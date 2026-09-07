Roboty, PIORUN i satelita radarowy. Łukasiewicz na MSPO 2026

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-09-07 13:00

Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiedziała prezentację robotów zwiadowczych PIAP Tarantula, bezzałogowego systemu obrony przeciwlotniczej z zestawem PIORUN, platformy HUNTeR oraz rozwiązań z obszaru materiałów wybuchowych, zasilania infrastruktury i napędów lotniczych. Podczas MSPO 2026 instytucja ma również podpisać porozumienie z EYCORE dotyczące technologii radarowej SAR oraz po raz pierwszy szerzej pokazać nanosatelitę SPARK.

Roboty i systemy bezzałogowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz ma zaprezentować podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach rozwiązania rozwijane dla wojska i przemysłu obronnego. Wśród nich znajdą się roboty zwiadowcze PIAP Tarantula. Według komunikatu instytucji pierwsze egzemplarze mają jesienią trafić do Agencji Uzbrojenia, a ekspozycja na MSPO będzie ich pierwszą publiczną prezentacją.

Na stoisku Łukasiewicza oraz jego partnerów ma zostać zaprezentowana również ciężka bezzałogowa platforma HUNTeR. Została ona przygotowana do zdalnego stawiania min przeciwpancernych produkowanych przez BELMA. Komunikat wskazuje również na mobilny system ASBOP-PERKUN, który łączy zestaw przeciwlotniczy PIORUN z bezzałogową platformą IBIS.

Łukasiewicz i CRW Telesystem-Mesko zapowiedziały ponadto powołanie spółki służącej rozwojowi systemu PIORUN. W informacji prasowej podano, że rozwiązanie zintegrowano z platformami bezzałogowymi przeznaczonymi do (m.in.) ochrony infrastruktury krytycznej.

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Ekspozycja ma obejmować próbkę materiału wybuchowego opartego — według Sieci — w całości na polskich technologiach. Instytucja deklaruje, że polski przemysł nie wytwarzał dotąd takiego materiału w skali komercyjnej.

Sieć zamierza również przedstawić system Air-Power, rozwijany wspólnie z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. Rozwiązanie ma podtrzymywać pracę najważniejszych urządzeń na lotniskach i w polowych bazach wojskowych w razie ataku na infrastrukturę energetyczną lub jej awarii.

Wśród zapowiedzianych technologii znalazły się również lekkie silniki elektryczne o wysokiej gęstości mocy. Zgodnie z komunikatem mogą one służyć jako napęd hybrydowych statków powietrznych o masie do 750 kg.

Dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz, podał, że niemal 70 proc. projektów wybranych przez Sieć w 2026 roku do finansowania ze środków publicznych dotyczy obronności, bezpieczeństwa albo technologii podwójnego zastosowania. Według tej samej wypowiedzi w 2024 roku udział takich projektów przekraczał 10 proc. 

 

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Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiedziała podpisanie podczas MSPO partnerstwa strategicznego z EYCORE. Współpraca ma dotyczyć między innymi technologii radarowej z syntetyczną aperturą (SAR), pozwalającej prowadzić obserwację Ziemi nocą oraz w warunkach zachmurzenia i mgły.

Na stoisku ma zostać po raz pierwszy pokazany szerszej publiczności nanosatelita SPARK. Sieć Badawcza Łukasiewicz jest organizacją badawczo-rozwojową tworzoną przez 22 instytuty naukowe. Zatrudnia około 7 tys. pracowników w 30 miejscowościach. Wśród jej głównych obszarów działalności znajdują się obronność i bezpieczeństwo państwa.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych organizatora

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