączności - oraz roli krajowego integratora, także w przypadku systemów zagranicznych. „Nie jest sztuką kupić black boxa. Sztuką jest znać ten system i zapewnić jego wsparcie” – podsumowuje.

„Hasło naszej tegorocznej wystawy tworzą cztery słowa: »Suwerenność technologiczna, bezpieczeństwo Polski«. To nie jest slogan. To jest misja, to jest nasz obowiązek wobec ojczyzny” - podkreśla Marcin Kubica.

Multidomenowość: od Bałtyku po lądowe Future Task Force

GRUPA WB konsekwentnie rozwija ofertę w kilku domenach. Na MSPO 2026 zaprezentowano m.in. bezzałogowe jednostki nawodne StormRider w wersjach 850 i 550, połączone ze stacją dowodzenia i kierowania. Kubica wskazuje, że ochrona Bałtyku jest priorytetem, realizowanym zarówno w wariancie wojskowym, jak i dual-use - np. do ochrony infrastruktury krytycznej, w tym farm offshore.

W domenie lądowej GRUPA WB pokazała dalszą ewolucję koncepcji Future Task Force - projektu, który - jak mówi Marcin Kubica - „stał się projektem europejskim”. System ma dziewiąty poziom gotowości (TRL 9) i jest gotowy do dostaw. Testy funkcjonalne trwają w Polsce, a wkrótce mają być rozszerzone na kraje sojusznicze. Filozofia zakłada wielofunkcyjność i modułowość efektorów montowanych na bezzałogowych i załogowo-bezzałogowych pojazdach.

Co dalej? Integracja systemów i wspólne zakupy w Europie

Zapytany o kolejne kroki, dyrektor operacyjny GRUPY WB wskazał na intensyfikację łączenia prezentowanych rozwiązań w jeden ekosystem „systemu systemów”, rozwój w aspekcie globalnym oraz negocjacje w ramach wspólnych zakupów. Jak podkreślił, GRUPA WB ma doświadczenie w transferze technologii (m.in. Indie, Malezja) i przygotowuje się do realizacji kontraktów w formule local content.