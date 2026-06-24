Karabinek MSBS GROT A3 oficjalnie zamówiony. Fabryka Broni „Łucznik” z nową umową

W środę, 24 czerwca 2026 roku, na terenie Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, oraz sekretarz stanu w MON, Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, Agencja Uzbrojenia, reprezentująca Skarb Państwa, podpisała umowę z Fabryką Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest dostawa kolejnej partii karabinków szturmowych MSBS GROT, tym razem w najnowszej, udoskonalonej wersji A3. Umowa opiewa na blisko 46 tysięcy karabinków MSBS GROT C14 A3 dla Sił Zbrojnych RP. Kontrakt o wartości około 600 mln zł obejmuje dostawy realizowane w latach 2026–2027 i stanowi kolejny etap wyposażania polskich żołnierzy w nowoczesną broń opracowaną oraz produkowaną w kraju.

Jak mówił po podpisaniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

"To jest wielki dzień. To jest dzień prawdy, dzień pokazania naszej skuteczności, naszej wspólnej skuteczności oraz tych, którzy produkują najlepszą broń w Polsce - w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu. GROT A3 staje się faktem. Uzyskał kilka dni temu certyfikację wydaną przez szefa Agencji Uzbrojenia, pana generała Artura Kuptela, a teraz staje się przedmiotem zamówienia przez rząd polski dla polskiej armii. To jest wielki dzień dla Radomia, wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa. Dzień prawdy wobec tych, którzy próbowali siać zamęt, manipulacje i niechęć do tego, żebyśmy inwestowali jak najwięcej pieniędzy w polskie uzbrojenie. Nie ulegliśmy i powiem jeszcze więcej my nigdy nie ulegniemy tym, którzy chcą nie rozwijać polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie chcą korzystać ze wszystkich środków europejskich, natowskich, krajowych, jakichkolwiek. My chcemy korzystać ze wszystkich i będziemy korzystać ze wszystkich środków.Dzięki programowi SAFE, tutaj też jesteśmy. To też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Gdyby nie program SAFE nie uwolniłyby się środki w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, nie byłoby dzisiaj zamówienia na 46 tys. karabinków Grot, a 3 oraz szansy na kolejne zamówienia w przyszłości również dokonywanych przez inne służby przez policję czy Straż Graniczną.

Jak dodał:

"Ten karabinek powstał przy znaczącym udziale Wojska Polskiego, za co chciałbym serdecznie podziękować, szczególnie na ręce pana generała Stańczyka, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. To właśnie żołnierze bardzo często przekazywali informacje, co należy usprawnić, co zmienić i jak przygotować kolejną wersję. Wersja A3 jest najlepszą z dotychczasowych. Być może nie ostatnią, ale obecnie najlepszą.Bardzo dziękuję panu prezesowi za to, że nie zmieniliście ceny i że cena wersji A2 oraz A3 pozostała taka sama. To pokazuje, że konkurencyjność na rynku światowym może być budowana również poprzez atrakcyjną cenę. Naszym zadaniem jest otwieranie nowych rynków. To oczekiwanie Skarbu Państwa i rządu polskiego, aby polskie firmy nie produkowały wyłącznie dla Wojska Polskiego. Chcemy, aby polski przemysł zbrojeniowy był kołem zamachowym gospodarki, źródłem wzrostu gospodarczego, dobrobytu i bezpieczeństwa dla wszystkich polskich rodzin".

Jak mówił wicepremier:

"Chcemy, aby polski przemysł obronny był nie tylko gwarantem bezpieczeństwa państwa, ale także kołem zamachowym polskiej gospodarki. Silne zakłady zbrojeniowe oznaczają miejsca pracy, rozwój nowych technologii, większe możliwości eksportowe i realne korzyści dla polskich rodzin oraz całych regionów"

Jak mówiła wiceminister MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: "Mówiliśmy prawdę i dowozimy konkrety. Jeszcze niedawno słyszeliśmy, że program SAFE oznacza koniec produkcji i wyprowadzanie zamówień z Polski. Dziś podpisujemy umowę na 46 tysięcy karabinków dla Fabryki Broni w Radomiu. To najlepszy dowód, że SAFE wzmacnia polski przemysł obronny i tworzy przestrzeń do kolejnych zamówień dla krajowych zakładów".

Jak dodała:

"Program SAFE to inwestycja nie tylko w nasze bezpieczeństwo, ale również w naszą gospodarkę. Dzisiaj radomski „Łucznik” jest jednym z największych zakładów pracy w Radomiu. Współpracuje z dziesiątkami kooperantów z regionu. Bardzo się również cieszę, szczególnie już w mojej nowej roli, że prace nad karabinkiem GROT A3 przebiegały tak, jak moim zdaniem powinny przebiegać zamówienia dla Wojska Polskiego. To znaczy: żołnierze mówią, jak sprzęt powinien wyglądać, a fabryki dostosowują do tego swoją produkcję. Do tego właśnie będziemy dążyć. Tak powinny wyglądać działania na rzecz polskich sił zbrojnych".

🗣️ – To wielki dzień dla Radomia, dla Fabryki Broni i dla bezpieczeństwa Polski. GROT A3 niedawno uzyskał certyfikację wydaną przez @AgencjaUzbr, a dziś staje się przedmiotem zamówienia dla polskiej armii. To dowód skuteczności polskich konstruktorów, pracowników Fabryki Broni i… pic.twitter.com/opN0GeIJGT— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 24, 2026

Jak mówił Konrad Gołota, wiceminister w ministerstwie aktywów państwowych:

"Chciałem przede wszystkim podziękować załodze za cierpliwość i zaufanie. Kiedy kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o przyszłości zakładu, musieliśmy wspólnie uwierzyć, że mamy ten sam cel i że potrzeba czasu, aby przeprowadzić wszystkie procedury. Dziś możemy powiedzieć jasno – zamówienia są, produkcja się rozwija, a ciężka praca i cierpliwość pracowników przynoszą konkretne efekty"

Czym wyróżnia się karabinek MSBS GROT w wersji A3?

Wersja A3 nie jest rewolucją, lecz przemyślaną ewolucją, która stanowi odpowiedź na wnioski żołnierzy użytkujących wcześniejsze warianty (A0, A1 i A2). Inżynierowie z Fabryki Broni oraz Wojskowej Akademii Technicznej przeanalizowali uwagi napływające z jednostek wojskowych, w tym z Wojsk Obrony Terytorialnej, które jako pierwsze otrzymały karabinki na szeroką skalę. Efektem tej współpracy są zmiany zwiększające ergonomię, wytrzymałość i funkcjonalność broni. Najnowszy wariant, oznaczony jako MSBS GROT C14 FB-A3, wprowadza szereg istotnych ulepszeń, które bezpośrednio wpływają na komfort i efektywność użytkowania.

Wersja A3 będzie lżejsza o 300g, z krótszą lufą (14,5 cala) i nowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wśród innych istotnych zmian wymienia też nowy sposób zabezpieczania antykorozyjnego, który zwiększa twardość i odporność powierzchni, poprawione nakładki napinacza czy zmiany w układzie zamka i suwadła. Jednak nie są to najbardziej widoczne zmiany. Pierwsza z nich to adapter umożliwiający używanie komercyjnych kolb AR.

Dodatkowo, lufa została wyposażona w gwint umożliwiający montaż komercyjnych tłumików dźwięku. Jest to kolejny powód dla skrócenia lufy – aby ułatwić użycie broni z tłumikiem. Wydłużono też osłonę lufy oraz zmodyfikowano gniazdo magazynka i komora spustowa, aby umożliwić korzystanie z magazynków Magpul 3 generacji, standardowych dziś dla karabinków M4 czy HK416.

MSBS GROT – historia i znaczenie polskiej konstrukcji

Karabinek szturmowy MSBS GROT powstał we współpracy Fabryki Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. z Wojskową Akademią Techniczną. Jego konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r. Od 2016 r. pozyskiwane były również karabinki MSBS w wersji reprezentacyjnej.