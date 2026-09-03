MSPO 2026 w Kielcach. Ponad tysiąc firm pod jednym dachem

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-09-03 12:45

Od 8 do 11 września 2026 roku Targi Kielce będą gospodarzem 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W wydarzeniu ma uczestniczyć 1149 firm z 42 państw, w tym 503 przedsiębiorstwa z Polski. Krajem wiodącym tegorocznej edycji będzie Kanada.

Skala 34. edycji MSPO

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ma zgromadzić 1149 firm z 42 państw. Wśród nich znajdą się 503 przedsiębiorstwa z Polski. Ekspozycja ma objąć ponad 46 tys. m kw. powierzchni w 11 pawilonach oraz na terenach zewnętrznych Targów Kielce. Targi Kielce po raz pierwszy wykorzystają podczas Salonu nową halę wystawienniczą. Organizatorzy przygotowali halę z myślą o dużych wydarzeniach przemysłowych oraz prezentacjach ciężkiego sprzętu.

MSPO pozostanie miejscem spotkań producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przedsiębiorstw technologicznych, przedstawicieli instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP. Do Kielc mają przyjechać także delegacje zagraniczne oraz eksperci związani z sektorem obronnym.

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Przemysł krajowy i zagraniczny

Kanada otrzymała status kraju wiodącego 34. edycji MSPO. Jej obecność będzie jednym z elementów międzynarodowego wymiaru Salonu, który poza przedsiębiorstwami z Polski zgromadzi podmioty z 41 innych państw. 

Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym Salonu. W ramach ekspozycji podmiotu prezentowane mają być możliwości spółek należących do krajowego sektora obronnego. Udział polskich przedsiębiorstw, instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP będzie uzupełniony obecnością zagranicznych delegacji oraz ekspertów.

MSPO ma pełnić także funkcję miejsca rozmów między przemysłem a odbiorcami wojskowymi. Program obejmie konferencje, spotkania i wydarzenia poświęcone współpracy przemysłu z wojskiem, transferowi technologii oraz możliwościom wejścia polskich przedsiębiorstw do międzynarodowych łańcuchów dostaw sektora obronnego.

 

 

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Technologie i program wydarzenia

Ekspozycja MSPO ma obejmować (m.in.) systemy bezzałogowe i przeciwdronowe, rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, technologie cyberbezpieczeństwa, systemy łączności i rozpoznania, obronę powietrzną oraz technologie satelitarne. Zapowiedziano także prezentacje rozwiązań przeznaczonych dla wojsk lądowych, lotnictwa i marynarki wojennej.

Technologie podwójnego zastosowania znajdą się wśród tematów tegorocznej edycji. Program ma uwzględniać możliwości adaptowania rozwiązań cywilnych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Sztuczna inteligencja ma być jednym z głównych motywów tej części wydarzenia.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych organizatora  

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