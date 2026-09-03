Od baroku po technologie kwantowe. Impact Leading Minds połączył światy, które rzadko spotykają się na jednej scenie

Redakcja Portalu Obronnego
2026-09-03 10:16

Ponad 30 speakerów, ponad 700 uczestników i blisko pięć godzin rozmów o geopolityce, demografii, europejskim wzroście, energetyce, kulturze, sporcie i technologiach strategicznych. 2 września w Nowym Teatrze w Warszawie, pod hasłem „The Power of Insight”, odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds. Finał części dziennej poprzedziła niespodzianka: osobista wiadomość Igi Świątek do Lindsey Vonn, nagrana w Nowym Jorku podczas przygotowań polskiej tenisistki do US Open.

Na scenie pojawili się przedstawiciele odmiennych środowisk: mistrzyni olimpijska i ekspert od geopolityki, badacz demografii i twórca komputerów kwantowych. Łączyło ich doświadczenie podejmowania decyzji pod presją, przekraczania granic własnych dziedzin i budowania nowych rozwiązań poza gotowymi schematami.

Program został zbudowany tak, by łączyć informacje, kontekst i perspektywy, które rzadko spotykają się w jednej rozmowie. To na ich styku powstaje insight, który pozwala wcześniej dostrzec kierunek zmian i przełożyć go na konkretne decyzje dotyczące pracowników, strategii wzrostu, inwestycji, technologii czy usług publicznych.

Odrębność jako przewaga

Jednym z pierwszych punktów części dziennej była rozmowa z Jakubem Józefem Orlińskim – śpiewakiem operowym i tancerzem breakdance’u, który z połączenia dwóch pozornie odległych światów uczynił znak rozpoznawczy swojej międzynarodowej kariery. Poprowadziła ją Magda Mołek.

Dyskusja „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę” dotyczyła pracy, konsekwencji i rozwijania własnej drogi bez dopasowywania się do gotowych wzorców. Historia Orlińskiego stała się punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak zachować odrębność wraz ze wzrostem skali kariery, mierzyć się z oczekiwaniami i utrzymywać najwyższy poziom bez rezygnowania z własnego języka.

Na początku nie lubiłem się wyróżniać. Miałem jednak w sobie upór, mimo że wiele razy rzucano mi kłody pod nogi. Kiedy wchodzę na scenę, to jest to moja scena i mój czas. Bardzo dużo się uczę, ale swoje prawdy znam – mówił Jakub Józef Orliński.

Perspektywę indywidualną uzupełnił keynote Joanny Chmury „Co naprawdę blokuje zmianę?”. Pokazała, że zmiana pozostanie stałym elementem rzeczywistości, a odwaga potrzebna do mierzenia się z nią nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można wzmacniać.

Indywidualne doświadczenia stały się również punktem wyjścia do pytań o wspólnotę, tożsamość i granice. W rozmowie „Gdzie kończy się Europa?”, prowadzonej przez Sławomira Sierakowskiego, Andrzej Stasiuk przyglądał się rzeczywistości zmieniającej się szybciej niż język używany do jej opisu. Literatura i osobiste doświadczenie pozwoliły zobaczyć w Europie nie tylko projekt polityczny, lecz także wspólnotę kształtowaną przez pamięć, tożsamość i codzienne relacje.

Sztuka jako sposób widzenia

Sztuka była obecna w programie wydarzenia również jako sposób porządkowania nadmiaru bodźców i nadawania im znaczenia. W rozmowie „Obraz, który zostaje. O sile sztuki w świecie nadmiaru komunikatów” Tomasz Górnicki i Andrzej Pągowski przyglądali się temu, dlaczego niektóre obrazy przebijają się przez informacyjny szum i pozostają w zbiorowej pamięci. Rozmowę poprowadził Olivier Janiak.

