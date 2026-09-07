- Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy otwiera swój magazyn, oferując publiczną wyprzedaż unikalnego wojskowego asortymentu.
- W dniach 11-12 września kupisz ponad 260 artykułów – od mundurów po akcesoria – z rabatami sięgającymi nawet 50%.
- Znajdziesz tam kultowe hełmy, manierki czy odzież, z której dochód wspiera Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
- Nie przegap tej wyjątkowej okazji – sprawdź, jak zdobyć wojskowe klasyki, zanim znikną z oferty!
Wyprzedaż magazynowa oddziału AMW w Bydgoszczy
Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas organizuje przetargi na sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony miłośników militariów. Tym razem AMW chce sprzedać drobniejsze akcesoria wojskowe. W tym celu otwiera swój magazyn w Bydgoszczy.
Przez dwa dni, 11 i 12 września 2026 roku, Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy będzie organizował wielką magazynową wyprzedaż mienia wojskowego. Magazyn przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy zostanie otwarty dla wszystkich zainteresowanych w godz. 9-17. Dla miłośników militariów oraz osób poszukujących solidnej odzieży i praktycznego wyposażenia to okazja, by zrobić zakupy nawet o 50 proc. taniej.
Akcesoria wojskowe i odzież - ponad 260 artykułów
Bydgoski oddział AMW przygotował dla odwiedzających ponad 260 pozycji w atrakcyjnych cenach. Będzie można kupić między innymi wycofane z wojska wyposażenie oraz odzież, a konkretnie:
- mundury polowe,
- kurtki,
- bluzy i swetry,
- buty specjalne i trzewiki,
- berety,
- czapki garnizonowe,
- manierki,
- termosy,
- torby polowe,
- hełmy stalowe,
- peleryny namiotowe,
- skrzynie wojskowe oraz wiele innych.
Szeroki wybór asortymentu: od kultowych mundurów, przez obuwie, aż po wyposażenie polowe
Paweł Cieszyński, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, podkreśla, że wyprzedaże AMW od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.
W tym roku przygotowaliśmy szeroki wybór asortymentu: od kultowych mundurów i kurtek, przez obuwie oraz nakrycia głowy, aż po wyposażenie polowe i akcesoria. Zapraszamy zarówno kolekcjonerów i pasjonatów militariów, jak i wszystkich, którzy cenią trwałość oraz wysoką jakość wojskowych produktów. Zachęcamy do odwiedzenia nas już pierwszego dnia, ponieważ najpopularniejsze artykuły bardzo szybko znikają z oferty - mówi Paweł Cieszyński, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.
Wojskowe klasyki w atrakcyjnych cenach
Jak informuje Agata Atamańska-Pyrc z Działu ds. Marketingu i PR Oddziału AMW w Bydgoszczy, na kupujących czekają prawdziwe wojskowe klasyki w atrakcyjnych cenach. To między innymi:
- maseczki wielorazowe już za 0,50 zł,
- znaki i elementy umundurowania za 2 zł,
- wybrane koszulki od 5 zł,
- torby za 7 zł,
- kultowa manierka za 15 zł,
- hełmy stalowe wz. 67 za 40 zł,
- kombinezony pilotów od 130 zł,
- kurtki od 20 zł
- oraz wojskowe swetry od 55 zł.
Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych
Jak dodaje Atamańska-Pyrc, w czasie wyprzedaży na każdego kupującego czeka drobny upominek. Dla najmłodszych będzie dostępna specjalna strefa zabawy.
Co ważne, oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Jak zawsze zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu Agencja Mienia Wojskowego przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.