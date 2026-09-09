Ta umowa jest kolejnym krokiem w lokalizacji programu Homar-K

• Hanwha Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały umowę sublicencyjną dotyczącą modułów wyrzutni Homar-K.

• Porozumienie obejmuje przekazanie Skarbowi Państwa dokumentacji technicznej oraz praw związanych z produkcją i montażem wybranych części zamiennych do modułów wyrzutni.

• Umowa tworzy podstawę do dalszego rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i serwisowych oraz zwiększania udziału polskiego przemysłu w programie Homar-K.

Ze strony Hanwha Aerospace umowę podpisał Boohwan Lee, desygnowany prezes zarządu Hanwha Aerospace, natomiast Agencję Uzbrojenia reprezentował płk Robert Fromholz, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia. W ceremonii uczestniczyło kierownictwo Agencji Uzbrojenia, Shin Sang-beom, szef Koreańskiej Agencji Technologii i Jakości Obronnej (DTaQ) oraz Jacek Cyrek, President & CEO of Hanwha Aerospace Europe.

Umowa określa zakres dokumentacji technicznej oraz praw przekazywanych przez Hanwha Aerospace Skarbowi Państwa w związku z realizacją programu Homar-K. Stanowi tym samym kolejny etap procesu lokalizacji systemu i tworzy podstawę do dalszego rozwijania w Polsce kompetencji związanych z jego produkcją, montażem oraz długoterminowym wsparciem eksploatacji.

Kolejnym krokiem będzie przekazanie odpowiednich praw i dokumentacji polskiemu przemysłowi na podstawie odrębnych porozumień zawieranych przez Agencję Uzbrojenia. Pozwoli to na stopniowe zwiększanie udziału krajowych podmiotów w realizacji programu.

Zakładany zakres dalszej lokalizacji obejmuje możliwość produkcji w Polsce setek rodzajów wybranych części zamiennych przeznaczonych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz innych użytkowników systemu K239 Chunmoo.

Istotnym elementem tego procesu jest również rozwój zdolności związanych z wykorzystaniem przez Homar-K rakiet kal. 122 mm produkowanych w Polsce. Planowane jest opracowanie i produkcja kontenerów transportowo-startowych umożliwiających wykorzystanie rakiet tego kalibru, stosowanych obecnie w innych polskich systemach.

– Dzisiejsza umowa to kolejny konkretny krok w zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie Homar-K. Ten krok otwiera Polsce drogę do rozszerzenia zakresu transferu technologii i produkcji kolejnych elementów systemu. Szczególnie istotna jest możliwość opracowania i produkcji kontenerów dla rakiet kal. 122 mm, co pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać kompetencje polskiego przemysłu – podkreślił Boohwan Lee.

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Program Homar-K przewiduje pozyskanie przez Siły Zbrojne RP łącznie 290 wyrzutni — 218 w ramach pierwszej umowy wykonawczej oraz kolejnych 72 na podstawie umowy podpisanej 24 kwietnia 2024 r. Moduły wyrzutni są integrowane z polskimi podwoziami JeIcz oraz krajowymi elementami systemu dowodzenia i łączności.

Istotnym elementem lokalizacji jest również rozwój produkcji amunicji w Polsce. 29 grudnia 2025 r. podpisano umowę dotyczącą produkcji w kraju kierowanych pocisków rakietowych CGR-080, obejmujący budowę zakładu produkcyjnego i transfer technologii. Obecna umowa sublicencyjna uzupełnia te działania o lokalną produkcję komponentów i części zamiennych oraz rozwój zdolności związanych z zabezpieczeniem eksploatacji systemu.

Homar-K jest polskim wariantem systemu K239 Chunmoo opracowanego przez Hanwha Aerospace. System może wykorzystywać różne typy kierowanych pocisków rakietowych, w tym pociski kal. 239 mm o zasięgu około 80 km oraz taktyczne pociski rakietowe o zasięgu około 290 km.

Hanwha Aerospace jest globalną firmą z sektora lotniczego i obronnego, rozwijającą i produkującą zaawansowane systemy dla sił zbrojnych. Portfolio spółki obejmuje m.in. armatohaubicę samobieżną K9, bojowy wóz piechoty Redback, systemy rakietowe i amunicję, a także komponenty silników lotniczych oraz technologie kosmiczne. Jest największą południowokoreańską firmą sektora lotniczego i obronnego oraz jednym z kluczowych podmiotów zaangażowanych w realizację programów kosmicznych Republiki Korei.