Do pytania o wpływ sztuki na sposób widzenia rzeczywistości wrócili Maja Ostaszewska, Jan Komasa i Michał Merczyński z Nowego Teatru w dyskusji „Sztuka, wiodące doświadczenie w życiu”. Rozmowa przeniosła punkt ciężkości z siły pojedynczego obrazu na szersze pytanie o to, jak doświadczenie sztuki kształtuje wrażliwość i sposób interpretowania świata.

Tam, gdzie brakuje słów, dzieje się to, co najważniejsze. Widz oczekuje od sztuki przede wszystkim autentyczności i spójności – mówiła Maja Ostaszewska.

Europa w nowym układzie sił

Jednym z głównych tematów dnia było miejsce Europy w zmieniającej się architekturze międzynarodowej. W rozmowie „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” Ivan Krastev z Institute for Human Sciences (IWM) spotkał się z Martinem Sandbu z „Financial Times”.

Dyskusja dotyczyła przyszłości relacji transatlantyckich. Rozmówcy analizowali rolę instytucji, przywództwa i społecznego zaufania, a także warunki, które pozwalają przekładać gospodarczy i polityczny potencjał Europy na realną sprawczość.

Żyjemy w świecie, w którym nie ma już gotowych modeli. Nikt nie chce nikogo naśladować, a każde państwo próbuje na nowo wymyślić świat po swojemu. Europa jest wielkim zwierzęciem, ale nie porusza się szybko – mówił Ivan Krastev.

Wątek rozwinęła dyskusja „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa” z udziałem Galipa Dalaya z Chatham House i Uniwersytetu Oksfordzkiego, Linasa Kojali z Geopolitics and Security Studies Center, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Sławomira Staszaka, wiceprezesa zarządu spółki Orlen.

Rozmowa połączyła perspektywę międzynarodowych strategii z doświadczeniem europejskich miast i biznesu. Bezpieczeństwo, europejskie sąsiedztwo i konkurencyjność zostały przedstawione jako elementy tej samej architektury, wzajemnie wpływające na decyzje podejmowane przez administrację i biznes.

Nie możemy zmienić geografii, ale możemy zmienić jej znaczenie – mówił Galip Dalay.

Od strategii do inwestycji

Geopolityczne pytania o europejską sprawczość znalazły gospodarcze rozwinięcie w kolejnych dyskusjach.

W rozmowie „Co wyprodukuje Europa jutra? Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo surowcowe” z Anną Sobieraj-Kozakiewicz z KGHM rozmawiał Grzegorz Nawacki z XYZ. Dyskusja dotyczyła znaczenia dostępu do surowców dla europejskiego przemysłu, odporności łańcuchów dostaw oraz zdolności do rozwijania produkcji i strategicznych technologii na kontynencie.

Wspólnym warunkiem europejskiego wzrostu i rozwoju strategicznych technologii jest dostęp do stabilnej i konkurencyjnej cenowo energii. Temu wyzwaniu poświęcono rozmowę „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki” z udziałem Grzegorza Onichimowskiego, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz Jakuba Wiecha, analityka, dziennikarza i twórcy projektu elektryfikacja.eu. Dostępność energii wpływa dziś na lokalizację fabryk, centrów danych i inwestycji mieszkaniowych. Dyskusja dotyczyła więc zarówno kierunku transformacji, jak i przepustowości sieci, bezpieczeństwa dostaw oraz zdolności systemu do obsługi rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W dyskusji „Zaufanie w świecie zmiany. Rola liderów w budowaniu odporności demokracji i biznesu” spotkali się Ivan Krastev, Kasia Kieli z TVN Warner Bros. Discovery, Agnieszka Gajewska, CEO PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Jan Goetz, CEO i współzałożyciel IQM Quantum Computers. Rozmowę poprowadził Piotr Kraśko. Zestawienie perspektyw polityki, mediów, biznesu i technologii skierowało rozmowę ku temu, jak zaufanie do instytucji, liderów i kierunku zmian wpływa na odporność organizacji oraz decyzje podejmowane w warunkach niepewności. Perspektywa Jana Goetza osadziła te pytania w doświadczeniu przedsiębiorcy budującego europejską firmę deep tech w dziedzinie wymagającej długoterminowych inwestycji.

