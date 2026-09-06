MSPO 2026: trzy premiery, Kanada i 50 delegacji. Co zobaczymy w Kielcach

Rekordowa ekspozycja PGZ i trzy premiery

Polska Grupa Zbrojeniowa, partner strategiczny Salonu, zaprezentuje swoją ofertę po raz pierwszy w nowej hali Targów Kielce i zapowiada największą ekspozycję w historii swojej obecności na MSPO. Hala została przygotowana z myślą o dużych wydarzeniach przemysłowych i prezentacjach ciężkiego sprzętu.

Centralnym punktem ekspozycji PGZ ma być prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty. Grupa zapowiada również rozwiązania związane z programami pk. "Osa" i "San", jak również systemy rakietowe, amunicję oraz systemy antydronowe czy przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun 2.

Grupa WB przygotowała na Kielce światową premierę systemu GLADIUS II. Producent opisuje go jako nową generację odrzutowego systemu bezzałogowego o obniżonej wykrywalności radarowej, z większym zasięgiem, wysoką prędkością i nowymi możliwościami działania. MSPO ma być miejscem pierwszej publicznej prezentacji tej konstrukcji.

Drugą premierę światową zapowiedziała południowokoreańska firma Airbility. System KAMD został zaprojektowany do przechwytywania zagrożeń powietrznych także w warunkach zakłócania i braku sygnału GNSS.

Kanadyjska INKAS Aerospace & Defense pokaże bezzałogowy statek powietrzny ANURI — po raz pierwszy przed europejską publicznością.

Kanada jako Kraj Wiodący: 165 firm i własny program spotkań

Kanada otrzymała status Kraju Wiodącego XXXIV MSPO i przygotowuje Wystawę Narodową. Organizator określa to jako największą w historii obecność Kanady na targach obronnych. Udział potwierdziło 165 kanadyjskich firm reprezentujących sektor obronny, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane technologie dla sił zbrojnych. Wystawa Narodowa ma umożliwić kontakt z partnerami z 19 kanadyjskich miast i prowincji.

Program kanadyjski wykracza poza samą ekspozycję. Konferencja Kraju Wiodącego, zaplanowana na 9 września 2026 roku, została poświęcona rozwojowi zdolności obronnych, potencjałowi przemysłowemu Kanady i bezpieczeństwu sojuszniczemu. Osobno przygotowano program spotkań B2B Kanada–Polska, z udziałem przedstawicieli kanadyjskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy i inwestycje.

Delegacje, program merytoryczny i polskie nowości

Organizator potwierdził udział 50 oficjalnych delegacji z 35 państw, w tym ministrów, wiceministrów i ambasadorów. W poprzedniej edycji MSPO uczestniczyło 170 delegacji z 42 krajów.

Zaproszenie do Kielc otrzymał między innymi minister obrony Armenii Suren Papikyan, do którego zwrócił się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przygotowania Salonu zaangażowani byli wiceminister Paweł Bejda, przewodniczący inauguracyjnemu posiedzeniu Rady Programowej MSPO 2026, oraz wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ze strony organizatorów i przemysłu za wydarzenie odpowiadają prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz oraz dyrektor projektu MSPO Agnieszka Białek. Salon odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a Partnerem Głównym wydarzenia jest wicepremier i minister obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje równolegle XXVII Wystawę Sił Zbrojnych RP, towarzyszącą MSPO od 27 lat. Ekspozycja obejmie prezentacje wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz technologie druku 3D.

Program towarzyszący obejmuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt."Technologie podwójnego zastosowania jako element wzmacniania obronności państwa i rozwoju gospodarki" oraz I Międzynarodowe Forum Liderów Odporności Społecznej. Tematami forum będą przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe oraz podział zadań między administrację publiczną, wojsko, samorządy i przedsiębiorstwa. Dla dostawców przygotowano również szkolenie dotyczące współpracy z armią Stanów Zjednoczonych, obejmujące procedury przetargowe i przygotowanie ofert dla wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce.

W Kielcach zaprezentowane zostaną także rozwiązania rozwijane przez polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze. TKH Technology zapowiada prezentację seryjnie produkowanego silnika turboodrzutowego opracowanego przez prywatny podmiot. Transbit pokaże radiolinię R-460W z zestawem BAZ-20P, pracującą w paśmie Ka 36–37 GHz. PGO, wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, rozwija korpus amunicji kalibru 155 mm. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przedstawi system SYLAND, przeznaczony do laserowego zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. STEKOP pokaże załogowo-bezzałogowy pojazd wysokiej mobilności TAERO, a ARX Robotics — modułowy bezzałogowy pojazd lądowy GEREON RCS. Robin Radar Systems zaprezentuje trójwymiarowy radar IRIS przeznaczony do wykrywania, klasyfikacji i śledzenia bezzałogowych statków powietrznych.

W programie Salonu znalazły się również elementy związane z Marynarką Wojenną. Remontowa Shipbuilding przedstawi program pk. "Hydrograf", obejmujący budowę dwóch okrętów hydrograficznych dla polskiej floty. Organizator wymienia także przyszłą fregatę ORP "Huragan", trzecią jednostkę typu Miecznik, której budowę rozpoczęto przed tegoroczną edycją MSPO. Firma Deep Trekker zaprezentuje przenośne pojazdy podwodne PIVOT i REVOLUTION.

Najlepsze produkty prezentowane podczas Salonu mają otrzymać nagrody DEFENDER, Nagrodę Prezydenta RP, Nagrodę Specjalną Ministra Obrony Narodowej oraz Nagrodę Ministra Rozwoju. Według danych Targów Kielce, MSPO 2025 zgromadziło 811 wystawców z 35 państw na powierzchni 40 tys. m². W wydarzeniu uczestniczyło 39 tys. zwiedzających z 56 krajów oraz 670 dziennikarzy z 19 państw. Podczas poprzedniej edycji podpisano 43 kontrakty zbrojeniowe, a program obejmował 49 konferencji, seminariów i debat.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych organizatora