Od baroku po technologie kwantowe. Impact Leading Minds połączył światy, które rzadko spotykają się na jednej scenie

Na scenie pojawili się przedstawiciele odmiennych środowisk: mistrzyni olimpijska i ekspert od geopolityki, badacz demografii i twórca komputerów kwantowych. Łączyło ich doświadczenie podejmowania decyzji pod presją, przekraczania granic własnych dziedzin i budowania nowych rozwiązań poza gotowymi schematami.

Program został zbudowany tak, by łączyć informacje, kontekst i perspektywy, które rzadko spotykają się w jednej rozmowie. To na ich styku powstaje insight, który pozwala wcześniej dostrzec kierunek zmian i przełożyć go na konkretne decyzje dotyczące pracowników, strategii wzrostu, inwestycji, technologii czy usług publicznych.

Odrębność jako przewaga

Jednym z pierwszych punktów części dziennej była rozmowa z Jakubem Józefem Orlińskim – śpiewakiem operowym i tancerzem breakdance’u, który z połączenia dwóch pozornie odległych światów uczynił znak rozpoznawczy swojej międzynarodowej kariery. Poprowadziła ją Magda Mołek.

Dyskusja „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę” dotyczyła pracy, konsekwencji i rozwijania własnej drogi bez dopasowywania się do gotowych wzorców. Historia Orlińskiego stała się punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak zachować odrębność wraz ze wzrostem skali kariery, mierzyć się z oczekiwaniami i utrzymywać najwyższy poziom bez rezygnowania z własnego języka.

– Na początku nie lubiłem się wyróżniać. Miałem jednak w sobie upór, mimo że wiele razy rzucano mi kłody pod nogi. Kiedy wchodzę na scenę, to jest to moja scena i mój czas. Bardzo dużo się uczę, ale swoje prawdy znam – mówił Jakub Józef Orliński.

Perspektywę indywidualną uzupełnił keynote Joanny Chmury „Co naprawdę blokuje zmianę?”. Pokazała, że zmiana pozostanie stałym elementem rzeczywistości, a odwaga potrzebna do mierzenia się z nią nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można wzmacniać.

Indywidualne doświadczenia stały się również punktem wyjścia do pytań o wspólnotę, tożsamość i granice. W rozmowie „Gdzie kończy się Europa?”, prowadzonej przez Sławomira Sierakowskiego, Andrzej Stasiuk przyglądał się rzeczywistości zmieniającej się szybciej niż język używany do jej opisu. Literatura i osobiste doświadczenie pozwoliły zobaczyć w Europie nie tylko projekt polityczny, lecz także wspólnotę kształtowaną przez pamięć, tożsamość i codzienne relacje.

Sztuka jako sposób widzenia

Sztuka była obecna w programie wydarzenia również jako sposób porządkowania nadmiaru bodźców i nadawania im znaczenia. W rozmowie „Obraz, który zostaje. O sile sztuki w świecie nadmiaru komunikatów” Tomasz Górnicki i Andrzej Pągowski przyglądali się temu, dlaczego niektóre obrazy przebijają się przez informacyjny szum i pozostają w zbiorowej pamięci. Rozmowę poprowadził Olivier Janiak.

Do pytania o wpływ sztuki na sposób widzenia rzeczywistości wrócili Maja Ostaszewska, Jan Komasa i Michał Merczyński z Nowego Teatru w dyskusji „Sztuka, wiodące doświadczenie w życiu”. Rozmowa przeniosła punkt ciężkości z siły pojedynczego obrazu na szersze pytanie o to, jak doświadczenie sztuki kształtuje wrażliwość i sposób interpretowania świata.

– Tam, gdzie brakuje słów, dzieje się to, co najważniejsze. Widz oczekuje od sztuki przede wszystkim autentyczności i spójności – mówiła Maja Ostaszewska.

Europa w nowym układzie sił

Jednym z głównych tematów dnia było miejsce Europy w zmieniającej się architekturze międzynarodowej. W rozmowie „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” Ivan Krastev z Institute for Human Sciences (IWM) spotkał się z Martinem Sandbu z „Financial Times”.

Dyskusja dotyczyła przyszłości relacji transatlantyckich. Rozmówcy analizowali rolę instytucji, przywództwa i społecznego zaufania, a także warunki, które pozwalają przekładać gospodarczy i polityczny potencjał Europy na realną sprawczość.

– Żyjemy w świecie, w którym nie ma już gotowych modeli. Nikt nie chce nikogo naśladować, a każde państwo próbuje na nowo wymyślić świat po swojemu. Europa jest wielkim zwierzęciem, ale nie porusza się szybko – mówił Ivan Krastev.

Wątek rozwinęła dyskusja „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa” z udziałem Galipa Dalaya z Chatham House i Uniwersytetu Oksfordzkiego, Linasa Kojali z Geopolitics and Security Studies Center, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Sławomira Staszaka, wiceprezesa zarządu spółki Orlen.

