Bez przełomu. Po wizycie wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie

• Pojawiła się nadzieja na wznowienie rozmów trójstronnych.

• USA dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania konfliktu.

• Kreml obwieścił, że prezydent Putin odbył „niezwykle szczere” rozmowy z wysłannikami prezydenta USA.

• Amerykanie prawdopodobnie rozmawiali w Moskwie m.in. o sankcjach wobec Rosji.

• Efekty wizyty w Moskwie mają być przedstawione „w nadchodzących tygodniach”.

Nie ma przesłanek ku temu, że wojna skończy się w tym roku

Od 2025 r. w Moskwie była to już bodaj ósma wizyta amerykańskich negocjatorów i pierwsza w Kijowie. Wołodymyr Zełenski ocenił rozmowy jako „bardzo merytoryczne”. Dziennikarzy poinformował, że dotyczyły one m.in. gwarancji bezpieczeństwa i gwarancji gospodarczych dla Ukrainy, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia na zimę. Stwierdził:

– Jeśli wojna będzie trwała zimą – a w tej chwili na to wygląda – to mimo wszystko zespoły (negocjacyjne – PAP) pozytywnie oceniają dziś nasze perspektywy na przyszłość.

Zarówno prezydent Ukrainy, jak i obaj wysłannicy Trumpa wyrazili nadzieję na rychłe wznowienie trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ostatnia runda takich negocjacji odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską.

Jared Kushner oświadczył, że chociaż strona amerykańska „pracuje nad stworzeniem warunków” umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, nie ma gwarancji, że takie rozwiązanie się uda. Z kolei Steve Witkoff powiedział dziennikarzom, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą pójść na „pewne kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice”, by zakończyć trwającą od ponad czterech lat wojnę. Zapewnił także, że Stany Zjednoczone dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania konfliktu.

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W Kijowie w rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec

Rozmowy w Kijowie przeprowadzono w trzech rundach. W pierwszych brały udział tylko delegacje Ukrainy i USA. W ostatniej dołączyli do nich przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Według dziennika „Financial Times”, który powołuje się na swoje źródła, Witkoff i Kushner przywieźli jednak do Kijowa niewiele nowych propozycji.

Korespondent gazety na Ukrainie Christopher Miller napisał w serwisie X, że przedstawiane przez Amerykanów dokumenty są jedynie zaktualizowanymi wersjami wcześniejszych propozycji. Zostały one zmienione z uwzględnieniem sytuacji powstałej od czasu, gdy negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie na początku wojny USA z Iranem w marcu.

Niewiele wiadomo, o czym wysłannicy rozmawiali z Putinem

Nie ujawniając żadnych szczegółów, Kreml poinformował w sobotę wieczorem, że Putin odbył „niezwykle szczere” rozmowy z wysłannikami prezydenta USA na temat sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, podczas których Amerykanie zaproponowali „szereg pomysłów”.

Prezydent Federacji Rosyjskiej ocenił, że sytuacja, z którą Witkoff i Kushner muszą się zmierzyć, jest „trudna”, ale pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem „zawsze były korzystne”. Portal Axios poinformował, że wysłannicy Trumpa prawdopodobnie rozmawiali w sobotę w Moskwie m.in. o sankcjach wobec Rosji.

Według portalu wskazuje na to fakt, że wysłannikom towarzyszył podczas wizyty w stolicy Rosji Gene Lange, starszy doradca w Departamencie Skarbu USA, pełniący obowiązki „szefa do spraw sankcji”. Urzędnik Białego Domu, pragnący zachować anonimowość, powiedział w nocy z soboty na niedzielę, że podczas wizyty w Moskwie Witkoff i Kushner omówili z Putinem „znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach”.

W związku z rozmowami negocjatorów Trumpa w Moskwie i Kijowie papież Leon XIV zaapelował w niedzielę o zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej i wyraził pragnienie, by podejmowane obecnie wysiłki w tej sprawie przyniosły rezultaty. Dodał, że „z bólem serca” odbierał informacje o ostatnich, gwałtownych atakach na ukraińskie miasta i cele cywilne, w których ginęli niewinni ludzie...