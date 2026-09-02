Zełenski alarmuje w sprawie rosyjskiego nieba. „Dla lotnictwa cywilnego nie ma miejsca wśród dronów”

Prezydent Zełenski rozpoczyna kampanię ostrzegawczą, alarmując, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się „całkowicie niebezpieczna” dla lotnictwa cywilnego.

Ukraina wskazuje na gwałtowny wzrost liczby dronów, co de facto zamyka niebo Rosji, i ostrzega linie lotnicze przed ryzykiem tragedii.

Dlaczego Kijów intensyfikuje ataki na strategiczne cele w Rosji i jakie konkretne obiekty są teraz na celowniku?

Dlaczego rosyjska przestrzeń powietrzna staje się niebezpieczna?

Wołodymyr Zełenski jasno podkreślił, że Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu. „Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu jako takiemu – żadnemu cywilnemu samolotowi. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba to brać pod uwagę” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent wskazał, że choć władze rosyjskie nie informują o tym w należyty sposób, rosyjska przestrzeń powietrzna „będzie de facto zamykana: wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo”. To stanowisko ma na celu ostrzeżenie międzynarodowej społeczności przed ryzykiem, jakie niesie ze sobą kontynuowanie lotów nad terytorium państwa, które jest w stanie wojny i doświadcza intensywnych działań z użyciem bezzałogowców.

Celem tej kampanii jest zapobieżenie tragediom, ponieważ „Ukraina nie chce, aby ginęli niewinni ludzie”. Z tego powodu prezydent Ukrainy zdecydował się ostrzec partnerów międzynarodowych, że „na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty”. To wyraźny sygnał dla przewoźników lotniczych i innych podmiotów operujących w regionie, aby przemyśleli swoje strategie i podjęli odpowiednie środki ostrożności. Ostrzeżenie dotyczy szczególnie linii lotniczych, które „obecnie latają na rosyjskie lotniska, przede wszystkim w Moskwie i Petersburgu, a także na inne kluczowe rosyjskie kierunki”.

Dyplomacja a ataki dronów: Czy możliwa jest przerwa?

W kontekście eskalacji działań z użyciem dronów, Wołodymyr Zełenski odniósł się również do kwestii dyplomatycznych. Oświadczył, że Ukraina uwzględni planowane nowe spotkania w Moskwie i jest gotowa, na prośbę partnerów międzynarodowych, „zapewnić przerwy w atakach na określonych kierunkach oraz w uzgodnionych przedziałach czasowych w imię dyplomacji”. Prezydent przypomniał, że takie przerwy miały już miejsce w przeszłości. Jako przykład podał sytuację, gdy „Amerykanie zwrócili się do nas z prośbą o zawieszenie ataków na Moskwę i Petersburg w dniach 25, 26 i 27 sierpnia, była dotrzymana ta przerwa”. Wspomniał również o podobnej prośbie od „innego światowego mocarstwa z prośbą o wprowadzenie przerwy w atakach na określony czas w kierunku Władywostoku – to również zapewnimy”.

Te wypowiedzi sugerują, że mimo intensyfikacji działań militarnych, Ukraina pozostaje otwarta na dialog i możliwość deeskalacji w konkretnych, uzgodnionych ramach czasowych i geograficznych, pod warunkiem, że służy to celom dyplomatycznym. „Obecnie trwają przygotowania do nowych spotkań w Moskwie – weźmiemy to pod uwagę” – dodał Zełenski, wskazując na ciągłą gotowość do współpracy w celu znalezienia pokojowych rozwiązań, nawet w obliczu trwającego konfliktu. Taka postawa ma na celu podkreślenie odpowiedzialności Ukrainy i jej dążenia do ochrony cywilów, zarówno ukraińskich, jak i tych, którzy mogliby znaleźć się w niebezpieczeństwie w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Ukraińskie drony: Odpowiedź na wojnę i celowanie w infrastrukturę

Zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem kampanii blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej, w piątek Wołodymyr Zełenski poinformował o drastycznym zwiększeniu intensywności ataków dronowych na Rosję. Nakazał, aby codziennie wystrzeliwano do 1000 bezzałogowców. Jest to odpowiedź na trwającą od ponad czterech lat wojnę na pełną skalę, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadzają naloty na obiekty znajdujące się zarówno przy granicy, jak i w głębi Rosji. Główne cele tych ataków to elementy infrastruktury przemysłu paliwowego. Od połowy lipca celem stały się również centra logistyczne, w tym należące do sieci Wildberries.

Ukraina uzasadnia te działania, traktując wymienione obiekty jako uzasadnione cele wojskowe ze względu na ich rolę we wspieraniu rosyjskiej machiny wojennej. Infrastruktura paliwowa jest kluczowa dla zaopatrzenia wojsk rosyjskich, a centra logistyczne, takie jak te wykorzystywane przez Wildberries, mogą być wykorzystywane do transportu towarów podwójnego zastosowania lub wspierania rosyjskiej gospodarki wojennej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz inne odpowiednie ukraińskie instytucje przekażą międzynarodowym organizacjom pełne informacje na temat zagrożeń w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zełenski wyraźnie zaznaczył, że „Dla lotnictwa cywilnego nie ma miejsca wśród dronów”, co stanowi kluczowy element uzasadnienia kampanii. To posunięcie ma na celu wywarcie presji na Rosję, aby zaprzestała działań wojennych, jednocześnie minimalizując ryzyko dla niewinnych cywilów, którzy mogliby znaleźć się w niebezpiecznej strefie powietrznej.