Rozmowa połączyła perspektywę międzynarodowych strategii z doświadczeniem europejskich miast i biznesu. Bezpieczeństwo, europejskie sąsiedztwo i konkurencyjność zostały przedstawione jako elementy tej samej architektury, wzajemnie wpływające na decyzje podejmowane przez administrację i biznes.

– Nie możemy zmienić geografii, ale możemy zmienić jej znaczenie – mówił Galip Dalay.

Od strategii do inwestycji

Geopolityczne pytania o europejską sprawczość znalazły gospodarcze rozwinięcie w kolejnych dyskusjach.

W rozmowie „Co wyprodukuje Europa jutra? Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo surowcowe” z Anną Sobieraj-Kozakiewicz z KGHM rozmawiał Grzegorz Nawacki z XYZ. Dyskusja dotyczyła znaczenia dostępu do surowców dla europejskiego przemysłu, odporności łańcuchów dostaw oraz zdolności do rozwijania produkcji i strategicznych technologii na kontynencie.

Wspólnym warunkiem europejskiego wzrostu i rozwoju strategicznych technologii jest dostęp do stabilnej i konkurencyjnej cenowo energii. Temu wyzwaniu poświęcono rozmowę „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki” z udziałem Grzegorza Onichimowskiego, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz Jakuba Wiecha, analityka, dziennikarza i twórcy projektu elektryfikacja.eu. Dostępność energii wpływa dziś na lokalizację fabryk, centrów danych i inwestycji mieszkaniowych. Dyskusja dotyczyła więc zarówno kierunku transformacji, jak i przepustowości sieci, bezpieczeństwa dostaw oraz zdolności systemu do obsługi rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W dyskusji „Zaufanie w świecie zmiany. Rola liderów w budowaniu odporności demokracji i biznesu” spotkali się Ivan Krastev, Kasia Kieli z TVN Warner Bros. Discovery, Agnieszka Gajewska, CEO PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Jan Goetz, CEO i współzałożyciel IQM Quantum Computers. Rozmowę poprowadził Piotr Kraśko. Zestawienie perspektyw polityki, mediów, biznesu i technologii skierowało rozmowę ku temu, jak zaufanie do instytucji, liderów i kierunku zmian wpływa na odporność organizacji oraz decyzje podejmowane w warunkach niepewności. Perspektywa Jana Goetza osadziła te pytania w doświadczeniu przedsiębiorcy budującego europejską firmę deep tech w dziedzinie wymagającej długoterminowych inwestycji.

Demografia już wpływa na gospodarkę

Osobny blok poświęcono demografii: procesowi, który już dziś kształtuje rynek pracy, finanse publiczne, strategie przedsiębiorstw i strukturę konsumpcji. Według prognoz OECD liczba osób w wieku 15–64 lat w Polsce może zmniejszyć się z 24,8 mln w 2024 roku do 19,8 mln w 2050 roku. Oznaczałoby to spadek o około jedną piątą.

O konsekwencjach tej zmiany rozmawiali Francesco Billari, rektor Uniwersytetu Bocconi, Jerzy Hołub z Mastercard, Michał Bolesławski z ING oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Dyskusję „Świat, w którym jest nas mniej” poprowadziła Katarzyna Dębek z „Forbes Polska”.

Rozmowa przesunęła punkt ciężkości z samej skali prognozowanych zmian na pytanie, jak państwo i przedsiębiorstwa powinny się do nich przygotować. Zatrudnienie, rozwój kompetencji, projektowanie usług i planowanie inwestycji nie były więc przedstawiane jako problemy przyszłości, lecz jako obszary wymagające decyzji już dziś.

– To, co nazywamy planowaniem długoterminowym, wcale nie dotyczy tak odległej przyszłości. Nie jesteśmy przygotowani na to, co wydarzy się za dwadzieścia lat – mówił Francesco Billari.

– Musimy zadbać o integrację naszego społeczeństwa – podkreślał Jerzy Hołub.

Impact Bookstore: druga scena wydarzenia

Rozmowy z głównej sceny można było kontynuować w Impact Bookstore. Z uczestnikami spotkali się Andrzej Stasiuk, Ivan Krastev i Joanna Chmura.

Książki od lat zajmują ważne miejsce w programie Impactu – pozwalają szerzej rozwinąć idee, dla których rozmowa na scenie jest początkiem. Spotkania autorskie umożliwiły uczestnikom powrót do tych wątków, zadawanie pytań i bliższe poznanie sposobu myślenia speakerów.

Impact Bookstore pełnił tym samym funkcję drugiej sceny wydarzenia – bardziej kameralnej i osobistej, skupionej na pogłębianiu idei oraz bezpośredniej wymianie między autorami a uczestnikami.

„Zamieniłyśmy się krajami”. Iga Świątek zaskoczyła Lindsey Vonn

Tuż przed finałową rozmową z Lindsey Vonn na ekranie w Nowym Teatrze pojawiła się Iga Świątek. Polska tenisistka przesłała z Nowego Jorku osobistą wiadomość do mistrzyni olimpijskiej. Nagranie, przygotowane podczas jej pobytu na US Open, było dla Lindsey Vonn niespodzianką.

– Cześć, Lindsey. Wygląda na to, że na dziś zamieniłyśmy się krajami, bo ja jestem w Nowym Jorku i przygotowuję się do US Open, a ty jesteś w Warszawie. Mam nadzieję, że Warszawa dobrze cię przyjęła – powiedziała Iga Świątek.

Polska tenisistka nawiązała do doświadczenia Lindsey Vonn w mierzeniu się z presją, kontuzjami i powrotami do sportowej rywalizacji.

– Nie znam lepszej osoby, która mogłaby opowiedzieć o radzeniu sobie z presją, przeciwnościami, wyzwaniami i o tym, jak po wszystkim znów stanąć do rywalizacji. Wiem, że twoje wystąpienie będzie fantastyczne – ale bez presji! – dodała Iga Świątek.

Świątek odwołała się również do osobistych spotkań z amerykańską narciarką.

– Jesteś jedną z najbardziej doświadczonych sportsmenek, jakie miałam szczęście spotkać. Mam nadzieję, że następnym razem będę na miejscu, żeby usłyszeć cię na żywo – podkreśliła.

Wyniki uczyniły ją mistrzynią. Powroty – ikoną

Sportowy dorobek Lindsey Vonn – będącej jednym ze specjalnych gości Impact Leading Minds – należy do najbardziej imponujących w historii narciarstwa alpejskiego. Amerykanka jest mistrzynią olimpijską i trzykrotną medalistką igrzysk. Czterokrotnie triumfowała w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a w zawodach tego cyklu odniosła 84 zwycięstwa.

Te liczby pokazują skalę jej kariery, ale nie opowiadają całej historii. Starty Vonn wielokrotnie przerywały poważne kontuzje, operacje i miesiące rehabilitacji. Po kilkuletniej przerwie od zawodowego sportu ponownie stanęła na starcie zawodów Pucharu Świata.

Jej powrót był osią rozmowy „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”, którą poprowadził Piotr Kraśko. Historia Lindsey Vonn stała się punktem wyjścia do pytania wykraczającego poza sport: co zrobić, gdy dotychczasowy plan przestaje działać i trzeba od nowa zbudować swoją przewagę?

– Po wypadku nie wiedziałam, co jeszcze będę mogła robić. Gdy podczas rehabilitacji znów wsiadłam na rower, poczułam pęd i wiatr na twarzy – i rozpłakałam się ze szczęścia. Trudne doświadczenia pozwalają zrozumieć, co naprawdę jest ważne. Dziś doceniam każdą sekundę i niczego nie traktuję jako oczywistości – mówiła Lindsey Vonn. – Porażki są nieuniknione. Liczy się jednak to, czy po każdej z nich potrafisz uwierzyć, że następnym razem będzie inaczej. Niezależnie od tego, ile razy upadałam, przed każdym kolejnym startem wierzyłam, że wygram – dodała.

Rozmowa zamykająca powróciła tym samym do punktu, od którego rozpoczął się program: indywidualnej drogi, konsekwencji i umiejętności rozwijania własnej przewagi. Pomiędzy tymi dwiema perspektywami znalazły się systemowe uwarunkowania – od geopolityki i demografii po energię i technologie – które określają przestrzeń działania współczesnych liderów.

Kontynuacja rozmowy w kameralnej przestrzeni

Po finale części dziennej wydarzenie zmienia formułę. Wieczorny program przenosi najważniejsze wątki do bardziej kameralnej przestrzeni, łącząc dyskusje prowadzone na scenie z bezpośrednią rozmową uczestników.

Wieczór otwiera fireside chat z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, prowadzony przez Martina Sandbu z „Financial Times”. Po nim uwaga przenosi się na media – zarówno na sposób, w jaki opisują zmiany, jak i na ich wpływ na hierarchię tematów oraz kontekst podejmowanych decyzji. W dyskusji „Impact World Update”, moderowanej przez Bartosza Węglarczyka, Jonathan Greenberger z POLITICO i Will Martin z „Business Insidera” zestawiają spojrzenia międzynarodowych redakcji na Polskę i Europę. W centrum rozmowy znajdują się pytania o to, które tematy przekraczają lokalny obieg, które pozostają poza globalnym polem widzenia i co ta różnica oznacza dla biznesu oraz instytucji.

Jeden dzień zamiast tygodni w kalendarzu

Leading Minds to nowy format twórców Impactu. Zadebiutował 2 września w warszawskim Nowym Teatrze pod hasłem „The Power of Insight”. Wydarzenie zaprojektowano z myślą o ograniczonej liczbie uczestników, aby pozostawić więcej przestrzeni na wymianę doświadczeń i bezpośrednie rozmowy, które trudno odbyć w trakcie dużego wydarzenia.