DORSZ zakończyło operowanie lotnictwa wojskowego. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona

Działania zakończone

Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło w nocy z poniedziałku na wtorek niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Decyzję podjęto w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

Działania prowadzono za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. DORSZ określiło operowanie jako działanie prewencyjne, ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Przed godz. 9 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu operowania. Systemy naziemne wróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z dzisiejszymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności… pic.twitter.com/ynzQXnsLKL— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 8, 2026

Wsparcie sojusznicze i Alert RCB

W końcowym komunikacie DORSZ podziękowało NATO, Dowództwu Sił Powietrznych NATO oraz Holenderskim Siłom Zbrojnym za wsparcie systemów obrony powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało nad ranem Alert RCB do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie było związane z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o monitorowaniu sytuacji i zalecało śledzenie komunikatów. Alert został następnie odwołany.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czasowo wstrzymała operacje lotnicze na lotnisku w Lublinie, wskazując na konieczność zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. Ruch lotniczy wznowiono przed godz. 8, po przerwie trwającej niecałą godzinę.

Rosyjski atak na Ukrainę

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Głównymi celami były obiekty w obwodach odeskim i kijowskim.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić (m.in.) dwie rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz 142 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów. Odnotowano liczne trafienia rakiet i bojowych bezzałogowych statków powietrznych.

W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych. Uderzenia uszkodziły budynki mieszkalne oraz placówkę edukacyjną. Władze miasta informowały również, że w jednym z budynków mogli znajdować się uwięzieni ludzie.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ukr. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, w skrócie ДСНС, DSNS) wykazała 1011 działań ratowniczych przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby. Raport dobowy DSNS wskazuje również na 228 pożarów odnotowanych w ciągu ostatnich 24 godzin. Służba podała, że na dyżurze pozostawało 6044 ratowników i funkcjonariuszy oraz 1818 jednostek sprzętu ratowniczego.

Opracowano na podstawie depeszy PAP oraz materiałów prasowych DORS.