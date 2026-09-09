PGZ na MSPO 2026: polonizacja produkcji, nowe krajowe kompetencje i bezpieczniejsze łańcuchy dostaw

Środowy program wydarzeń na scenie PGZ rozpoczęło podpisanie listu intencyjnego dotyczącego ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę. Dokument w imieniu Fundacji PGZ podpisała Justyna Wawrzyńska-Bąk, Prezes Zarządu Fundacji PGZ. Towarzyszyła jej Marzena Wiśniewska, Członek Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, która zainicjowała przedsięwzięcie.

Celem inicjatywy jest ustanowienie ogólnopolskiego dnia poświęconego wyrażaniu wdzięczności żołnierzom, policjantom, strażakom, ratownikom oraz wszystkim osobom pełniącym służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Dzień Wdzięczności za Służbę ma mieć charakter społeczny i ponadpolityczny. Jego ideą jest budowanie szacunku dla służby publicznej oraz zwiększanie świadomości znaczenia codziennej pracy osób, które dbają o nasze bezpieczeństwo.

Współpraca WCBKT z ukraińskim przemysłem

W obecności Ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara podpisano umowę pomiędzy Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. a Lviv Aircraft Plant, Państwowymi Lotniczymi Zakładami we Lwowie.

Umowa dotyczy przekazania stronie ukraińskiej kompetencji niezbędnych do wykonywania montażu urządzeń produkowanych przez WCBKT. Kolejnym etapem współpracy ma być sprzedaż tych urządzeń Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Dokument rozwija współpracę polskiego i ukraińskiego przemysłu obronnego oraz otwiera możliwość wykorzystania kompetencji WCBKT do wzmacniania ukraińskich zdolności technicznych i logistycznych.

Kolejny krok w kierunku uruchomienia zakładu JELCZ w Raciborzu

Jednym z najważniejszych wydarzeń dnia było podpisanie porozumienia typu term sheet pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, spółką JELCZ, Agencją Rozwoju Przemysłu, RFK, Hutą Stalowa Wola, Towarzystwem Finansowym „Silesia” oraz Polimex Mostostal.

Porozumienie określa bazowe warunki biznesowe i finansowe dalszego prowadzenia procesu połączenia spółek JELCZ i RFK. Podejmowane przez strony działania zmierzają do sfinalizowania tego procesu nie później niż do 30 czerwca 2027 r.

Planowany zakład produkcyjny JELCZ w Raciborzu oznacza około 500 nowych miejsc pracy oraz docelowe zdolności produkcyjne na poziomie około 700 pojazdów rocznie. Inwestycja ma zwiększyć potencjał produkcyjny spółki JELCZ, wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i stworzyć trwałe kompetencje przemysłowe w Polsce.

Amunicja: produkcja kluczowych komponentów w Polsce

Siedem spółek Grupy Kapitałowej PGZ oraz NitroERG zawarło porozumienie dotyczące rozwoju krajowych kompetencji w obszarze środków strzałowych, spłonek, materiałów wybuchowych oraz technologii pirotechnicznych.

Współpraca obejmie wspólne działania badawczo-rozwojowe, technologiczne i przemysłowe, ukierunkowane na zwiększanie samodzielności krajowego sektora zbrojeniowego w zakresie komponentów stosowanych w amunicji, uzbrojeniu i środkach bojowych.

Strony zadeklarowały współpracę między innymi w obszarze rozwoju:

zapalników i spłonek;

materiałów wybuchowych inicjujących, kruszących i miotających;

komponentów niezbędnych do ich produkcji;

materiałów pirotechnicznych;

specjalistycznych mieszanin stosowanych w systemach uzbrojenia;

krajowych receptur i technologii produkcyjnych.

Porozumienie ma przyczynić się do budowy kompletnego krajowego łańcucha produkcji amunicji. Dotyczy to również stosunkowo niewielkich i niedrogich elementów, których brak może zatrzymać cały proces technologiczny i uniemożliwić wytworzenie gotowego produktu.

Portal Obronny - debata 08.09.2026

Nasze produkty często składają się z wielu drobnych elementów, które dotychczas były sprowadzane z zagranicy. Są one stosunkowo niedrogie, niewiele ważą, ale mają ogromne znaczenie dla całego procesu technologicznego. Bez nich nie można wyprodukować gotowego wyrobu. Wspólnie z NitroERGiem z Grupy KGHM oraz kluczowymi spółkami PGZ podpisaliśmy porozumienie, którego celem jest stworzenie potencjału pozwalającego produkować te komponenty w zakładach na terytorium Polski. Chcemy, aby cały proces, od komponentów po gotową amunicję, był realizowany w kraju powiedział Arkadiusz Bąk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

Porozumienie stanowi kolejny krok w budowie nowoczesnego i odpornego ekosystemu przemysłu obronnego, opartego na krajowych kompetencjach, bezpiecznych łańcuchach dostaw oraz współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami.

JELCZ.PL: polonizacja od kluczowych układów po pojedyncze komponenty

Drugim ważnym obszarem środowych porozumień była realizacja planu JELCZ.PL. Podpisane dokumenty otwierają drogę do wytwarzania w Polsce kolejnych elementów i podzespołów wykorzystywanych w pojazdach wojskowych marki JELCZ.

Porozumienia obejmują zarówno jednostki napędowe, mosty i osie, zawieszenia, przekładnie oraz układy hydrauliczne, jak i elektronikę pokładową, urządzenia diagnostyczne, felgi, wyciągarki i inne komponenty. Ich wspólnym celem jest zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w produkcji pojazdów JELCZ, skrócenie łańcuchów dostaw oraz ograniczenie zależności od części sprowadzanych z zagranicy.

- JELCZ jest polską marką rozpoznawalną także poza granicami naszego kraju. To zobowiązuje nas do tego, aby wszystkie komponenty, które mogą zostać wyprodukowane w Polsce, były kupowane w Polsce. Jest to dokładna implementacja idei local content promowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zamiast sprowadzać części z Europy i spoza Europy, chcemy zamawiać je u polskich producentów i rozwijać ich produkcję w krajowych zakładach - podkreślił Arkadiusz Bąk.

JELCZ, WSK „PZL-Kalisz” i Daimler Truck

Porozumienie zawarte pomiędzy JELCZ, WSK „PZL-Kalisz” oraz Daimler Truck dotyczy uruchomienia w Polsce licencyjnej produkcji jednostek napędowych Daimler Truck AG przeznaczonych do pojazdów rodziny JELCZ.

Przedsięwzięcie ma zwiększyć udział krajowych przedsiębiorstw w produkcji kluczowych komponentów, zabezpieczyć dostawy jednostek napędowych oraz ograniczyć zależność od zagranicznych łańcuchów logistycznych.

JELCZ i SKB Drive Tech

Porozumienie obejmuje współpracę w obszarze zespołów osi i mostów napędowych, zawieszenia niezależnego i hybrydowego, reduktorów, przekładni, układów przeniesienia napędu oraz innych elementów układu jezdnego i napędowego.

JELCZ i Huta Częstochowa

Umowa dotyczy dostaw blach pancernych oraz stali specjalistycznych przeznaczonych do realizacji projektów pojazdów kołowych.

JELCZ i Wojskowe Zakłady Elektroniczne

Współpraca obejmie opracowanie systemów pokładowych, elektroniki oraz urządzeń diagnostycznych dla pojazdów JELCZ.

JELCZ i Pronar

Podpisany dokument dotyczy współpracy przy opracowaniu nowych felg oraz identyfikacji kolejnych obszarów możliwej kooperacji.

JELCZ i PONAR Wadowice

Umowa obejmuje polonizację układów hydraulicznych, w szczególności hydrauliki siłowej, systemów hydraulicznych oraz elementów hydraulicznego układu skrętu do pojazdów.

