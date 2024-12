Umowa na bwp Bradley. Setki milionów dolarów dla BEA Systems

M2A4 Bradley, wprowadzony do służby w 2020 r., oferuje szereg udoskonaleń mających na celu poprawę świadomości sytuacyjnej, mobilności i przeżywalności na polu bitwy. Ulepszenia obejmują zaawansowane systemy optoelektroniczne, ulepszone narzędzia obserwacyjne oraz system Force XXI Battle Command Bridge and Below (FBCB2) do zarządzania polem bitwy.

M7A4 Bradley, zmodernizowana wersja artyleryjskiego pojazdu rozpoznawczego M7 BFIST, jest również częścią kontraktu. Początkowo opracowany na bazie M2A2 Bradley, M7A4 obejmuje specjalistyczny sprzęt do misji wsparcia ogniowego (MEP), który poprawia koordynację między jednostkami zmechanizowanymi a artylerią. Te aktualizacje zapewniają, że M7A4 pozostaje kluczowym elementem zapewniającym skuteczne wsparcie ogniowe i możliwości rozpoznawcze.

We wrześniu BAE Systems otrzymało również modyfikację kontraktu o wartości 121,4 mln USD na produkcję pojazdów M2A4 i M7A4 ze starszych, starszych wersji. Kontrakty te odzwierciedlają zaangażowanie armii USA w utrzymanie najnowocześniejszych pojazdów bojowych na potrzeby współczesnych wyzwań pola walki.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M2A4 Bradley to zmodernizowana wersja amerykańskiego bojowego wozu piechoty, należącego do rodziny Bradley. Modernizacja wersji M2A4 ma na celu zwiększenie ochrony, mobilności i możliwości bojowych wozu. M7A4 Bradley to specjalistyczna wersja wozu Bradley, przeznaczona do pełnienia roli wsparcia ogniowego. Znana również jako Bradley Fire Support Vehicle (BFIST), ta wersja wspiera działania artylerii poprzez identyfikację celów i kierowanie ogniem. Do jego zadań specjalnych należy wyposażenie w zaawansowane systemy obserwacyjne i celownicze do precyzyjnego wskazywania celów dla artylerii. Może prowadzić rozpoznanie i śledzić cele na duże odległości dzięki nowoczesnym systemom obserwacyjnym.