W odpowiedzi na rosnące globalne zagrożenia, Stany Zjednoczone podjęły strategiczną decyzję o masowym zwiększeniu produkcji kluczowych pocisków obronnych Patriot i THAAD.

Dzięki przełomowym, siedmioletnim umowom, zdolności produkcyjne PAC-3 MSE zostaną potrojone, a interceptorów THAAD wzrosną aż czterokrotnie.

Ten bezprecedensowy krok ma zabezpieczyć zapasy USA i sojuszników w obliczu długotrwałych konfliktów. Jak zmieni to globalny krajobraz bezpieczeństwa?

USA zwiększają produkcję pocisków Patriot i THAAD

Departament Wojny USA zawarł siedmioletnie umowy ramowe z General Dynamics Ordnance and Tactical Systems oraz Lockheed Martin. Porozumienia mają zwiększyć produkcję elementów oraz pocisków przechwytujących wykorzystywanych przez systemy Patriot PAC-3 MSE i THAAD. Celem jest zwiększenie amerykańskich zapasów rakiet i zapewnienie możliwości ich szybkiego uzupełniania podczas długotrwałych działań zbrojnych.

"Dzisiejsze ogłoszenie [red. 31 sierpnia 2026 r.] jest przykładem ewolucji naszego partnerstwa z przemysłem w kierunku rozbudowy Arsenału Wolności, wyprzedzania pojawiających się zagrożeń i zapewnienia, że żołnierz nigdy nie stanie do równorzędnej walki" - powiedział podsekretarz wojny ds. zakupów i utrzymania Michael P. Duffey. "General Dynamics i Lockheed Martin odpowiedziały na wezwanie. Redukujemy biurokrację, skracamy czas realizacji i szybko skalujemy krajowe moce wytwórcze, aby dostarczyć zaawansowane zdolności w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej".

Zdolności produkcyjne PAC-3 MSE mają zostać potrojone, natomiast w przypadku pocisków THAAD przewidziano czterokrotne zwiększenie. Jak donosi Army Recognition dla USA oznacza to możliwość szybszego odbudowywania zapasów po wykorzystaniu drogich interceptorów oraz utrzymywania większej liczby baterii obrony powietrznej i przeciwrakietowej w gotowości.

Siedem lat na rozbudowę produkcji

Porozumienia ogłoszone 31 sierpnia 2026 roku mają zapewnić producentom minimalne roczne wielkości zamówień. Takie rozwiązanie ma dać firmom większą przewidywalność i ułatwić zwiększenie zatrudnienia, zakup materiałów oraz inwestycje w nowe moce produkcyjne.

"Umowy zapewniają przemysłowi stabilny, długoterminowy sygnał popytu, gwarantując minimalne roczne wolumeny zakupów, co umożliwia General Dynamics i jego poddostawcom niższego szczebla dokonywanie inwestycji o znaczeniu pokoleniowym: rozbudowę zespołów, zakupy materiałów w dużych ilościach oraz modernizację obiektów produkcyjnych" - podkreślono w komunikacie Departamentu Wojny.

W ramach programu General Dynamics zwiększy produkcję wyspecjalizowanych elementów interceptorów. Chodzi m.in. o obudowy silników, obudowy głowic naprowadzających, sekcje środkowe oraz systemy rozwijania osłon. Rozbudowa tego segmentu jest istotna, ponieważ ograniczeniem produkcji pocisków mogą być nie tylko końcowe linie montażowe, lecz także możliwości dostawców poszczególnych komponentów.

Patriot PAC-3 MSE ma być produkowany trzy razy szybciej

PAC-3 MSE jest jednym z najważniejszych pocisków amerykańskiej obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Interceptor produkowany przez Lockheed Martin wykorzystuje technologię hit-to-kill, w której cel jest niszczony poprzez bezpośrednie uderzenie pocisku. PAC-3 MSE został zaprojektowany do zwalczania m.in. taktycznych pocisków balistycznych, pocisków manewrujących, samolotów oraz innych zaawansowanych zagrożeń powietrznych.

Zwiększenie produkcji PAC-3 MSE ma bezpośrednio przełożyć się na zdolność jednostek wyposażonych w system Patriot do prowadzenia długotrwałych działań. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy obrona powietrzna musi odpierać kolejne fale pocisków i jednocześnie uzupełniać wykorzystane zapasy.

THAAD z czterokrotnie większą produkcją

Drugim filarem programu jest THAAD, przeznaczony do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu. System wykorzystuje przechwycenie typu hit-to-kill na większej wysokości, tworząc wyższą warstwę amerykańskiej architektury obrony przeciwrakietowej. Czterokrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych THAAD ma poprawić możliwość uzupełniania zużytych pocisków, zwiększyć rezerwy na czas wojny oraz ułatwić utrzymanie rozmieszczonych baterii podczas przedłużających się kampanii rakietowych.

Patriot PAC-3 MSE i THAAD pełnią różne funkcje, ale mogą działać jako elementy warstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Lockheed Martin wcześniej demonstrował możliwość wykorzystania systemu THAAD do wsparcia zaangażowania PAC-3 MSE przeciwko taktycznemu pociskowi balistycznemu. Taka architektura pozwala łączyć sensory, systemy dowodzenia i pociski różnych warstw obrony, zwiększając liczbę dostępnych możliwości przechwycenia.

Wojna pokazała problem z zapasami rakiet

Rozbudowa amerykańskiej produkcji jest związana z rosnącym znaczeniem obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie pokazały, że pociski balistyczne, pociski manewrujące oraz duże liczby stosunkowo tanich bezzałogowców mogą być wykorzystywane jednocześnie do przeciążania systemów obronnych. W takich warunkach znaczenie ma nie tylko skuteczność pojedynczego pocisku przechwytującego, lecz także wielkość zapasów, tempo dostaw oraz możliwość szybkiego uzupełniania wykorzystanej amunicji.

Zwiększenie produkcji Patriot i THAAD może mieć znaczenie również dla państw współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi. Coraz więcej państw wykorzystuje pociski PAC-3, a system THAAD odpowiada za potrzeby obrony przeciwrakietowej w regionach, w których rośnie zagrożenie ze strony pocisków balistycznych. Większa produkcja w USA może też ograniczyć konkurencję między koniecznością odbudowywania amerykańskich zapasów a realizacją zobowiązań wobec zagranicznych odbiorców. Ostateczne tempo dostaw będzie jednak zależało od finansowania, priorytetów zakupowych oraz harmonogramów produkcji.

Realizacja planów nie jest automatyczna. Departament Wojny podkreślił, że zawarte porozumienia są uzależnione od corocznego przyznawania środków. Siedmioletnia perspektywa ma jednak zmniejszyć niepewność producentów i ułatwić inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych.