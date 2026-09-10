Planowana koncepcja zakłada integrację na podwoziu TRACKX czterech miotaczy opracowanych przez BELMĘ. Każdy z nich wyposażony jest w zespół 20 kaset z minami narzutowymi MN-123. Oznacza to możliwość rozmieszczenia przez jeden pojazd łącznie 400 min narzutowych MN-123.

Połączenie bezzałogowej platformy gąsienicowej z systemem minowania narzutowego ma stworzyć rozwiązanie umożliwiające prowadzenie działań inżynieryjnych bez konieczności bezpośredniego angażowania załogi w rejonie wykonywania zadania.

Podpisany podczas MSPO list intencyjny stanowi wstęp do dalszych rozmów i prac nad możliwościami technicznej integracji obu rozwiązań. Współpraca z Patrią wpisuje się w kierunek rozwoju BELMY obejmujący tworzenie i integrację nowoczesnych systemów minersko-zaporowych, w tym rozwiązań wykorzystujących platformy bezzałogowe.

Patria jest fińską grupą przemysłową działającą w sektorze obronności i bezpieczeństwa na rynku międzynarodowym. Specjalizuje się m.in. w pojazdach opancerzonych, systemach uzbrojenia oraz wsparciu eksploatacji sprzętu wojskowego, oferując rozwiązania dla wojsk lądowych, lotnictwa i marynarki wojennej. 50,1 proc. udziałów w spółce należy do państwa fińskiego, a 49,9 proc. do Kongsberg Defence & Aerospace. Grupa zatrudnia ponad 4 tys. pracowników i jest jednym z istotnych podmiotów europejskiego przemysłu obronnego.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” SA to polska spółka przemysłu obronnego należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której historia sięga 1868 r. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów minowania narzutowego, min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych oraz innych środków minersko-zaporowych. BELMA posiada własne zaplecze konstrukcyjne oraz rozwinięte kompetencje w zakresie mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i precyzyjnej obróbki metali.