Więcej niż godziny w powietrzu: jak zintegrowane szkolenie buduje gotowość załóg śmigłowcowych

Budowanie i utrzymanie kadr do pełnego wykorzystania możliwości nowoczesnych platform

Sam śmigłowiec może zostać dostarczony zgodnie z harmonogramem, jednak jego rzeczywista wartość operacyjna zależy od ludzi. O gotowości decydują odpowiednio wyszkoleni piloci, członkowie załóg, instruktorzy i personel techniczny, wspierani przez nowoczesne programy szkoleniowe, zaawansowane systemy symulacyjne oraz sprawnie funkcjonującą infrastrukturę. Takich kompetencji nie da się zbudować z dnia na dzień. Ich rozwój, weryfikacja i utrzymanie wymagają lat systematycznej pracy. Dlatego szkolenie powinno być integralnym elementem procesu pozyskiwania nowych zdolności, a nie działaniem podejmowanym dopiero po wdrożeniu sprzętu do służby.

Jest to szczególnie istotne w przypadku lotnictwa śmigłowcowego. Zadaniem załóg nie jest wyłącznie opanowanie techniki pilotażu. Muszą one skutecznie współdziałać w ramach własnego zespołu, integrować działania z wojskami lądowymi, siłami powietrznymi i marynarką wojenną, analizować dane pochodzące z wielu systemów oraz podejmować trafne decyzje pod presją czasu. Celem nie jest jedynie biegłość w obsłudze platformy, lecz zdolność do bezpiecznego i skutecznego wykonania misji w złożonym środowisku operacyjnym.

Budowanie takich kompetencji wymaga czegoś więcej niż samych śmigłowców i odpowiedniej liczby godzin w powietrzu. Potrzebny jest kompleksowy system szkolenia, który rozwija, ocenia i utrzymuje gotowość operacyjną załóg przez cały okres służby. System oparty na realistycznych scenariuszach, nowoczesnej symulacji i dogłębnym zrozumieniu wymagań współczesnego pola walki.

CAE Defense & Security - światowy lider w dziedzinie szkolenia wojskowego

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji programów lotnictwa śmigłowcowego w Kanadzie i wielu innych krajach, CAE Defense & Security należy do światowych liderów w dziedzinie szkolenia wojskowego, symulacji i wsparcia misji. Firma dostarcza realistyczne, interoperacyjne rozwiązania szkoleniowe dla różnych rodzajów sił zbrojnych, przygotowujące personel do działania w wymagających warunkach operacyjnych. W roli integratora systemów szkoleniowych (Training Systems Integrator, TSI) CAE pomaga tworzyć spójne ekosystemy szkoleniowe - również te od różnych dostawców, które rozwijają się wraz ze zmieniającymi się potrzebami armii.

Praktyczna realizacja takiego podejścia różni się w zależności od kraju, jednak podstawowe założenie pozostaje niezmienne: szkolenie powinno tworzyć jednolity i długofalowy system budowania gotowości.

CAE wspiera szkolenie załóg Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych

W Kanadzie CAE wspiera szkolenie załóg Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, w tym użytkowników śmigłowców CH-147F Chinook. CAE odpowiada również za dostarczenie zaawansowanego krajowego systemu symulacji dla zmodernizowanych śmigłowców ratowniczych CH-149 Cormorant. Projekty te wspierają gotowość operacyjną poprzez zapewnienie załogom dostępu do nowoczesnych i realistycznych środowisk szkoleniowych, które zwiększają poziom wyszkolenia oraz skuteczność realizacji misji.

Podobne podejście zastosowano w Niemczech. W ramach programu Helicopter Flight Training Services (HFTS), największego prywatnie finansowanego przedsięwzięcia szkoleniowego dla lotnictwa wojskowego w kraju, CAE wspiera szkolenie załóg śmigłowców NH90. Niemieckie wojska lądowe korzystają z sieci symulatorów NH90 TTH rozmieszczonych w trzech ośrodkach szkoleniowych, natomiast lotnictwo marynarki wojennej wykorzystuje dedykowane symulatory NH90 Sea Lion i przygotowuje się do wdrożenia szkolenia dla wersji Sea Tiger.

