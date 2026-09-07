Ktoś chciał wysadzić w Saksonii linie wysokiego napięcia

„Nie doszło do żadnych szkód ani zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Nie ma zagrożenia dla ludności” – przekazały służby.

Według władz, urządzenia miały poprzez wywołanie zwarcia doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.

Wiadomo, że osiem „urządzeń wybuchowych” znaleziono na południe od stacji elektroenergetycznej Baerwalde w powiecie Bautzen (Budziszyn), a cztery na wschód od stacji Graustein w powiecie Goerlitz.

W Niemczech w ostatnich dniach doszło do serii prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej.

W piątek (4 września) policja znalazła „urządzenia wybuchowe” koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Tam nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni.

Marek Meissner: będą kolejne ataki i sabotaże