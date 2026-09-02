Służący od początku lat 80. bojowy wóz piechoty M2 Bradley to prawdziwy weteran armii amerykańskiej. Mimo licznych modernizacji, konstrukcja ta osiągnęła granice swoich możliwości adaptacyjnych, zwłaszcza w kontekście integracji nowoczesnej elektroniki, opancerzenia i systemów obronnych. W odpowiedzi na te wyzwania, Pentagon uruchomił ambitny program XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle (MICV), znany wcześniej jako Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), którego celem jest wyłonienie następcy Bradleya na miarę XXI wieku.

We wrześniu 2026 roku program ten wszedł w decydującą fazę. American Rheinmetall, amerykańska filia niemieckiej firmy, poinformowała o dostarczeniu armii pierwszego z ośmiu zamówionych prototypów pojazdu Lynx XM30. To istotna informacja w kontrakcie o wartości około 764 milionów dolarów, który obejmuje fazę inżynieryjną, rozwój i produkcję, mającą przekształcić cyfrowe projekty w gotowe do walki maszyny.

„Dostarczenie naszego pierwszego prototypu armii to ważny krok w kierunku wejścia programu XM30 Combat Vehicle w fazę bardziej widoczną” – powiedział Matt Warnick, dyrektor generalny American Rheinmetall. „Zespół Lynx ma teraz okazję pokazać armii, że możemy spełnić obietnicę nowoczesnego następcy Bradleya”.

Według komunikatu Rheinmetall dostawy zaawansowanych prototypów opierają się na ściśle skoordynowanym, wielostanowym procesie produkcyjnym. Prace rozpoczynają się od precyzyjnej produkcji wieży w Plymouth w stanie Michigan, a następnie podsystemy są transportowane do Slidell w Luizjanie, gdzie następuje ostateczna integracja kadłuba i podwozia. Ukończone pojazdy przechodzą następnie kompleksowe testy wytrzymałościowe, aby zagwarantować gotowość mechaniczną, po czym wracają do Luizjany na ostateczne lakierowanie i detalowanie.

Innowacje na miarę współczesnego pola walki: Co potrafi Lynx XM30?

Lynx XM30 został zaprojektowany od podstaw z myślą o zagrożeniach, które definiują dzisiejsze konflikty zbrojne, czyli wszechobecnych dronach, precyzyjnej amunicji i zaawansowanej walce elektronicznej. Aby sprostać tym wyzwaniom, konstruktorzy postawili na rewolucyjne rozwiązania, które mają zapewnić załodze i przewożonemu desantowi maksymalne bezpieczeństwo i przewagę taktyczną.

Najbardziej wyróżniającą cechą prototypu jest pierwszy w historii hybrydowo-elektryczny układ napędowy w tej klasie pojazdów. Łączy on tradycyjny silnik spalinowy z napędem elektrycznym, co optymalizuje generowanie energii i mobilność na polu bitwy. Taki system nie tylko zwiększa zasięg i wydajność, ale także umożliwia ciche poruszanie się na krótkich dystansach, co jest kluczowe podczas operacji zwiadowczych. Fundamentem konstrukcji jest modułowa, otwarta architektura (MOSA). Pozwala ona na szybką i łatwą integrację nowych technologii, uzbrojenia czy systemów obronnych w przyszłości, bez konieczności kosztownych i czasochłonnych przebudów całego pojazdu. To „pojazd zdefiniowany przez oprogramowanie”, który będzie ewoluował wraz ze zmieniającymi się zagrożeniami.

Zgodnie z wymaganiami US Army, XM30 ma dysponować potężną siłą ognia. Sercem systemu uzbrojenia jest armata automatyczna XM913 kalibru 50 mm. Jest ona uzupełniona o wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz zdalnie sterowaną wieżyczkę. Załoga pojazdu ma składać się z dwóch osób, a w przedziale desantowym zmieści się do sześciu w pełni wyposażonych żołnierzy. Zaawansowane systemy optoelektroniczne i kierowania ogniem, wspierane przez sztuczną inteligencję, mają zapewnić załodze świadomość sytuacyjną i zdolność do zwalczania celów w każdych warunkach.

