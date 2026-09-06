Rada Bezpieczeństwa i Obronności o dostępie do broni i amunicji. Czy czekają nas zmiany w przepisach?

W Belwederze spotkała się Rada Bezpieczeństwa i Obronności, organ doradczy Prezydenta RP, powołany w marcu 2026 roku. Obradom przewodniczył Sławomir Cenckiewicz, który od kwietnia 2026 roku pełni również funkcję doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa. W posiedzeniu uczestniczył także Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski. Głównym punktem obrad, jak wynika z komunikatu, były propozycje zmian w przepisach regulujących dostęp do broni i amunicji w Polsce.

Rada wysłuchała referatu przedstawionego przez zaproszonych przedstawicieli strony społecznej, reprezentujących środowiska strzeleckie. Sfinalizowano także prace nad stanowiskiem Rady dotyczącym propozycji nowelizacji ustawy o broni i amunicji, zakładającej zrównanie uprawnień żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w zakresie dostępu do broni osobistej z uprawnieniami przysługującymi z tytułu chęci zwiększenia potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP. Obecnie żołnierze WOT, w przeciwieństwie do żołnierzy zawodowych, w kwestii uzyskania prywatnego pozwolenia na broń przechodzą taką samą procedurę jak osoby cywilne. Pewne ułatwienia wprowadzono w 2023 roku, kiedy "chęć wzmocnienia potencjału obronnego RP" została uznana za ważną przyczynę posiadania broni do celów ochrony osobistej, co ułatwiło procedurę m.in. "terytorialsom". Jednak propozycja omawiana przez Radę idzie o krok dalej.

Dyskusja na ten temat ma na celu wypracowanie rozwiązań, które będą odpowiadały na współczesne wyzwania bezpieczeństwa, jednocześnie uwzględniając realia i oczekiwania obywateli, w tym tych aktywnie zaangażowanych w sporty strzeleckie czy obronność. Wzrost zainteresowania tematyką posiadania broni w Polsce jest zauważalny, a wszelkie zmiany w ustawie o broni i amunicji mogą mieć skutki dla tysięcy osób. Od 2022 roku obserwuje się rekordowe zainteresowanie uzyskiwaniem pozwoleń na broń. Na przełomie 2025 i 2026 roku liczba pozwoleń przekroczyła 411 tysięcy, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do 235 tys. w 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że w Sejmie procedowane są obecnie również inne projekty dotyczące tej ustawy, m.in. propozycje dotyczące obowiązkowych badań okresowych dla posiadaczy broni oraz utrzymania pozwoleń dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych po zakończeniu służby.

Ponadto podsumowano dotychczasową działalność zespołów roboczych Rady i wyznaczono kolejne kierunki działań tego gremium.