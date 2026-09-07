Wyprzedaż magazynowa Agencji Mienia Wojskowego. Kultowe rzeczy prosto z wojska nawet o połowę taniej

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-09-07 11:28

Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje wyprzedaż magazynową mienia wojskowego. 11 i 12 września magazyn przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy, na co dzień dostępny wyłącznie dla pracowników bydgoskiego oddziału AMW, będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. To świetna okazja, aby kultowe akcesoria i odzież prosto z wojska kupić nawet o połowę taniej.

  • Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy otwiera swój magazyn, oferując publiczną wyprzedaż unikalnego wojskowego asortymentu.
  • W dniach 11-12 września kupisz ponad 260 artykułów – od mundurów po akcesoria – z rabatami sięgającymi nawet 50%.
  • Znajdziesz tam kultowe hełmy, manierki czy odzież, z której dochód wspiera Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
  • Nie przegap tej wyjątkowej okazji – sprawdź, jak zdobyć wojskowe klasyki, zanim znikną z oferty!

Wyprzedaż magazynowa oddziału AMW w Bydgoszczy

Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas organizuje przetargi na sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony miłośników militariów. Tym razem AMW chce sprzedać drobniejsze akcesoria wojskowe. W tym celu otwiera swój magazyn w Bydgoszczy.

Przez dwa dni, 11 i 12 września 2026 roku, Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy będzie organizował wielką magazynową wyprzedaż mienia wojskowego. Magazyn przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy zostanie otwarty dla wszystkich zainteresowanych w godz. 9-17. Dla miłośników militariów oraz osób poszukujących solidnej odzieży i praktycznego wyposażenia to okazja, by zrobić zakupy nawet o 50 proc. taniej.

Akcesoria wojskowe i odzież - ponad 260 artykułów

Bydgoski oddział AMW przygotował dla odwiedzających ponad 260 pozycji w atrakcyjnych cenach. Będzie można kupić między innymi wycofane z wojska wyposażenie oraz odzież, a konkretnie:

  • mundury polowe,
  • kurtki,
  • bluzy i swetry,
  • buty specjalne i trzewiki,
  • berety,
  • czapki garnizonowe,
  • manierki,
  • termosy,
  • torby polowe,
  • hełmy stalowe,
  • peleryny namiotowe,
  • skrzynie wojskowe oraz wiele innych.

Szeroki wybór asortymentu: od kultowych mundurów, przez obuwie, aż po wyposażenie polowe

Paweł Cieszyński, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, podkreśla, że wyprzedaże AMW od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.

W tym roku przygotowaliśmy szeroki wybór asortymentu: od kultowych mundurów i kurtek, przez obuwie oraz nakrycia głowy, aż po wyposażenie polowe i akcesoria. Zapraszamy zarówno kolekcjonerów i pasjonatów militariów, jak i wszystkich, którzy cenią trwałość oraz wysoką jakość wojskowych produktów. Zachęcamy do odwiedzenia nas już pierwszego dnia, ponieważ najpopularniejsze artykuły bardzo szybko znikają z oferty - mówi Paweł Cieszyński, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.

Wojskowe manierki, torby i plecaki na regałach podczas wyprzedaży AMW. O szczegółach przeczytasz na SE Portal Obronny.
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Wojskowe klasyki w atrakcyjnych cenach

Jak informuje Agata Atamańska-Pyrc z Działu ds. Marketingu i PR Oddziału AMW w Bydgoszczy, na kupujących czekają prawdziwe wojskowe klasyki w atrakcyjnych cenach. To między innymi:

  • maseczki wielorazowe już za 0,50 zł,
  • znaki i elementy umundurowania za 2 zł,
  • wybrane koszulki od 5 zł,
  • torby za 7 zł,
  • kultowa manierka za 15 zł,
  • hełmy stalowe wz. 67 za 40 zł,
  • kombinezony pilotów od 130 zł,
  • kurtki od 20 zł
  • oraz wojskowe swetry od 55 zł.

Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Jak dodaje Atamańska-Pyrc, w czasie wyprzedaży na każdego kupującego czeka drobny upominek. Dla najmłodszych będzie dostępna specjalna strefa zabawy.

Co ważne, oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Jak zawsze zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu Agencja Mienia Wojskowego przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

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