StormRider 550: mniejszy „brat” morskiego drona WB Group. Modułowy, szybki i dual-use

Grupa WB zaprezentuje StormRider 550, modułowy dron morski, który rozszerza rodzinę bezzałogowców.

Ten szybki system dual-use, zdolny do 24-godzinnej autonomii, oferuje elastyczność w zastosowaniach od patrolowych po uderzeniowe na wodach przybrzeżnych i śródlądowych.

Co czyni StormRider 550 przełomowym rozwiązaniem w ochronie wód?

Mniejszy kadłub, ta sama filozofia: modułowość i szybka rekonfiguracja

StormRider 550 ma 5,5 m długości i masę ok. 0,65 t. Napęd zapewnia silnik zaburtowy, który pozwala osiągnąć ok. 30 węzłów prędkości maksymalnej, a prędkość patrolowa to 4–6 węzłów. Jednostka jest przystosowana do bezpiecznej pracy do stanu morza 3 (maksymalnie 4), co czyni ją typowym rozwiązaniem do akwenów przybrzeżnych, red, portów i kanałów śródlądowych.

Kluczową cechą konstrukcyjną jest modułowość. StormRider 550 występuje w dwóch wariantach kadłuba – niskim i wysokim – dzięki czemu operator może dostosować profil i pakiet sensorów do misji. Wersja wysoka nosi maszt z rozbudowanym zestawem czujników (radar, sonar, głowica optoelektroniczna), co sprzyja długotrwałym patrolom i rozpoznaniu. Wersja niska redukuje sylwetkę, co może być korzystne przy zadaniach uderzeniowych lub w ciasnych akwenach portowych.

StormRider 550 może pływać autonomicznie nawet przez 24 godziny, otwierając tym samym możliwość długotrwałych patroli i misji na większych akwenach. Taka autonomia, połączona z prędkością patrolową 4–6 węzłów, pozwala na efektywne pokrywanie dużych obszarów przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa w trybie ekonomicznym.

Rodzina #StormRider rośnie. Nowa platforma została przygotowana do działania po obu stronach pojęcia „dual-use”.#StormRider550 to wielozadaniowa bezzałogowa jednostka nawodna @WBGroup_PL, której konstrukcja pozwala dostosować wyposażenie i konfigurację do charakteru konkretnej… pic.twitter.com/mxEq6OWF1d— WB GROUP (@WBGroup_PL) September 1, 2026

Zastosowania: od ochrony portów po misje uderzeniowe

Dzięki konstrukcji dual-use StormRider 550 może pełnić funkcje zarówno wojskowe, jak i cywilne. W zastosowaniach obronnych i służb mundurowych jednostka nadaje się do:

patrolowania wód terytorialnych, red i portów,

rozpoznania i monitoringu linii brzegowej oraz kanałów,

ochrony infrastruktury krytycznej (w tym inspekcji podwodnych elementów),

zadań szkoleniowych dla operatorów USV,

misji uderzeniowych w konfiguracji z głowicą bojową.

W wariancie cywilnym i ochronnym przydatne są zadania batymetryczne takie jak chociażby mapowanie dna, poszukiwanie obiektów podwodnych (w tym minopodobnych) oraz inspekcje podwodnej infrastruktury. Producent wskazuje również na możliwość wsparcia działań poszukiwawczo-ratowniczych, np. lokalizacji osób w wodzie.

StormRider 550 w rodzinie StormRider: mniejszy i tańszy wariant wobec „850”

StormRider 550 jest mniejszym i, jak wskazuje WB Group, prostszym oraz tańszym wariantem wobec StormRidera 850, który zadebiutował rok wcześniej. StormRider 850 to modułowy, skalowalny bezzałogowiec rozpoznawczo-uderzeniowy o zasięgu ok. 500 km, napędzany zabudowaną jednostką Volvo Penta z pędnikiem strugowodnym. Wersja „850” może przenosić amunicję krążącą Warmate (TL-R/TL-C) lub moduł uzbrojenia ZMU-05, a jej wyposażenie sensorowe obejmuje radar, sonar i głowicę optoelektroniczną.

Wprowadzenie StormRidera 550 rozszerza rodzinę o platformę lepiej dopasowaną do zadań lokalnych, portowych i śródlądowych, przy zachowaniu spójnej filozofii modułowości i możliwości integracji z systemami dowodzenia, w tym TOPAZ w szerszym ekosystemie WB.

Premiery WB Group na MSPO 2026

StormRider 550 jest jedną z co najmniej ośmiu zapowiedzianych premier Grupy WB na MSPO 2026 w Kielcach, który w tym roku odbywa się w dniach 8–11 września 2026. Obok morskiego USV firma zapowiada m.in. uderzeniowego bezzałogowca powietrznego Gladius 2 o zasięgu ok. 300 km, który ma służyć do atakowania wysokowartościowych celów na dystansie operacyjnym. WB Group podkreśla przy tym, że Gladius to otwarta architektura rozpoznawczo-uderzeniowa integrowana z systemem dowodzenia TOPAZ, rozwijana jako system, a nie zamknięta konfiguracja sprzętowa.