JELCZ i Borimex

Porozumienie dotyczy kooperacji w obszarze wyciągarek oraz rozwoju innych potencjalnych obszarów współpracy.

- Podpisane porozumienia obejmują zarówno duże i skomplikowane komponenty, na przykład mosty napędowe rozwijane we współpracy z SKB Drive Tech, jak i mniejsze elementy wykorzystywane w pojazdach. Nie ma części na tyle drobnych, aby nie warto było rozważyć ich polonizacji. Każdy komponent, który potrafimy wyprodukować w Polsce, oznacza bezpieczniejszy łańcuch dostaw, większą niezależność produkcyjną, rozwój polskich przedsiębiorstw oraz kompetencje i miejsca pracy pozostające w kraju - dodał Pierwszy Wiceprezes Zarządu PGZ S.A

Autor: PGZ / Materiały prasowe

JELCZ.PL to strategia zakładająca zwiększanie udziału krajowych kompetencji i technologii w kolejnej generacji pojazdów JELCZ. Nowa rodzina pojazdów ma składać się z podwozi w wielu konfiguracjach, pozwalających na dostosowanie zabudowy do różnych misji oraz zastosowań specjalistycznych.

Zawarte porozumienia tworzą przemysłowe podstawy rozwoju tej rodziny platform kołowych. Łączą rozwiązania polskie i zagraniczne z potencjałem krajowego przemysłu, kładąc nacisk na local content, skracanie łańcuchów dostaw oraz polonizację kluczowych procesów produkcyjnych i technologicznych.

WZE rozwijają kompetencje dla systemu Patriot

Środowy program podpisywania dokumentów zakończyły dwa wydarzenia z udziałem Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. oraz amerykańskich partnerów przemysłowych.

WZE i Lockheed Martin

Dokument zawarty przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne i Lockheed Martin dotyczy zapowiedzi złożenia zamówienia na sekcje ACS przeznaczone do pocisków PAC-3 MSE.

Sekcja ACS, czyli Attitude Control Section, odpowiada za sterowanie pociskiem w końcowej fazie lotu. Rozwijanie kompetencji w tym obszarze zwiększa udział polskiego przemysłu w łańcuchu dostaw dla jednego z kluczowych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

WZE i Raytheon

Drugi dokument dotyczy złożenia zamówienia na dostarczenie magazynów energii ESA przeznaczonych do radarów LTAMDS.

LTAMDS jest radarem nowej generacji rozwijanym dla systemu Patriot. Udział WZE w produkcji jego komponentów potwierdza rosnącą rolę polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach obrony powietrznej.

Debaty na scenie PGZ

Środowy program sceny PGZ uzupełniły trzy debaty poświęcone najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polskim przemysłem obronnym. Podczas dyskusji „Nowoczesne wyposażenie żołnierza. Kompleksowa oferta PGZ” rozmawiano o doświadczeniach użytkowników sprzętu, integracji wyposażenia, zmianach wynikających z wojny w Ukrainie oraz zdolności przemysłu do szybkiego odpowiadania na potrzeby wojska. Debata „Kobieta w sektorze defence. Liderki, które rozwijają polską obronność” dotyczyła zarządzania w przemyśle obronnym, rozwoju kadr, współpracy z uczelniami i szkołami technicznymi oraz roli kobiet w budowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw. Z kolei dyskusja „Od zakupów do suwerenności przemysłowej. Jak budować polski potencjał obronny oparty na krajowych kompetencjach” została poświęcona polonizacji, rzeczywistemu transferowi technologii, współpracy sektora państwowego z prywatnymi przedsiębiorstwami i nauką oraz tworzeniu odpornych krajowych łańcuchów dostaw.

Środowe wydarzenia podczas MSPO pokazały szeroki zakres kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, od indywidualnego wyposażenia żołnierza, pojazdów wojskowych i amunicji po systemy optoelektroniczne, materiały wybuchowe i technologie obrony powietrznej.

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