Rygorystyczne testy i „równoległy harmonogram”

Dostarczony prototyp, po przejściu wstępnych kontroli bezpieczeństwa, trafi w ręce żołnierzy z 1. Dywizji Kawalerii. To oni, w ramach intensywnych ćwiczeń polowych symulujących realne warunki bojowe, ocenią jego funkcjonalność i ergonomię. Równolegle prowadzone będą testy techniczne kolejnych siedmiu prototypów, które mają zostać dostarczone jeszcze w tym roku. Ten „równoległy harmonogram oceny”, jak nazwał go Matt Warnick, dyrektor generalny American Rheinmetall, ma na celu maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowej technologii.

American Rheinmetall nie jest jedynym graczem w walce o ten lukratywny, szacowany na dziesiątki miliardów dolarów kontrakt. W 2023 roku Armia USA do finałowej fazy programu XM30 wybrała dwie firmy: American Rheinmetall z pojazdem bazującym na platformie Lynx KF41 oraz General Dynamics Land Systems (GDLS), który proponuje konstrukcję o nazwie XM30 Wolf. GDLS również niedawno dostarczyło swój pierwszy prototyp, co oznacza, że rywalizacja wchodzi w najgorętszy etap. Ostateczna decyzja o wyborze zwycięskiej konstrukcji i rozpoczęciu produkcji małoseryjnej ma zapaść do końca 2027 roku.

M2 Bradley – koń roboczy US Army

Historia M2 Bradley zaczyna się w latach 60. XX wieku, w cieniu zimnej wojny. Armia amerykańska, wyciągając wnioski z wojny w Wietnamie i z niepokojem obserwując rozwój sił pancernych Układu Warszawskiego, zdała sobie sprawę z poważnej luki w swoich zdolnościach. Ówczesny podstawowy transporter opancerzony, M113, był niczym więcej niż „opancerzoną taksówką” – pojazdem zdolnym dowieźć piechotę na pole bitwy, ale pozbawionym siły ognia i ochrony niezbędnej do bezpośredniej walki.

Prawdziwym wstrząsem było pojawienie się radzieckiego bojowego wozu piechoty BMP-1. Wtedy ta nowatorska konstrukcja, uzbrojona w armatę i przeciwpancerne pociski kierowane, potrafiła nie tylko transportować żołnierzy, ale także aktywnie ich wspierać i niszczyć czołgi. W odpowiedzi, w 1972 roku, Pentagon ogłosił program mający na celu stworzenie pojazdu, który mógłby walczyć u boku nowego czołgu M1 Abrams i skutecznie przeciwstawić się radzieckiemu zagrożeniu. Długi i pełen kontrowersji proces rozwojowy, naznaczony sprzecznymi wymaganiami i kompromisami, został nawet w satyryczny sposób uwieczniony w filmie HBO „Wojny Pentagonu”. Mimo to, w 1981 roku do służby oficjalnie wszedł M2 Bradley.

M2 Bradley od początku był konstrukcją łączącą trzy kluczowe cechy: mobilność, ochronę i siłę ognia. Jego zadaniem było nie tylko bezpieczne dostarczenie sześcioosobowego desantu na pole walki, ale także zapewnienie mu potężnego wsparcia ogniowego. Sercem systemu uzbrojenia jest armata automatyczna M242 Bushmaster kalibru 25 mm, zdolna do niszczenia lekko opancerzonych celów. Uzupełnia ją sprzężony karabin maszynowy oraz, co najważniejsze, dwuprowadnicowa wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW, która dała Bradleyowi zdolność zwalczania nawet ciężkich czołgów. Kadłub wykonany ze spawanego aluminium od początku budził kontrowersje, jednak kolejne modernizacje znacznie zwiększyły poziom ochrony. Wprowadzono pancerz warstwowy, a później także pancerz reaktywny (ERA), chroniący przed pociskami z granatników RPG. Napędzany silnikiem wysokoprężnym Cummins, Bradley został zaprojektowany tak, aby dotrzymać kroku znacznie szybszym czołgom M1 Abrams. Wczesne wersje posiadały zdolność pływania, jednak została ona poświęcona na rzecz montażu cięższego opancerzenia w późniejszych wariantach.