W Międzynarodowym Centrum Szkolenia Śmigłowcowego w Bückeburgu CAE zaprojektowała i dostarczyła 12 zaawansowanych symulatorów, zapewniając jednocześnie ich utrzymanie i rozwój. Ten model pokazuje, jak scentralizowany ekosystem szkoleniowy może obsługiwać wiele flot i lokalizacji przy zachowaniu jednolitych standardów i wysokiej dostępności infrastruktury.

Wsparcie kolejnych pokoleń wojskowych pilotów

Cennych doświadczeń dostarczają również centra szkoleniowe CAE w Stanach Zjednoczonych. W ramach programu Advanced Helicopter Flight Training Support (AHFTS) CAE wspiera szkolenie kolejnych pokoleń wojskowych pilotów. Program łączy szkolenie praktyczne, zaawansowaną symulację oraz trening realizowany bezpośrednio na śmigłowcach. Przygotowywani są w nim zarówno lotnicy armii USA, jak i uczestnicy programów międzynarodowych, którzy będą eksploatować śmigłowce CH-47F Chinook, UH-60M Black Hawk oraz AH-64E Apache.

To przykład efektywnego modelu, który pozwala zwiększać przepustowość szkolenia bez konieczności proporcjonalnego zwiększania wykorzystania floty i obciążenia jednostek operacyjnych. Symulatory umożliwiają realizację złożonych scenariuszy, doskonalenie procedur i planowania misji w warunkach bezpiecznych, powtarzalnych i ekonomicznych.

W Brunei podobną filozofię wdrożono w jednym, zintegrowanym ośrodku szkoleniowym. CAE Brunei Multi-Purpose Training Centre prowadzi szkolenia na śmigłowcach S-92 i S-70i oraz programy z zakresu zarządzania kryzysowego. Skupienie różnych platform i ścieżek szkoleniowych w jednej lokalizacji pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, rozwijać lokalne kompetencje i utrzymywać spójne standardy szkolenia. Taki model tworzy również solidne podstawy pod dalszy rozwój zdolności oraz wdrażanie nowych platform i technologii.

Symulatory wzmacniają cały proces przygotowania załóg

Doświadczenia z różnych krajów prowadzą do jednego wniosku: gotowość operacyjna nie jest produktem procesu zakupowego. Powstaje dzięki konsekwentnie budowanemu i rozwijanemu systemowi szkolenia. Symulatory nie zastępują godzin w locie, lecz wzmacniają cały proces przygotowania załóg. Umożliwiają ćwiczenie sytuacji trudnych, kosztownych lub niemożliwych do bezpiecznego odtworzenia w powietrzu. Zapewniają instruktorom lepszą ocenę postępów szkolonych oraz pozwalają bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne platformy.

Równie istotna jest budowa krajowych kompetencji. Nowoczesny system szkoleniowy powinien wzmacniać narodową gotowość obronną poprzez rozwój lokalnej kadry instruktorskiej, zaangażowanie krajowego przemysłu oraz trwały transfer wiedzy. Łącząc sprawdzone międzynarodowe rozwiązania z inwestycjami w lokalne kompetencje, można stworzyć zdolności, które będą wspierać siły zbrojne przez dziesięciolecia.

Program modernizacji w Polsce - wyzwanie i wyjątkowa szansa

Dla Polski obecny program modernizacji stanowi zarówno wyzwanie, jak i wyjątkową szansę. Decyzje podejmowane dziś w obszarze szkolenia i symulacji będą miały bezpośredni wpływ na tempo osiągania gotowości operacyjnej przez nowe floty oraz na zdolność do utrzymania ich efektywności przez cały okres eksploatacji. Doświadczenia zdobyte przy największych światowych programach śmigłowcowych pokazują, że kompleksowe podejście do szkolenia pozwala ograniczyć wąskie gardła, szybciej przygotować załogi do realizacji zadań i skuteczniej utrzymywać gotowość bojową.

Ostatecznie sukces programu modernizacyjnego nie jest mierzony liczbą dostarczonych śmigłowców. Jego prawdziwą miarą jest zdolność operacyjna, jaką te platformy generują. Siła przyszłego lotnictwa śmigłowcowego w Polsce będzie zależała nie tylko od nowoczesnych maszyn, lecz przede wszystkim od ludzi, którzy będą potrafili w pełni wykorzystać ich potencjał.