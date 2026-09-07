MSBS GROT C14 A3 – ewolucja doświadczeń. Jak użytkownicy zmienili polski karabinek

Polska broń strzelecka MSBS GROT przeszła znaczącą ewolucję, której kierunek wyznaczyły doświadczenia żołnierzy z Polski i Ukrainy.

Nowy wariant MSBS GROT C14 A3 oferuje poprawioną ergonomię dzięki zmienionej kolbie i łożu, a także ułatwiony serwis lufy oraz układu gazowego.

Sprawdź, jak te kluczowe modyfikacje sprawiają, że karabinek jest lżejszy, bezpieczniejszy i jeszcze lepiej dopasowany do współczesnych wymagań pola walki.

Od projektu badawczego do dojrzałego systemu uzbrojenia

Po prezentacji pierwszych demonstratorów technologii oraz egzemplarzy prototypowych powstał karabinek w wersji reprezentacyjnej, który stał się punktem wyjścia do dalszego rozwoju konstrukcji. Kolejne warianty oznaczone jako A0, A1 i A2 były sukcesywnie udoskonalane zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i technologicznym. Każda z nich stanowiła odpowiedź na doświadczenia zdobywane podczas intensywnych badań, prób wojskowych oraz wieloletniej eksploatacji prowadzonej przez użytkowników.

Doświadczenia użytkowników – najważniejszy etap rozwoju

MSBS GROT w ciągu kilku lat stał się podstawowym karabinkiem Sił Zbrojnych RP. W początkowym okresie najliczniejszym użytkownikiem nowych karabinków zostały Wojska Obrony Terytorialnej, które do dziś eksploatują znaczną część wszystkich dostarczonych egzemplarzy. Broń znajduje się również na wyposażeniu wojsk operacyjnych, wojsk desantowych oraz innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Prawdziwym sprawdzianem konstrukcji okazała się jednak codzienna eksploatacja. Równolegle z opiniami polskich żołnierzy do Fabryki Broni docierały również informacje dotyczące użytkowania karabinków na Ukrainie. W przestrzeni publicznej pojawiały się zarówno bardzo pozytywne relacje podkreślające niezawodność i ergonomię broni, jak również krytyczne uwagi wskazujące elementy wymagające dalszego dopracowania. Zamiast ignorować krytyczne opinie, producent potraktował je jako cenne źródło wiedzy.

Istotnym krokiem było utworzenie wyspecjalizowanego Działu Serwisu Fabryki Broni, którego zadaniem stał się bezpośredni kontakt z użytkownikami. Serwis nie tylko usuwał ewentualne usterki, lecz przede wszystkim prowadził szczegółową dokumentację eksploatacyjną, analizując powtarzające się problemy oraz oczekiwania żołnierzy. Zebrane dane trafiały bezpośrednio do konstruktorów i technologów, stając się podstawą kolejnych zmian projektowych. Tak powstała filozofia ciągłego doskonalenia konstrukcji, której efektem jest najnowszy wariant – MSBS GROT C14 A3.

MSBS GROT C14 A3 – nowy etap rozwoju

Zaprezentowany podczas konferencji GROTOWISKO 2025 karabinek C14 A3 nie jest rewolucją, lecz konsekwentnym rozwinięciem wcześniejszych wariantów. Konstruktorzy skupili się na eliminacji uwag zgłaszanych przez użytkowników, zwiększeniu ergonomii oraz uproszczeniu obsługi i serwisowania broni. Nie bez powodu nowa wersja zaczęła być określana mianem „polskiego AR” – nie dlatego, że stanowi kopię amerykańskiej konstrukcji, lecz dlatego, że w wielu obszarach wykorzystuje rozwiązania cenione przez współczesnych użytkowników platformy AR.

Kolba – większa ergonomia bez utraty funkcjonalności

Pierwszym elementem, który zwraca uwagę po wzięciu karabinka do ręki, jest nowa kolba teleskopowa oparta na wojskowym standardzie buffer tube (Mil-Spec), powszechnie stosowanym we współczesnych konstrukcjach zachodnich. Mimo wykorzystania tego rozwiązania zachowano charakterystyczną dla GROT-a możliwość składania kolby na prawą stronę, co znacząco ułatwia transport i przenoszenie broni.

Zastosowany suwak kolby zapewnia znacznie większy zakres regulacji długości, umożliwiając wygodne dopasowanie broni zarówno do żołnierzy o drobniejszej budowie, jak i użytkowników o dłuższych ramionach, również podczas prowadzenia ognia w kamizelkach balistycznych.

Nowy zespół lufy i całkowicie przeprojektowany układ gazowy

Największe zmiany konstrukcyjne objęły zespół lufy oraz układ gazowy. Lufę skrócono z 16 do 14,5 cala, jednak nie ograniczono się wyłącznie do zmiany jej długości. Została ona przeprojektowana poprzez pogrubienie części przykomorowej, co zwiększyło jej sztywność, a równocześnie przebudowano cały układ gazowy.

Jedną z najważniejszych nowości jest możliwość pełnej obsługi układu gazowego bez konieczności demontażu lufy z komory zamkowej. Tłok gazowy, popychacz oraz pozostałe elementy można obecnie zdemontować do przodu przez komorę gazową, znacząco upraszczając obsługę i skracając czas konserwacji.

Regulator gazowy zachował dwa ustawienia pracy – do warunków normalnych i ciężkich – jednak wyposażono go w dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające przypadkowe rozłożenie. Wprowadzono również rozwiązanie pozwalające na jego odkręcanie wyłącznie w jednym kierunku.

Nowe urządzenie wylotowe i współpraca z tłumikami

Kolejną istotną zmianą jest odejście od trwałego mocowania urządzenia wylotowego. Zastosowanie standardowego gwintu 1/2×28 UNEF umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy urządzeń dostępnych na rynku, o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy wojskowe.

Fabryczne urządzenie pełni funkcję szczelinowego tłumika płomienia i jednocześnie stanowi bazę do szybkiego montażu tłumika dźwięku.

W tym obszarze Fabryka Broni rozpoczęła współpracę z polskim producentem firmą BORIMEX, oferując tłumiki przepływowe A2 QD-Max MK1 wykonane w technologii Reduce Backpressure System (RBS). Jest to konstrukcja przepływowa ograniczająca ciśnienie gazów cofających się do układu broni. Dzięki temu tłumik skutecznie redukuje poziom hałasu, zmniejsza ilość gazów kierowanych w stronę twarzy strzelca oraz ogranicza wpływ jego zastosowania na pracę automatyki.

Jednocześnie całkowicie zrezygnowano z możliwości montażu bagnetu. Jest to efekt zarówno skrócenia lufy, jak i doświadczeń płynących ze współczesnych konfliktów zbrojnych, w których znaczenie bagnetu systematycznie maleje, podczas gdy priorytetem stają się ergonomia, mobilność oraz ograniczenie masy uzbrojenia.

Smuklejsze łoże dla współczesnych technik strzeleckich

Rezygnacja z bagnetu pozwoliła przeprojektować łoże karabinka. Stało się ono smuklejsze, wygodniejsze, znacznie ciaśniej spasowane z komorą zamkową i lepiej dostosowane do współczesnych technik prowadzenia ognia z wyprostowaną ręką wspierającą. Rozwiązanie to poprawia kontrolę nad bronią podczas dynamicznego prowadzenia ognia i zwiększa komfort użytkownika.

Łoże zachowało standard M-LOK, umożliwiający montaż chwytów przednich, osłon termicznych oraz innych akcesoriów. Zmieniono również jego konstrukcję w rejonie regulatora gazowego, skuteczniej osłaniając dłoń strzelca przed gorącymi gazami wydostającymi się podczas intensywnego prowadzenia ognia. Rozwiązanie to znacząco poprawia komfort użytkowania karabinka, szczególnie podczas stosowania nowoczesnych technik strzeleckich wykorzystujących daleki chwyt.

Komora zamkowa i zespół ruchomy – większa szczelność i niezawodność

Na pierwszy rzut oka komora zamkowa nie różni się znacząco od wcześniejszej wersji, jednak zakres wprowadzonych zmian jest znacznie większy, niż mogłoby się wydawać. Ograniczono wielkość otworów technologicznych, zmniejszając możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza broni. Przeprojektowano również napinacz oraz sposób jego montażu, eliminując charakterystyczne duże wycięcie znajdujące się w tylnej części komory. Dzięki temu konstrukcja jest lepiej uszczelniona i bardziej odporna na trudne warunki eksploatacji.

Zmiany objęły również zespół suwadła. Dotychczas stosowaną spawaną wkładkę zastąpiono rozwiązaniem mocowanym za pomocą kołków, eliminując dyskusje dotyczące trwałości wcześniejszego rozwiązania. Zmodyfikowano także konstrukcję wodzika (odpowiedzialnego za obrót zamka) w taki sposób, aby uniemożliwić nieprawidłowy montaż zespołu ruchomego. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie podczas obsługi wykonywanej w warunkach ograniczonej widoczności lub silnego stresu.

Istotne zmiany objęły również mechanizm spustowy oraz pracę przełącznika rodzaju ognia. Zachowano trzy położenia – zabezpieczenie, ogień pojedynczy (45°) i ogień ciągły (135°). Pierwszy ruch dźwigni zawsze prowadzi do wyboru ognia pojedynczego, natomiast dopiero dalsze (intencjonalne) wychylenie umożliwia przejście na ogień ciągły. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko przypadkowego wyboru ognia ciągłego podczas działania pod wpływem stresu.

Zmodyfikowany mechanizm zapewnia również wyraźniej wyczuwalny punkt przełamania spustu oraz płynniejszą pracę przełącznika rodzaju ognia.

Lżejszy, bardziej dopracowany i gotowy na przyszłość

Zmiany objęły również współpracę magazynka z zatrzaskiem zamka, poprawiono trwałość zatrzasku (dźwignia zatrzasku wykonana jest z aluminium) oraz dostosowano gniazdo do szerszej gamy magazynków zgodnych ze standardem AR, w tym magazynków PMAG Gen M3. Jednocześnie dzięki zmianom konstrukcyjnym i technologicznym udało się obniżyć masę karabinka, poprawiając komfort jego użytkowania bez pogorszenia wytrzymałości.

MSBS GROT C14 A3 jest przykładem konstrukcji rozwijanej nie w gabinetach projektowych, lecz przede wszystkim na podstawie doświadczeń użytkowników. Opinie żołnierzy, dane serwisowe oraz analiza współczesnych konfliktów pozwoliły stworzyć broń bardziej ergonomiczną, odporniejszą na trudne warunki eksploatacji i łatwiejszą w obsłudze.

MSBS GROT C14 A3 pokazuje, że współczesna broń strzelecka nie jest konstrukcją zamkniętą, lecz systemem rozwijanym wspólnie przez producenta i użytkowników. To właśnie ich doświadczenia wyznaczają kierunek kolejnych zmian i sprawiają, że platforma MSBS pozostaje konstrukcją stale doskonaloną, odpowiadającą na zmieniające się wymagania współczesnego pola walki.