– W czasie badań zdetonowano przygotowane do testów korpusy, aby potwierdzić charakterystyki materiałowe i główne założenia technologiczne. Otrzymane wyniki są satysfakcjonujące. Pozwoliły pozytywnie zweryfikować część wytycznych konstrukcyjnych, dzięki czemu jesteśmy gotowi przejść do następnej fazy badań zakładającej strzelanie z haubicy 155mm – mówi Szef Centrum Balistyki i Systemów Bezzałogowych płk Piotr Ruliński z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Dwa warianty materiałowe

Produkcja amunicji artyleryjskiej była i jest wskazywana jako jeden z najbardziej palących problemów polskiej zbrojeniówki, a potrzeby – jak pokazuje wojna w Ukrainie – są ogromne. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi PGO S.A. wraz z WITU. Wspólny innowacyjny projekt zakłada opracowanie dokumentacji, technologii i konstrukcji pocisku, oraz wykonanie korpusów w różnych konfiguracjach materiałowych z zachowaniem „tożsamość balistycznej” i zastosowaniem tych samych tabel strzelniczych.

Opracowane naboje mają mieć donośność 30 km z wgłębieniem dennym, a ponad 40 km z gazogeneratorem i mają zawierać około 10 kg materiału wybuchowego. Będą kompatybilne z haubicami zarówno KRAB jak i K9.

– Czujemy się zbudowani wynikami testu poligonowego i zamotywani do dalszej wytężonej pracy nad korpusami pocisku artyleryjskiego 155 mm, jak również moździerzowego kalibru 120 mm, który oferujemy. Próba detonacji odbywała się w oparciu o produkcję korpusów w technologii odlewanego staliwa, ale w planach mamy także sprawdzenie elementów odkuwanych w Kuźni Glinik. Takie podejście pozwala na większą elastyczność oraz rozproszenie procesu produkcji amunicji w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej i problemów w łańcuchu dostaw materiałów wsadowych. Co ważne – PGO opracowało unikatowy stop materiałowy w wyrafinowanym procesie obróbki cieplnej, chemicznej i mechanicznej, co oznacza, że możemy „szybko” uruchomić produkcję testowanego korpusu – zapowiada Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO S.A. ds. handlowych.

W ramach rozwoju koncepcji dedykowanych korpusów odlewanych Obecnie PGO zakłada nominalne możliwości produkcji na poziomie 50 000 szt. korpusów staliwnych z możliwością reorganizacji i skalowania wydajności w odpowiedzi na rosnący popyt.

Kamień milowy fazy B+R

Po udanej prezentacji demonstratora korpusu podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, PGO S.A. wkroczyło w kluczową fazę projektu „155”, zmierzając do pełnej walidacji konstrukcji pocisku i przygotowania infrastruktury pod przyszłą produkcję seryjną. Rozpoczęcie fazy B+R stanowi najważniejszy etap w dotychczasowej historii projektu, którego celem jest opracowanie pierwszego w pełni krajowego korpusu amunicji 155 mm zgodnej ze standardami NATO.

– To krok milowy na drodze do pełnej krajowej autonomii w produkcji amunicji wielkokalibrowej oraz znaczący impuls dla rozbudowy krajowego potencjału obronnego. Projekt ma strategiczne znaczenie – zapewnia nam uniezależnienie od zagranicznych licencji – przypomina Andrzej Bulanowski, wiceprezes zarządu ds. handlowych w PGO S.A.

W pozytywnie zakończonym teście poligonowym uczestniczyli również przedstawiciele Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, zaangażowanych w prace rozwojowe i testowe w ramach projektu.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników testu poligonowego, które potwierdzają wysoki poziom kompetencji krajowego przemysłu w obszarze amunicji wielkokalibrowej. To pokazuje, że polskie firmy dysponują odpowiednim zapleczem technologicznym do realizacji tego typu projektów. Liczymy na dalszą efektywną współpracę z WITU i PGO – mówi Dariusz Szlafka, dyrektor Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów.

PGZ: Trzy fabryki amunicji 155 mm

Produkcja serii testowej i próby z działem balistycznym

Realizacja ambitnego projektu pierwszego polskiego korpusu pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm zakłada w drugiej połowie roku wytworzenie serii kilkuset korpusów, które przejdą kompleksowe badania, obejmujące:

przestrzelenia z działa balistycznego,

testy wytrzymałościowe,

finalnie – odpalenia pocisków z systemu artyleryjskiego kompatybilnego z NATO, w tym z używanymi w Polsce systemami Krab oraz K9.

Dalsza ścieżka do produkcji seryjnej zakłada: zakończenie pełnej walidacji korpusów w ostatnim kwartale 2026 r., start produkcji preseryjnej na początku 2027 r. oraz finalne wejście w pełną produkcję seryjną.

PGO S.A. – technologie dla systemów obronnych

PGO S.A. nie ogranicza się wyłącznie do amunicji wielkokalibrowej. Firma od lat rozwija rozwiązania dla systemów lądowych i morskich, produkując m.in.:

ogniwa gąsienicowe,

elementy podwozi i zawieszeń wozów bojowych,

komponenty mostów mobilnych,

hydraulikę i urządzenia sterowe dla jednostek morskich.

Spółka pozostaje aktywnym partnerem ośrodków badawczych w Polsce i Europie, w tym Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz niemieckiego Bundeswehr Technical Center for Weapons and Ammunition.

– Polski przemysł obronny ma potencjał, by tworzyć rozwiązania na najwyższym światowym poziomie. Naszym celem jest dostarczenie polskiej armii w pełni polskiego pocisku 155 mm, zgodnego z wymaganiami NATO i produkowanego seryjnie – podsumowuje Bulanowski.

Na podstawie informacji prasowej PGO S.A.