Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy otwiera swój magazyn, oferując publiczną wyprzedaż unikalnego wojskowego asortymentu.

W dniach 11-12 września kupisz ponad 260 artykułów – od mundurów po akcesoria – z rabatami sięgającymi nawet 50%.

Znajdziesz tam kultowe hełmy, manierki czy odzież, z której dochód wspiera Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji – sprawdź, jak zdobyć wojskowe klasyki, zanim znikną z oferty!

Wyprzedaż magazynowa oddziału AMW w Bydgoszczy

Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas organizuje przetargi na sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony miłośników militariów. Tym razem AMW chce sprzedać drobniejsze akcesoria wojskowe. W tym celu otwiera swój magazyn w Bydgoszczy.

Przez dwa dni, 11 i 12 września 2026 roku, Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy będzie organizował wielką magazynową wyprzedaż mienia wojskowego. Magazyn przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy zostanie otwarty dla wszystkich zainteresowanych w godz. 9-17. Dla miłośników militariów oraz osób poszukujących solidnej odzieży i praktycznego wyposażenia to okazja, by zrobić zakupy nawet o 50 proc. taniej.

Akcesoria wojskowe i odzież - ponad 260 artykułów

Bydgoski oddział AMW przygotował dla odwiedzających ponad 260 pozycji w atrakcyjnych cenach. Będzie można kupić między innymi wycofane z wojska wyposażenie oraz odzież, a konkretnie:

mundury polowe,

kurtki,

bluzy i swetry,

buty specjalne i trzewiki,

berety,

czapki garnizonowe,

manierki,

termosy,

torby polowe,

hełmy stalowe,

peleryny namiotowe,

skrzynie wojskowe oraz wiele innych.

Szeroki wybór asortymentu: od kultowych mundurów, przez obuwie, aż po wyposażenie polowe

Paweł Cieszyński, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, podkreśla, że wyprzedaże AMW od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.

W tym roku przygotowaliśmy szeroki wybór asortymentu: od kultowych mundurów i kurtek, przez obuwie oraz nakrycia głowy, aż po wyposażenie polowe i akcesoria. Zapraszamy zarówno kolekcjonerów i pasjonatów militariów, jak i wszystkich, którzy cenią trwałość oraz wysoką jakość wojskowych produktów. Zachęcamy do odwiedzenia nas już pierwszego dnia, ponieważ najpopularniejsze artykuły bardzo szybko znikają z oferty - mówi Paweł Cieszyński, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.

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Wojskowe klasyki w atrakcyjnych cenach

Jak informuje Agata Atamańska-Pyrc z Działu ds. Marketingu i PR Oddziału AMW w Bydgoszczy, na kupujących czekają prawdziwe wojskowe klasyki w atrakcyjnych cenach. To między innymi:

maseczki wielorazowe już za 0,50 zł,

znaki i elementy umundurowania za 2 zł,

wybrane koszulki od 5 zł,

torby za 7 zł,

kultowa manierka za 15 zł,

hełmy stalowe wz. 67 za 40 zł,

kombinezony pilotów od 130 zł,

kurtki od 20 zł

oraz wojskowe swetry od 55 zł.

Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Jak dodaje Atamańska-Pyrc, w czasie wyprzedaży na każdego kupującego czeka drobny upominek. Dla najmłodszych będzie dostępna specjalna strefa zabawy.

Co ważne, oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Jak zawsze zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu Agencja Mienia Wojskowego przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.