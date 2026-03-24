Nowe urządzenia - większe możliwości - pełna zgodność z wymogami NATO

W zakładzie Kuźnia Glinik w Gorlicach, należącym do Grupy PGO, uruchomiono w I kwartale 2026 r. nowoczesne urządzenia produkcyjne przeznaczone do wytwarzania m.in. komponentów amunicji średniego i dużego kalibru. Obsługują one produkcję istotnych elementów do pocisków 155 mm, a także nową produkcję korpusów 120 mm. Zastosowana technologia kucia stali odpowiada standardom NATO i jest obecnie najbardziej sprawdzoną, preferowaną i szeroko stosowaną metodą wytwarzania krytycznych komponentów amunicji.

Dzięki inwestycjom zakład zwiększył skalowalność produkcji, z nominalną - i możliwą do dalszej rozbudowy - zdolnością roczną, sięgającą 40 000 sztuk kutych komponentów.

- Uruchomienie produkcji korpusów 120 mm to dla PGO S.A. nie tylko kolejny kamień milowy w ujęciu biznesowym, lecz także realny wkład w budowę krajowej niezależności amunicyjnej. Dzięki nowym urządzeniom i kompetencjom Kuźni Glinik możemy dziś odpowiedzieć na potrzeby Sił Zbrojnych szybciej, pewniej i w pełni krajowymi zasobami. To moment, w którym polski przemysł przestaje gonić świat, a zaczyna wyznaczać własny kierunek. Jesteśmy dumnie z faktu, że PGO aktywnie uczestniczy w tym procesie - mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO S.A.

Nowoczesna infrastruktura i szybka skalowalność

Należąca do PGO S.A. Kuźnia Glinik wykorzystuje własny potencjał produkcyjny i kadrowy, kompletne zaplecze kontroli jakości oraz zaawansowane technologie zapewniające pełną identyfikowalność wyrobów, wysoką precyzję parametrów, krótkie i przewidywalne terminy realizacji, co pozwala dostarczać komponenty do najbardziej wymagających programów obronnych oraz klientów międzynarodowych. Pierwsze próby technologiczne kucia korpusów 155 mm planowane są na II kwartał 2026 r., natomiast produkcja korpusów 120 mm może ruszyć już teraz - zakład jest w pełni gotowy technologicznie.

120 mm - odpowiedź na kluczowe potrzeby modernizacyjne Sił Zbrojnych RP

Dynamiczny rozwój systemów wsparcia ogniowego Wojsk Lądowych, w tym moździerzy samobieżnych kalibru 120 mm, a także zwiększone zapotrzebowanie na amunicję tego typu w ramach łańcucha dostaw NATO, generują potrzebę stabilnych dostaw i rozszerzenia krajowych zdolności produkcyjnych.

W odpowiedzi PGO S.A. oferuje komponenty i rozwiązania dla amunicji 120 mm, opracowane zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi obowiązującymi w siłach zbrojnych państw Sojuszu, zapewniając przede wszystkim: kompatybilność balistyczną, odporność mechaniczną i bezpieczeństwo użytkowania.

Zoptymalizowana technologia wytwarzania w zakładach należących do PGO S.A. gwarantuje m.in. powtarzalność wymiarową i masową korpusów pocisków, a także możliwość skalowania produkcji w celu szybkiego zwiększenia podaży przy jednoczesnym zachowaniu parametrów jakościowych.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

W stronę pełnej suwerenności amunicyjnej

W ciągu ostatnich lat potrzeby w zakresie amunicji artyleryjskiej dramatycznie wzrosły - zarówno z powodu konfliktu w Ukrainie, jak i intensywnej modernizacji polskich Sił Zbrojnych. Brak odpowiednich zdolności produkcyjnych był jednym z największych wyzwań dla całego sektora obronnego. PGO S.A., poprzez konsekwentne inwestycje i rozwój technologiczny, staje się kluczowym ogniwem odbudowy krajowego potencjału.

Kompetencje w obróbce metali, dekady doświadczeń i nowe urządzenia produkcyjne pozwalają nie tylko zwiększyć krajowe możliwości wytwarzania amunicji, ale też realnie wpływać na bezpieczeństwo Polski i jej sojuszników.

Na podstawie komunikatu prasowego PGO S.A.