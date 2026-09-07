Ktoś chciał wysadzić w Saksonii linie wysokiego napięcia

PAP
PAP
Józef Leśniewski
Józef Leśniewski
2026-09-07 11:29

Prokuratura, w położonej na wschodzie Niemiec, Saksonii poinformowała w poniedziałek (7 września), że w ostatnich dniach służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Wcześniej doszło do dywersji na sieć energetyczną w Nadrenii Północnej-Westfalii i Brandenburgii. W Saksonii „urządzenia wybuchowe” znaleziono również w pobliżu linii wysokiego napięcia w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone.

Tabliczka ostrzegająca przed wysokim napięciem w Niemczech. O próbach sabotażu przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Pixabay.com

Nie doszło do żadnych szkód ani zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Nie ma zagrożenia dla ludności” – przekazały służby.

Według władz, urządzenia miały poprzez wywołanie zwarcia doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.

Wiadomo, że osiem „urządzeń wybuchowych” znaleziono na południe od stacji elektroenergetycznej Baerwalde w powiecie  Bautzen (Budziszyn), a cztery na wschód od stacji Graustein w powiecie Goerlitz.

W Niemczech w ostatnich dniach doszło do serii prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej.

W piątek (4 września) policja znalazła „urządzenia wybuchowe” koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Tam nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni.

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