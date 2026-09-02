Już 3 września rusza „Marsz Czarnej Brygady”, historyczny rajd motocyklowy śladami szlaku bojowego legendarnej 10. Brygady Kawalerii z 1939 roku.

Kilkudziesięciu mundurowych motocyklistów pokona blisko 1500 km, oddając hołd bohaterom i kultywując pamięć o gen. Stanisławie Maczku.

Sprawdź, jakie symboliczne gesty towarzyszyć będą tej niezwykłej podróży i poznaj patriotyczne przesłanie inicjatywy.

1500 km szlakiem bojowym 10. Brygady Kawalerii: Wysoka, Kasina Wielka, Rzeszów, Łańcut, Kraśnik

Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi złożą wieniec i zapalą znicze przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a kapelan Służby Ochrony Państwa, ks. kpt. SOP Piotr Zamaria poświęci motocykle oraz uczestników rajdu. Pierwszego dnia pojadą do Żagania, gdzie wezmą udział w uroczystych obchodach święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, która kultywuje tradycje generała Stanisława Maczka. Podczas uroczystości w Pancernej Stolicy Polski przekażą dowódcy dywizji flagę Polski, którą otrzymali od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Mundurowy Rajd Motocyklowy „Szlakiem Historii – Marsz Czarnej Brygady” jest inicjatywą podjętą przez Mundurowy Klub Motocyklowy „Smoking Barrels LE MC Poland”, który zrzesza aktywnych i byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i użyteczności publicznej. W rajdzie, oprócz organizatorów, wezmą udział zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz.

„Smoking Barrels LE MC Poland” został założony w 2011 roku, a od 2013 roku należy do Europejskiej Koalicji Mundurowych Klubów Motocyklowych. Zrzesza czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji, SOP, SKW, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych i użyteczności publicznej. Poza służbą dla Ojczyzny jego członków łączy wspólna pasja jazdy na motocyklach. Stawiają na przyjaźń, szacunek i lojalność, a zdobyte doświadczenia starają się wykorzystać w aktywności klubowej.

„Smoking Barrels LE MC Poland” angażuje się w działalność charytatywną, wspiera akcje prospołeczne, opiekuje się kombatantami powstania warszawskiego z IV obwodu AK Ochota, czynnie honorowo oddaje krew i promuje akcje krwiodawstwa. Celem funkcjonowania klubu jest również kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie polskich tradycji wojennych. Jego członkowie podkreślają, że sami nie raz doświadczyli trudów wojny czy niebezpieczeństwa służby i doceniają poświęcenie najstarszego pokolenia Polaków oraz tych, którzy przed nimi także poświęcali się dla Ojczyzny. „Ta więź pozwala nam dumnie reprezentować Nasz kraj podczas spotkań w środowisku międzynarodowym i być ambasadorem marki Polska wśród zagranicznych motocyklistów” - podkreślają.

Na podstawie informacji prasowej „Smoking Barrels LE MC Poland”