MSPO 2026 w Kielcach. Ponad tysiąc firm pod jednym dachem

Skala 34. edycji MSPO

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ma zgromadzić 1149 firm z 42 państw. Wśród nich znajdą się 503 przedsiębiorstwa z Polski. Ekspozycja ma objąć ponad 46 tys. m kw. powierzchni w 11 pawilonach oraz na terenach zewnętrznych Targów Kielce. Targi Kielce po raz pierwszy wykorzystają podczas Salonu nową halę wystawienniczą. Organizatorzy przygotowali halę z myślą o dużych wydarzeniach przemysłowych oraz prezentacjach ciężkiego sprzętu.

MSPO pozostanie miejscem spotkań producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przedsiębiorstw technologicznych, przedstawicieli instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP. Do Kielc mają przyjechać także delegacje zagraniczne oraz eksperci związani z sektorem obronnym.

Przemysł krajowy i zagraniczny

Kanada otrzymała status kraju wiodącego 34. edycji MSPO. Jej obecność będzie jednym z elementów międzynarodowego wymiaru Salonu, który poza przedsiębiorstwami z Polski zgromadzi podmioty z 41 innych państw.

Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym Salonu. W ramach ekspozycji podmiotu prezentowane mają być możliwości spółek należących do krajowego sektora obronnego. Udział polskich przedsiębiorstw, instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP będzie uzupełniony obecnością zagranicznych delegacji oraz ekspertów.

MSPO ma pełnić także funkcję miejsca rozmów między przemysłem a odbiorcami wojskowymi. Program obejmie konferencje, spotkania i wydarzenia poświęcone współpracy przemysłu z wojskiem, transferowi technologii oraz możliwościom wejścia polskich przedsiębiorstw do międzynarodowych łańcuchów dostaw sektora obronnego.

☕️ O MSPO przy porannej kawie!Dziś spotkaliśmy się na śniadaniu prasowym przed 34. Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego w Kielcach. 🇵🇱Rozmawialiśmy o tym, co @PGZ_pl pokaże podczas tegorocznego #MSPO2026, najważniejszych premierach, realizowanych programach i… pic.twitter.com/7VBCQEIzwB— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 3, 2026

Technologie i program wydarzenia

Ekspozycja MSPO ma obejmować (m.in.) systemy bezzałogowe i przeciwdronowe, rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, technologie cyberbezpieczeństwa, systemy łączności i rozpoznania, obronę powietrzną oraz technologie satelitarne. Zapowiedziano także prezentacje rozwiązań przeznaczonych dla wojsk lądowych, lotnictwa i marynarki wojennej.

Technologie podwójnego zastosowania znajdą się wśród tematów tegorocznej edycji. Program ma uwzględniać możliwości adaptowania rozwiązań cywilnych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Sztuczna inteligencja ma być jednym z głównych motywów tej części wydarzenia.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych organizatora