Pamięć o Czarnej Brygadzie. Kosiniak-Kamysz zainaugurował rajd motocyklowy

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zainaugurował wyjątkowy rajd motocyklowy, który w dynamiczny sposób upamiętnia bohaterską historię "Czarnej Brygady".

Wydarzenie to, z udziałem służb mundurowych, ma za zadanie budować społeczną odporność i pielęgnować pamięć o legendarnych żołnierzach gen. Maczka.

Jak rajd łączy historię z wyzwaniami współczesności?

Mundurowy rajd motocyklowy ruszył z Warszawy

Uroczystość odbyła się 3 września 2026 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wzięli w niej udział motocykliści z Międzynarodowego Klubu Motocyklowego „Smoking Barrels LE MC Poland”, zrzeszającego żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej.

Bardzo serdecznie dziękuję za inicjatywę. To jest budowanie polityki pamięci, moim zdaniem takiej, która lepiej trafi niż wiele lekcji odbywanych w klasie do młodego pokolenia. Fanów motoryzacji, motocykli w Polsce nie brakuje. Wasz rajd to jest oddanie czci i honoru wspaniałym żołnierzom Wojska Polskiego – powiedział szef MON.

Wicepremier podkreślił, że historia Czarnej Brygady, marsz i niepoddawanie się, a następnie stworzenie 1. Dywizji Pancernej przez generała Maczka i kontynuowanie misji tej formacji przez 11. Dywizję Kawalerii Pancernej w Żaganiu, łączą się ze sobą. "To jest pamięć o historii, ale tak naprawdę to jest budowanie odporności społecznej dzisiaj" - zaznaczył.

Dziś wyruszył 2. Mundurowy Rajd Motocyklowy „Szlakiem Historii - Marsz Czarnej Brygady”.Jego uczestnicy oddadzą hołd żołnierzom 10. Brygady Kawalerii i 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka - odważnym żołnierzom, którzy pozostali wierni Polsce i żołnierskiej przysiędze.… pic.twitter.com/0J6vKkDC8o— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 3, 2026

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na trudne doświadczenia historyczne Polski. "Świadomość tego, co za nami. Duma z historii, ale też bycie w prawdzie, że ta historia była dla nas tragiczna, była trudna. My kampanię wrześniową niestety przegraliśmy. Jakie były tego powody? Jak było podzielone społeczeństwo przed 1939 rokiem? Jak rozlewała się fala hejtu i nienawiści, mówiąc dzisiejszym językiem" - mówił.

Szef MON wskazał, że współczesne wyzwania wymagają zjednoczenia i silnej armii. "Dzisiaj stoimy w bardzo trudnym momencie naszej historii, gdzie szukamy różnych rozwiązań, które najlepiej zabezpieczą Polskę. Z jednej strony to są największe wydatki na zbrojenia, z drugiej strony to jest program modernizacji służb mundurowych, europejski program SAFE na rzecz tych wszystkich działań zwiększających polskie bezpieczeństwo. To jest budowanie największej armii od dekad" - podkreślił.

Podczas uroczystości wicepremier wraz z uczestnikami rajdu złożył wieniec i zapalił znicz na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Przed rozpoczęciem przejazdu kapelani wojskowi poświęcili motocykle i udzielili błogosławieństwa uczestnikom.

Kilkunastodniowa trasa rajdu prowadzi z Warszawy przez Żagań, gdzie uczestnicy wezmą udział w obchodach święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a następnie przez Cmentarz Wojenny w Wysokiej, Kasinę Wielką, Rzeszów, Łańcut i Kraśnik. Zakończenie zaplanowano 6 września przy pomniku 1. Dywizji Pancernej w Warszawie.

Wydarzenie stanowi formę upamiętnienia żołnierzy 10. Brygady Kawalerii oraz 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka, a także służy kultywowaniu tradycji polskiego oręża i wzmacnianiu więzi środowiska mundurowego.

„Smoking Barrels LE MC Poland”

„Smoking Barrels LE MC Poland” został założony w 2011 roku, a od 2013 roku należy do Europejskiej Koalicji Mundurowych Klubów Motocyklowych. Zrzesza czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji, SOP, SKW, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych i użyteczności publicznej. Poza służbą dla Ojczyzny jego członków łączy wspólna pasja jazdy na motocyklach. Stawiają na przyjaźń, szacunek i lojalność, a zdobyte doświadczenia starają się wykorzystać w aktywności klubowej.

„Smoking Barrels LE MC Poland” angażuje się w działalność charytatywną, wspiera akcje prospołeczne, opiekuje się kombatantami powstania warszawskiego z IV obwodu AK Ochota, czynnie honorowo oddaje krew i promuje akcje krwiodawstwa. Celem funkcjonowania klubu jest również kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie polskich tradycji wojennych. Jego członkowie podkreślają, że sami nie raz doświadczyli trudów wojny czy niebezpieczeństwa służby i doceniają poświęcenie najstarszego pokolenia Polaków oraz tych, którzy przed nimi także poświęcali się dla Ojczyzny. „Ta więź pozwala nam dumnie reprezentować Nasz kraj podczas spotkań w środowisku międzynarodowym i być ambasadorem marki Polska wśród zagranicznych motocyklistów” - podkreślają.