CloudFerro na MSPO: Bastion, memorandum z Hanwha Systems i projekt dla LAW

Bastion na MSPO

CloudFerro pokazuje na MSPO rozwiązanie Bastion, opisane jako mobilne, kontenerowe środowisko bezpiecznego przetwarzania i analizy danych bezpośrednio w miejscu prowadzenia działań. Według spółki rozwiązanie może funkcjonować także w warunkach ograniczonej lub niedostępnej łączności.

Firma wskazuje, że Bastion jest przeznaczony dla Sił Zbrojnych RP, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Środowisko ma umożliwiać lokalne przetwarzanie informacji pochodzących (m.in.) z satelitów, bezzałogowych statków powietrznych, sensorów i systemów rozpoznania, a także wykorzystanie analityki oraz narzędzi sztucznej inteligencji.

Ramy współpracy z Hanwha Systems

CloudFerro podpisało z Hanwha Systems niewiążące i niewyłączne memorandum, które tworzy ramy pod możliwą przyszłą współpracę. Rozważane obszary obejmują systemy satelitarne, dane z obserwacji Ziemi, rozpoznanie, obserwację i wskazywanie celów oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. CloudFerro podaje, że Hanwha Systems wnosi doświadczenie w technologiach satelitarnych i systemach sztucznej inteligencji, natomiast polska spółka — w suwerennej infrastrukturze chmurowej, rozwiązaniach segmentu naziemnego oraz przechowywaniu i przetwarzaniu dużych zbiorów danych.

Polecany artykuł: Polska podpisała umowę FMF o wartości 4 mld USD

Projekt realizowany w Dęblinie

CloudFerro rozpoczęło realizację porozumienia zawartego w czerwcu z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Na terenie uczelni trwa instalacja oraz dostosowanie kontenerowego środowiska technologicznego do potrzeb Akademii. Pierwsze zespoły LAW przeszły już szkolenia z systemów CloudFerro.

Według komunikatu środowisko ma służyć (m.in.) testowaniu technologii chmurowych, przetwarzaniu danych z obserwacji radiowej oraz pracy w warunkach odizolowania od zewnętrznej sieci. CloudFerro deklaruje, że rozwija rozwiązania dla sektora obronnego, wykorzystując doświadczenia z europejskich programów kosmicznych oraz z przechowywania i przetwarzania danych satelitarnych.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Cloud Ferro.