02.09.2026 r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) i PGO S.A. z sukcesem przetestowały pierwszy polski pocisk kal. 155. Pocisk osiągnął donośność powyżej 30 km, co potwierdziło jego stabilność i powtarzalność.

Testy były kluczowym etapem dwuletniego projektu WITU, PGO S.A. i Niewiadów PGM, mającego na celu stworzenie amunicji kompatybilnej z platformami K9 i AHS KRAB. Wcześniej przeprowadzono badania fragmentacji i wytrzymałości korpusów.

Amunicja kal. 155 mm to w pełni polska konstrukcja o parametrach użytkowych dorównujących tym stosowanym w NATO. Jej zaletą jest możliwość szybkiej i masowej produkcji w polskich zakładach, co umożliwi komercjalizację dla Sił Zbrojnych RP.

Dzień 2 września 2026 roku zapisze się w historii polskiego przemysłu obronnego jako data najważniejszego sprawdzianu polskiego pocisku kal. 155. Jak poinformowała Grupa PGO na platformie Linkedin, dzień poligonowy w Ustce zakończył się „wielkim sukcesem!”. Testy te były kulminacją długotrwałych prac badawczo-rozwojowych, w które zaangażowane były dziesiątki osób z personelu WITU, a także wsparcie Marynarki Wojennej RP w zabezpieczeniu poligonu. Reprezentanci zainteresowanych stron, w tym Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A., byli świadkami tego doniosłego wydarzenia.

Przygotowania do tego kluczowego etapu były intensywne. Poprzedziły je udane badania fragmentacji korpusu pocisku w marcu tego roku, dwie próby przestrzelenia z wykorzystaniem działa balistycznego w OBD WITU Stalowa Wola oraz ponowne sprawdzenie parametrów wytrzymałościowych korpusów na wzmocnionym ładunku miotającym TCS, przeprowadzone pod koniec sierpnia w Niewiadowie. Wszystkie te etapy miały na celu zapewnienie, że pocisk 155 mm będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności. W Ustce zintegrowany pierwszy polski pocisk 155 mm przechodził testy na donośność, skupienie i poprawność funkcjonowania, co stanowiło kompleksowy sprawdzian jego możliwości.

Kluczowe parametry i zasięg pocisku 155 mm

Seria strzałów z samobieżnej haubicy 155, udostępnionej specjalnie na potrzeby testów, rozpoczęła się po godzinie 11:00. Pierwsze komunikaty, które napłynęły po krótkiej chwili oczekiwania, potwierdziły przekroczenie 30 km zasięgu przy wysokiej prędkości i stabilnych parametrach ciśnienia. Jak czytamy w komunikacie PGO, „Kolejne serie potwierdziły średni dystans, bezpiecznie powyżej 30 km dając gwarancję powtarzalności i stabilności zarówno koncepcji, jak i konstrukcji.”

Szczególnym osiągnięciem jest sukces pocisków z wgłębieniem dennym Hollow Base. Te odległości pozwalają jednoznacznie podsumować wyniki testów jako „wielki sukces”. Oznacza to, że polski przemysł obronny jest w stanie produkować amunicję artyleryjską, która swoimi parametrami dorównuje nowoczesnym konstrukcjom funkcjonującym w NATO. To otwiera drogę do dalszego rozwoju i unowocześnienia uzbrojenia Sił Zbrojnych RP, zapewniając im dostęp do zaawansowanej technologii rodzimej produkcji.

Perspektywy komercjalizacji i produkcji

Sukces testów w Ustce to nie tylko powód do dumy, ale także solidny fundament pod dalsze działania. Dariusz Szlafka, dyrektor Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej S.A., wyraził optymizm co do przyszłości projektu. Podkreślił, że firma jest „na dobrej drodze, żeby szybko doprowadzić projekt do komercjalizacji i oferować go Siłom Zbrojnym RP.”

Szlafka zaznaczył również, że amunicja 155 mm badana obecnie na poligonach jest „w pełni polską konstrukcją o parametrach użytkowych dorównujących konstrukcjom funkcjonującym w NATO.” Kluczową zaletą tej amunicji jest „możliwość podjęcia szybkiej i masowej produkcji w polskich zakładach.” Zarówno PGO, jak i Niewiadów są gotowi do przejścia z fazy badawczo-rozwojowej do fazy produkcyjnej, co może znacząco zwiększyć niezależność obronną Polski. To niezwykle ważny aspekt w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i potrzeby wzmacniania własnego potencjału obronnego.

Od dwóch lat PGO, jako ważny ośrodek przemysłowy z branży metalurgicznej, oraz Niewiadów PGM, specjalizujący się w obronności, łączą siły pod patronatem i we współpracy z WITU. Celem tej synergii jest stworzenie pierwszego polskiego pocisku 155 mm w pełni kompatybilnego z platformami takimi jak K9 i AHS Krab, które są już na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO S.A., podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt. Stwierdził, że wspólny sukces „jest potwierdzeniem ogromnych zasobów i kompetencji drzemiących w polskim przemyśle na rzecz obronności w domenie amunicji.”

Grupa Niewiadów Amunicja – Portal Obronny