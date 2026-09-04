Więcej F-16 na polskim niebie w odpowiedzi na agresję. Polska wzmacnia ochronę przestrzeni powietrznej

Polska poszerzy ochronę swojej przestrzeni powietrznej, zwiększając aktywność samolotów F-16 i śmigłowców, w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje i akty agresji. Decyzję ogłosił w czwartek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rosyjski ambasador został wezwany do MSZ w związku z protestem wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, w tym powtarzających się prowokacji rosyjskich samolotów wojskowych bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych.

W ostatnich dniach polskie myśliwce dwukrotnie przechwyciły rosyjskie samoloty rozpoznawcze Ił-20 nad Bałtykiem, które stwarzały zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Od 10 września do 9 grudnia we wschodniej części Polski obowiązuje tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości ok. 3 km.

Decyzja o poszerzeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, ogłoszona przez wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest bezpośrednią konsekwencją ostatnich rosyjskich prowokacji i aktów agresji. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że:

„Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców”.

Ten ruch ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski i zapewnienie natychmiastowej reakcji na wszelkie zagrożenia. W ostatnich tygodniach obserwuje się zintensyfikowanie działań, które szef MON określił jako „prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne”. Wojsko Polskie nieustannie monitoruje sytuację na wschodniej granicy, a nowe działania obejmują również wzmocnienie systemów do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Jest to kluczowe dla utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w regionie, szczególnie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Zwiększona obecność myśliwców F-16 i śmigłowców ma pełnić funkcję odstraszającą, a także zapewnić skuteczną ochronę w przypadku rzeczywistego zagrożenia.

Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców.Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 3, 2026

Dyplomatyczny protest i incydenty nad Bałtykiem: Rosyjski terroryzm państwowy

Kontekst decyzji MON jest ściśle związany z nasilającymi się rosyjskimi prowokacjami, które spotkały się z ostrą reakcją dyplomatyczną. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że rosyjski ambasador Gieorgij Michno został wezwany do MSZ, gdzie przekazano mu „kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, zarówno w Polsce, jak i innych państwach”. Wewiór wskazał również na powtarzające się prowokacje w pobliżu polskich granic powietrznych. Jednym z głównych problemów jest fakt, że rosyjskie samoloty wojskowe operują bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych, co narusza standardy bezpieczeństwa lotniczego i stwarza realne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Tego typu praktyki utrudniają identyfikację maszyn i kontrolę ruchu lotniczego, co w warunkach zwiększonego napięcia może prowadzić do niebezpiecznych incydentów.

W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 nad Bałtykiem, około 40 km na północ od Ustki. Samolot ten, podobnie jak inne, nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych, co stanowiło zagrożenie dla cywilnego ruchu lotniczego. Chociaż szef MON zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, był to kolejny tego typu incydent w ostatnich tygodniach. Wcześniej, w poniedziałek, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km na północ od Łeby. Rosyjskie samoloty zwiadowcze, a ostatnio również bojowe, regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację. Te działania wpisują się w szerszy schemat operacji hybrydowych, czego przykładem jest również informacja z Niemiec, gdzie władze podały, że Rosja odpowiada za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu. Wszystkie te zdarzenia wskazują na celowe i systematyczne działania destabilizujące, wymagające zdecydowanej odpowiedzi ze strony Polski i jej sojuszników.

Ograniczenia w ruchu lotniczym i gotowość na wschodniej granicy: Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa

W odpowiedzi na te rosyjskie prowokacje i w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, podjęto również kroki mające na celu zwiększenie swobody działania systemu obrony powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiło w czwartek wprowadzenie tymczasowego ograniczenia ruchu lotniczego we wschodniej części Polski. Ograniczenie to będzie obowiązywać od 10 września do 9 grudnia, obejmując przestrzeń do wysokości około 3 kilometrów. Celem tej decyzji jest zapewnienie systemowi obrony powietrznej „odpowiedniej swobody działania i możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia”. Jest to strategiczny ruch, który pozwoli na bardziej elastyczne i skuteczne wykorzystanie zasobów obronnych w przypadku potrzeby interwencji.

Te działania są częścią kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa narodowego, które obejmuje zarówno wzmocnienie sił zbrojnych, jak i dostosowanie infrastruktury cywilnej do potencjalnych zagrożeń. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Wojsko Polskie cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy i wzmacnia systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. To oznacza nie tylko zwiększoną gotowość operacyjną, ale także ciągłe doskonalenie procedur i technologii obronnych. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu lotniczym na wschodzie Polski jest wyraźnym sygnałem, że Polska traktuje poważnie zagrożenia i jest gotowa podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony swoich obywateli i suwerenności. Całość tych działań ma na celu stworzenie silnego i spójnego systemu obrony, zdolnego do skutecznego przeciwdziałania operacjom hybrydowym i innym formom agresji, zarówno na lądzie, jak i w powietrzu.