Demografia już wpływa na gospodarkę

Osobny blok poświęcono demografii: procesowi, który już dziś kształtuje rynek pracy, finanse publiczne, strategie przedsiębiorstw i strukturę konsumpcji. Według prognoz OECD liczba osób w wieku 15–64 lat w Polsce może zmniejszyć się z 24,8 mln w 2024 roku do 19,8 mln w 2050 roku. Oznaczałoby to spadek o około jedną piątą.

O konsekwencjach tej zmiany rozmawiali Francesco Billari, rektor Uniwersytetu Bocconi, Jerzy Hołub z Mastercard, Michał Bolesławski z ING oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Dyskusję „Świat, w którym jest nas mniej” poprowadziła Katarzyna Dębek z „Forbes Polska”.

Rozmowa przesunęła punkt ciężkości z samej skali prognozowanych zmian na pytanie, jak państwo i przedsiębiorstwa powinny się do nich przygotować. Zatrudnienie, rozwój kompetencji, projektowanie usług i planowanie inwestycji nie były więc przedstawiane jako problemy przyszłości, lecz jako obszary wymagające decyzji już dziś.

To, co nazywamy planowaniem długoterminowym, wcale nie dotyczy tak odległej przyszłości. Nie jesteśmy przygotowani na to, co wydarzy się za dwadzieścia lat – mówił Francesco Billari.

Musimy zadbać o integrację naszego społeczeństwa – podkreślał Jerzy Hołub.

Impact Bookstore: druga scena wydarzenia

Rozmowy z głównej sceny można było kontynuować w Impact Bookstore. Z uczestnikami spotkali się Andrzej Stasiuk, Ivan Krastev i Joanna Chmura.

Książki od lat zajmują ważne miejsce w programie Impactu – pozwalają szerzej rozwinąć idee, dla których rozmowa na scenie jest początkiem. Spotkania autorskie umożliwiły uczestnikom powrót do tych wątków, zadawanie pytań i bliższe poznanie sposobu myślenia speakerów.

Impact Bookstore pełnił tym samym funkcję drugiej sceny wydarzenia – bardziej kameralnej i osobistej, skupionej na pogłębianiu idei oraz bezpośredniej wymianie między autorami a uczestnikami.

„Zamieniłyśmy się krajami”. Iga Świątek zaskoczyła Lindsey Vonn

Tuż przed finałową rozmową z Lindsey Vonn na ekranie w Nowym Teatrze pojawiła się Iga Świątek. Polska tenisistka przesłała z Nowego Jorku osobistą wiadomość do mistrzyni olimpijskiej. Nagranie, przygotowane podczas jej pobytu na US Open, było dla Lindsey Vonn niespodzianką.

Cześć, Lindsey. Wygląda na to, że na dziś zamieniłyśmy się krajami, bo ja jestem w Nowym Jorku i przygotowuję się do US Open, a ty jesteś w Warszawie. Mam nadzieję, że Warszawa dobrze cię przyjęła – powiedziała Iga Świątek.

Polska tenisistka nawiązała do doświadczenia Lindsey Vonn w mierzeniu się z presją, kontuzjami i powrotami do sportowej rywalizacji.

Nie znam lepszej osoby, która mogłaby opowiedzieć o radzeniu sobie z presją, przeciwnościami, wyzwaniami i o tym, jak po wszystkim znów stanąć do rywalizacji. Wiem, że twoje wystąpienie będzie fantastyczne – ale bez presji! – dodała Iga Świątek.

Świątek odwołała się również do osobistych spotkań z amerykańską narciarką.