Na przestrzeni ponad 40 lat służby Bradley przeszedł serię głębokich modernizacji, które utrzymywały go w czołówce światowych BWP. W wersji M2A1 z 1986 roku wprowadzono możliwość odpalania nowszych pocisków TOW 2. M2A2 z 1988 roku stanowił prawdziwy przełom w ochronie, ponieważ pojazd otrzymał znacznie wzmocniony pancerz warstwowy i mocniejszy silnik o mocy 600 KM. Wariant M2A2 ODS, powstały na podstawie doświadczeń z I wojny w Zatoce Perskiej, dodał między innymi dalmierz laserowy i system nawigacji taktycznej. M2A3 z 2000 roku to wersja w pełni cyfrowa, w której zintegrowano nowoczesne systemy kierowania ogniem, łączności i świadomości sytuacyjnej, co radykalnie zwiększyło skuteczność załogi. Najnowsza modernizacja M2A4 z 2022 roku skupia się na przywróceniu mobilności utraconej przez wzrost masy w poprzednich wersjach. Zastosowano w niej mocniejszy silnik o mocy 675 KM, ulepszono zawieszenie i układ zasilania, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych systemów elektronicznych i systemów obrony aktywnej, takich jak Iron Fist.

Choć Bradley uczestniczył we wszystkich większych operacjach US Army od lat 90., to dwa konflikty zdefiniowały jego dziedzictwo. To właśnie podczas wojny w Zatoce Perskiej M2 Bradley udowodnił swoją wartość i zyskał miano „pogromcy czołgów”. Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów, załogi Bradleyów zniszczyły więcej irackich pojazdów pancernych niż czołgi M1 Abrams. Dzięki zaawansowanym, jak na tamte czasy, celownikom termowizyjnym, amerykańskie wozy mogły wykrywać i niszczyć irackie czołgi (w tym T-72) z dużych odległości, pozostając niewidocznymi. Wojna ta miała jednak także gorzki smak, ponieważ stracono 20 Bradleyów, z czego aż 17 w wyniku bratobójczego ognia (friendly fire), co stało się bolesną lekcją dla całej armii.

Druga wojna w Iraku postawiła przed Bradleyem zupełnie nowe wyzwanie, walkę w terenie zurbanizowanym i zagrożenie ze strony improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Pojazd okazał się niezwykle użyteczny w miejskiej dżungli, gdzie jego wysoko umieszczona armata 25 mm idealnie nadawała się do ostrzeliwania celów w budynkach. Jednak podatność na potężne IED zmusiła inżynierów do montowania kolejnych warstw opancerzenia (m.in. pancerza reaktywnego BRAT), co dramatycznie zwiększyło masę pojazdu. W trakcie całego konfliktu utracono blisko 150 wozów, co pokazało zmieniającą się naturę współczesnej wojny.

Mimo ciągłych ulepszeń, M2 Bradley osiągnął kres swoich możliwości modernizacyjnych. Ponad cztery dekady dodawania nowego sprzętu i opancerzenia sprawiły, że pojazd jest przeciążony. Brakuje mu mocy elektrycznej do zasilania najnowszych systemów, a dalsze zwiększanie masy negatywnie wpływa na mobilność i niezawodność. Współczesne pole walki, zdominowane przez drony i zaawansowane systemy przeciwpancerne, wymaga platformy o otwartej architekturze, pozwalającej na szybkie integracje nowych technologii. Armia amerykańska od lat próbuje znaleźć następcę Bradleya, jednak programy takie jak Future Combat Systems (FCS) czy Ground Combat Vehicle (GCV) kończyły się niepowodzeniem. Obecnie trwający program XM30 (wcześniej OMFV), w którym rywalizują General Dynamics Land Systems i American Rheinmetall, jest najnowszą i być może ostateczną próbą wyłonienia pojazdu, który zastąpi weterana i wprowadzi amerykańską piechotę zmechanizowaną w nową erę.