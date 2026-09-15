Kanada staje się jednym z partnerów o rosnącym znaczeniu dla polskiego sektora obronnego. Podczas MSPO 2026 pełniła rolę Kraju Wiodącego, a do Kielc przyjechała największa w historii kanadyjska misja biznesowa w obszarze obronności i bezpieczeństwa.

Cztery umowy, jeden cel: polskie bezzałogowce i szkolenia w Kanadzie

Pierwszego dnia MSPO GRUPA WB zawarła umowę o współpracy z kanadyjskim przedsiębiorstwem CAE. Dokument podpisali Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB oraz Thibaut Trancart, wiceprezes i dyrektor generalny CAE. W ceremonii uczestniczyli Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, David McGuinty, minister obrony narodowej Kanady i Maninder Sidhu, minister ds. handlu międzynarodowego Kanady.

Współpraca ma połączyć doświadczenia GRUPY WB w zakresie zaawansowanych platform bezzałogowych oraz kompetencje CAE w dziedzinie symulacji, syntetycznych środowisk szkoleniowych i przygotowania do misji.

Partnerzy będą analizowali możliwości przygotowania rozwiązań wspierających integrację, wdrażanie i osiąganie gotowości operacyjnej systemów autonomicznych. Potencjalnymi odbiorcami mają być użytkownicy w Kanadzie, Polsce i innych państwach sojuszniczych.

Drugiego dnia kieleckiego Salonu GRUPA WB zawarła trzy porozumienia z kanadyjskimi partnerami – spółkami WESCAM, Robotics Centre oraz Rosborough Boats. Przy podpisaniu obecni byli Victor Fedeli, minister rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i handlu Ontario, oraz Emmanuelle Lamoureux, ambasador Kanady w Polsce.

Porozumienie ze spółką WESCAM dotyczy systemów działających w paśmie widzialnym i podczerwieni oraz możliwości ich wykorzystania w systemach GRUPY WB. Jednym z analizowanych kierunków jest integracja głowic optoelektronicznych z polskimi systemami rozpoznawczymi i uderzeniowymi, z myślą o użytkownikach w Kanadzie i Polsce.

Robotics Centre specjalizuje się w produkcji bezzałogowych statków powietrznych i niedawno uruchomiło nowy zakład w Ottawie. Porozumienie z GRUPĄ WB dotyczy możliwości wykorzystania tych kompetencji do lokalnego wytwarzania polskich systemów bezzałogowych przeznaczonych na rynek kanadyjski.

Rosborough Boats, to kanadyjski producent jednostek pływających z wieloletnim doświadczeniem, który realizował również dostawy dla tamtejszej marynarki wojennej. W ramach porozumienia partnerzy będą analizować możliwość wykorzystania kanadyjskich platform do dalszego rozwoju systemu nawodnego STORMRIDER oraz możliwych dostaw na rynki Europy i Ameryki Północnej.

Tegoroczne MSPO przyniosły również nowe ramy współpracy na poziomie państwowym. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister Obrony Narodowej, oraz David McGuinty, szef resortu obrony Kanady, podpisali porozumienie dotyczące bilateralnej współpracy obronnej. Jednym z jego kierunków jest współpraca przemysłu, w tym otwarcie rynku kanadyjskiego na polskie uzbrojenie i systemy bezzałogowe.

Cztery porozumienia zawarte przez GRUPĘ WB z kanadyjskimi partnerami podczas kieleckiego MSPO wpisują się bezpośrednio w tę strategię. Obejmują zarówno wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski i możliwość ich lokalnej produkcji, jak i wspólne projekty przeznaczone dla odbiorców w Polsce, Kanadzie oraz innych sojuszników.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB