Polska firma TKH na MSPO 2026 ujawnia pierwszy w kraju seryjny silnik turboodrzutowy, przeznaczony dla zaawansowanych dronów MTJD.

Ten innowacyjny napęd o ciągu 650 N umożliwi bezzałogowcom MTJD-15 osiągnięcie ponad 600 km/h i zasięgu 1000 km.

Jak umowa z WITU i ciągły rozwój rodzimej technologii wpłyną na możliwości operacyjne bezzałogowców MTJD?

Pierwszy seryjny silnik turboodrzutowy od prywatnej firmy w Polsce?

Jak donosi TKH jednostka ma 650 N ciągu, 180 mm średnicy i waży 6,91 kg. Silnik został opracowany przez TKH z myślą o własnej rodzinie bezzałogowych platform MTJD. Jedną z nich jest MTJD-15. Platforma osiąga prędkość przelotową ponad 600 km/h, ma zasięg około 1000 km, może operować na wysokości do 13 km i przenosić ponad 15 kg ładunku.

„Pracowaliśmy nad własnym napędem, ponieważ chcieliśmy mieć kontrolę nad jednym z najważniejszych elementów całej platformy. Dziś możemy pokazać gotowy silnik o konkretnych parametrach i, co dla nas szczególnie ważne, rozwiązanie przeznaczone do produkcji seryjnej” – mówi Patryk Kopacki, prezes TK.

Rozwój własnego silnika pozwala TKH Technology prowadzić dalsze prace nad rodziną MTJD bez konieczności opierania platform wyłącznie na dostępnych na rynku jednostkach napędowych. Firma rozwija kolejne warianty bezzałogowców, w tym większe MTJD-70 i MTJD-100.

TKH podpisze umowę z WITU

Podczas MSPO 2026 firma podpisze również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU). Porozumienie będzie dotyczyć opracowania i wykonania rakietowych przyspieszaczy startowych, tzw. boosterów, dla MTJD-15. Ich zadaniem będzie wspomaganie startu platformy i skrócenie wymaganej drogi startowej.

„MTJD-15 to platforma, którą cały czas rozwijamy. Booster jest kolejnym rozwiązaniem, nad którym chcemy pracować wspólnie z WITU. Dla nas ważne jest, żeby kolejne elementy projektu powstawały przy udziale polskich firm i krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego” – dodaje Mariusz Maciołek, członek zarządu TKH.

Projekt MTJD został już zauważony podczas MSPO. W 2025 roku otrzymał Nagrodę DEFENDER za innowacyjne rozwiązanie prezentowane podczas targów.

Na podstawie informacji prasowej TKH