Technologie Wojskowej Akademii Technicznej na MSPO

Podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentuje swoje technologie. Wśród rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności, opracowanych przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej wraz z konsorcjantami, znalazły się m.in. zgłoszone do konkursu DEFENDER: System planowania zdolności obronnych „ZN STRATEGIA” i System 5,56 mm karabinków rodziny MSBS opracowany we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik” – Radom.

Na stoisku WAT prezentowane będą:

moduły optoelektroniczne zintegrowane z polskimi satelitami konstelacji PIAST,

technologie dla Tarczy Wschód,

systemy bezzałogowe i technologie antydronowe ,

, systemy teleinformatyczne,

systemy rozpoznania radioelektronicznego czy rozpoznania i klasyfikacji zagrożeń chemicznych

oraz wiele innych innowacji na rzec nauki, bezpieczeństwa i obronności państwa.

Jak mówi Ewa Gmoch, rzeczniczka prasowa uczelni, w roku jubileuszu 75-lecia Wojskowej Akademii Technicznej oferta prezentowana przez uczelnię jest wyjątkowo bogata. WAT zaprezentuje kilkanaście projektów naukowych i rozwojowych. Będzie można zapoznać się z nimi od 8 do 11 września 2026 r. w hali 10 MSPO na stoisku 10-A09.

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Porozumienia WAT podczas MSPO

Podczas MSPO 2026 Wojskowa Akademia techniczna podpisze również kilka ważnych porozumień. W pierwszym dniu targów będzie to ramowa umowa i porozumienia o współpracy z partnerami z obszaru technologii kosmicznych, dystrybucji sieci elektroenergetycznych, z sektora nauki i rozwoju oraz technologii optoelektronicznych.

We wtorek 8 września, godz. 10:30 – 11.00, na stoisku WAT (stoisko 10-A09) zaplanowano podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT) i Polską Agencją Kosmiczną (POLSA). Porozumienie dotyczy budowy i zabezpieczenia polskich zdolności w strategicznych obszarach technologii kosmicznych oraz satelitarnych.

Następnie o godz. 11:15 – 11.45, na stoisku WAT (stoisko 10-A09) będzie podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i PGE Dystrybucja S.A. To porozumienie zakłada opracowanie oraz realizację koncepcji ochrony pasywnej stacji elektroenergetycznych, a także ochrony aktywnej pozostałych elementów sieci pod kątem przeciwdziałania zagrożeniom militarnym, w tym w cyberprzestrzeni.

Jubileusz 75-lecia WAT podczas MSPO w Kielcach

Zaś o godz. 13:30 – 15:00, na stoisku WAT (stoisko 10-A09) – Jubileusz 75-lecia Wojskowej Akademii Technicznej. W programie m.in.:

podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i Akces NCBR sp. z o.o. Umowa zakłada realizację zadań w obszarze stymulowania, inicjowania oraz wspierania procesu transferu wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych do gospodarki. Wojskowa Akademia Techniczna obejmie patronatem naukowym program akceleracyjny MilTech.

Umowa zakłada realizację zadań w obszarze stymulowania, inicjowania oraz wspierania procesu transferu wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych do gospodarki. Wojskowa Akademia Techniczna obejmie patronatem naukowym program akceleracyjny MilTech. podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i PCO S.A. Strony będą realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe o znaczeniu strategicznym dla Sił Zbrojnych RP i krajowego przemysłu obronnego. Współpraca obejmie prace naukowo-wdrożeniowe nad opracowaniem nowych i rozwojem zaawansowanych urządzeń optoelektronicznych, celowników oraz systemów obserwacyjnych, przeznaczonych m.in. dla wojska i służb mundurowych.

Z kolei drugiego dnia MSPO 2026, czyli w środę 9 września, w godz. 11:30 – 13:30, na stoisku WAT (stoisko 10-A09) zaplanowano otwarte spotkanie networkingowo-dyskusyjne w języku angielskim poświęcone technologiom podwójnego zastosowania w sektorze kosmicznym, obronności i przemyśle: „Dual-Use Innovation Lab: Space, Defense, Industry”. Spotkanie organizowane jest przez Wojskową Akademią Techniczną (WAT) i Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).