Jesteś jedną z najbardziej doświadczonych sportsmenek, jakie miałam szczęście spotkać. Mam nadzieję, że następnym razem będę na miejscu, żeby usłyszeć cię na żywo – podkreśliła.

Wyniki uczyniły ją mistrzynią. Powroty – ikoną

Sportowy dorobek Lindsey Vonn – będącej jednym ze specjalnych gości Impact Leading Minds – należy do najbardziej imponujących w historii narciarstwa alpejskiego. Amerykanka jest mistrzynią olimpijską i trzykrotną medalistką igrzysk. Czterokrotnie triumfowała w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a w zawodach tego cyklu odniosła 84 zwycięstwa.

Te liczby pokazują skalę jej kariery, ale nie opowiadają całej historii. Starty Vonn wielokrotnie przerywały poważne kontuzje, operacje i miesiące rehabilitacji. Po kilkuletniej przerwie od zawodowego sportu ponownie stanęła na starcie zawodów Pucharu Świata.

Jej powrót był osią rozmowy „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”, którą poprowadził Piotr Kraśko. Historia Lindsey Vonn stała się punktem wyjścia do pytania wykraczającego poza sport: co zrobić, gdy dotychczasowy plan przestaje działać i trzeba od nowa zbudować swoją przewagę?

Po wypadku nie wiedziałam, co jeszcze będę mogła robić. Gdy podczas rehabilitacji znów wsiadłam na rower, poczułam pęd i wiatr na twarzy – i rozpłakałam się ze szczęścia. Trudne doświadczenia pozwalają zrozumieć, co naprawdę jest ważne. Dziś doceniam każdą sekundę i niczego nie traktuję jako oczywistości – mówiła Lindsey Vonn. – Porażki są nieuniknione. Liczy się jednak to, czy po każdej z nich potrafisz uwierzyć, że następnym razem będzie inaczej. Niezależnie od tego, ile razy upadałam, przed każdym kolejnym startem wierzyłam, że wygram – dodała.

Rozmowa zamykająca powróciła tym samym do punktu, od którego rozpoczął się program: indywidualnej drogi, konsekwencji i umiejętności rozwijania własnej przewagi. Pomiędzy tymi dwiema perspektywami znalazły się systemowe uwarunkowania – od geopolityki i demografii po energię i technologie – które określają przestrzeń działania współczesnych liderów.

Kontynuacja rozmowy w kameralnej przestrzeni

Po finale części dziennej wydarzenie zmienia formułę. Wieczorny program przenosi najważniejsze wątki do bardziej kameralnej przestrzeni, łącząc dyskusje prowadzone na scenie z bezpośrednią rozmową uczestników.

Wieczór otwiera fireside chat z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, prowadzony przez Martina Sandbu z „Financial Times”. Po nim uwaga przenosi się na media – zarówno na sposób, w jaki opisują zmiany, jak i na ich wpływ na hierarchię tematów oraz kontekst podejmowanych decyzji. W dyskusji „Impact World Update”, moderowanej przez Bartosza Węglarczyka, Jonathan Greenberger z POLITICO i Will Martin z „Business Insidera” zestawiają spojrzenia międzynarodowych redakcji na Polskę i Europę. W centrum rozmowy znajdują się pytania o to, które tematy przekraczają lokalny obieg, które pozostają poza globalnym polem widzenia i co ta różnica oznacza dla biznesu oraz instytucji.

Jeden dzień zamiast tygodni w kalendarzu

Leading Minds to nowy format twórców Impactu. Zadebiutował 2 września w warszawskim Nowym Teatrze pod hasłem „The Power of Insight”. Wydarzenie zaprojektowano z myślą o ograniczonej liczbie uczestników, aby pozostawić więcej przestrzeni na wymianę doświadczeń i bezpośrednie rozmowy, które trudno odbyć w trakcie dużego wydarzenia.

Impact Leading Minds połączył światy, które rzadko spotykają się na jednej scenie
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