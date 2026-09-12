Grupa WB triumfuje na MSPO 2026 z czterema nagrodami. Od Gladiusa 2 po tytuł eksportera roku

Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć GRUPY WB na tegorocznym MSPO 2026 było zdobycie Nagrody Specjalnej Ministra Obrony Narodowej dla bezzałogowego systemu uderzeniowego GLADIUS 2. To innowacyjne rozwiązanie, po raz pierwszy zaprezentowane publiczności, zostało wyróżnione za swoją zaawansowaną konstrukcję i potencjał bojowy. Nagrodę z rąk ministry Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej odebrał w imieniu Grupy WB Łukasz Gomółka, prezes spółki Flytronic, podkreślając wagę tego osiągnięcia dla polskiego przemysłu obronnego.

GLADIUS 2 to efekt w pełni polskiej myśli technicznej. Charakteryzuje się on unikalną konstrukcją latającego skrzydła o układzie bezogonowym, pozbawionym wyodrębnionego kadłuba oraz usterzenia. Takie rozwiązanie ma na celu „obniżoną wykrywalność radarową i termiczną”, co czyni go trudniejszym do wykrycia przez przeciwnika. Co istotne, wszystkie kluczowe komponenty tego bezzałogowca – od kompozytowego płatowca i elektroniki pokładowej, aż po silnik turboodrzutowy – powstają w Polsce. Modułowa budowa GLADIUSA 2 pozwala na jego elastyczne skalowanie i dostosowywanie do różnych potrzeb operacyjnych. W wersji prezentowanej na targach, system ten jest zdolny do przenoszenia wymiennych głowic bojowych o masie 30 kg na dystans taktyczno-operacyjny, osiągając przy tym „prędkości przekraczające kilkaset kilometrów na godzinę”. Startuje on z kontenera lub specjalnej wyrzutni naziemnej, wykorzystując rakietowy silnik wspomagający.

Integracja GLADIUSA 2 z istniejącymi systemami Sił Zbrojnych RP jest kluczowym elementem jego funkcjonalności. Bezzałogowiec wpisuje się w stale rozbudowywany wielodomenowy ekosystem bezzałogowy Grupa WB, zachowując przy tym pełną kompatybilność z rozwiązaniami już wdrożonymi w Siłach Zbrojnych RP. Jest on zintegrowany z systemem poszukiwawczo-uderzeniowym GLADIUS oraz systemem zarządzania walką TOPAZ, co umożliwia jego efektywne wykorzystanie w całym łańcuchu rozpoznania, dowodzenia i rażenia.

Globalny sukces: Grupa WB liderem eksportu uzbrojenia

Poza wyróżnieniem dla GLADIUSA 2, Grupa WB została uhonorowana Nagrodą Specjalną Ministra Finansów i Gospodarki jako „najlepszy polski eksporter uzbrojenia”. Prestiżowe wyróżnienie, odebrał Marcin Kubica, dyrektor zarządzający Grupy WB. Systemy opracowane przez Grupę WB są obecnie wykorzystywane w kilkudziesięciu państwach na całym świecie. Na rynki zagraniczne trafiły w ogromnej liczbie kilkudziesięciu tysięcy zestawów platformy komunikacji FONET, zintegrowane systemy zarządzania walką TOPAZ, wysoko oceniane systemy bezzałogowe FLYEYE, amunicja krążąca z rodziny WARMATE, a także radiostacje taktyczne oraz inne zaawansowane rozwiązania. Liczba sprzedanych zestawów świadczy o ogromnym zaufaniu międzynarodowych partnerów do polskiej technologii.

STORMRIDER 850: Bezzałogowiec, który rewolucjonizuje działania morskie

Kolejnym ważnym wyróżnieniem dla Grupy WB była nagroda Defender 2026 przyznana bezzałogowej nawodnej jednostce rozpoznawczo-uderzeniowej STORMRIDER 850. Statuetkę odebrał w imieniu Grupy WB Bartłomiej Zając, prezes spółki RADMOR. STORMRIDER 850 to platforma zaprojektowana do działania w środowisku morskim, zarówno na otwartym morzu, jak i w wodach przybrzeżnych. Może operować samodzielnie lub wspierać załogowe jednostki nawodne, co zwiększa jej elastyczność taktyczną. Jednostka jest wyposażona w zaawansowane systemy, takie jak radar nawigacyjny, sonar, echosonda oraz głowica optoelektroniczna, umożliwiające kompleksowe rozpoznanie. Co więcej, STORMRIDER 850 może być uzbrojony w morski zdalny moduł uzbrojenia ZMU-05N oraz wyrzutnie systemów bezzałogowych WARMATE TL, co czyni go platformą o znacznym potencjale uderzeniowym.

Jego możliwości zostały zademonstrowane w 2026 roku podczas szczytu NATO w Ankarze, gdzie STORMRIDER 850 „operował wspólnie z fregatą ORP Gen. T. Kościuszko, demonstrując współpracę innowacyjnych platform bezzałogowych z konwencjonalnymi siłami morskimi”. Jednostki z rodziny STORMRIDER, wraz z debiutującym na MSPO modelem 550, stanowią morski komponent wielodomenowej rewolucji bezzałogowej GRUPY WB, łącząc rozpoznanie z rażeniem i rozszerzając zdolności operacyjne na różnorodnych akwenach.

Wyróżniony pawilon: Suwerenność technologiczna w przestrzeni wystawienniczej

W tegorocznym zestawie trofeów GRUPY WB nie mogło zabraknąć nagrody TOP DESIGN. Pawilon polskiego koncernu po raz kolejny należał do najbardziej okazałych i chwalonych przez uczestników MSPO. Nagrodę za najlepsze stoisko odebrały wspólnie Marta Łażewska, dyrektor marketingu GRUPY WB, i Patrycja Evruk. Tegoroczna ekspozycja została podzielona na cztery domeny: morską, lądową, powietrzną i kognitywną. Każda z nich otrzymała własną przestrzeń, pozwalającą uporządkować prezentowane systemy i pokazać ich miejsce w wielodomenowej architekturze GRUPY WB.

Integralną częścią pawilonu były instalacje interaktywne. Wilki – symbol Grupy WB – wyświetlane na ścianie reagowały na ruch odwiedzających, a interaktywna podłoga odwzorowywała wykrywanie zagrożenia przez system ochrony perymetrycznej AMSTA. Zewnętrzną ścianę pawilonu wypełniły instalacje świetlne nawiązujące do infrastruktury granicznej, odnosząc ekspozycję do koncepcji Tarczy Wschód. Całość spinało hasło „Suwerenność technologiczna. Bezpieczeństwo Polski”, które wyznaczyło motyw tegorocznej obecności Grupa WB na MSPO, podkreślając strategiczne znaczenie jej działalności dla obronności kraju.