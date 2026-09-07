Kanada Krajem Wiodącym MSPO 2026. Do Kielc przyjeżdża prawie 500 delegatów

Kanada jako Kraj Wiodący

Kanada obejmuje status Kraju Wiodącego podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Rząd w Ottawie podał, że kanadyjska misja związana z wydarzeniem obejmuje ponad 200 organizacji oraz niemal 500 delegatów.

Delegacji mają przewodzić David J. McGuinty, kanadyjski minister obrony, oraz Maninder Sidhu, minister handlu międzynarodowego. Komunikat kanadyjskiego resortu obrony zapowiada, że minister David J. McGuinty spotka się w Polsce z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Celem wizyty ma być rozwijanie współpracy obronnej z Polską i innymi sojusznikami, promocja kanadyjskiego przemysłu oraz rozmowy o inwestycjach i partnerstwach przemysłowych.

Canada is ready for #MSPO2026. As Lead Nation, Canada will bring over 230 #CdnBiz and partners from across Europe to Kielce to strengthen defence, innovation and industrial cooperation. Follow #CanadaAtMSPO for updates throughout the week. #CanadaPoland pic.twitter.com/3Ojv1bgjLc— Canada Poland (@CanadaPoland) September 4, 2026

Pawilon, spotkania i konferencja

Pawilon Kanady zostanie zorganizowany w hali 7, na stoisku 7-D32. Otwarcie zaplanowano na 8 września 2026 roku, o godz. 11.00. Program przewiduje także kanadyjskie spotkania inwestycyjne B2B, zaplanowane na 8 i 9 września.

Kongres Współpracy Przemysłów Obronnych Kanada–Ukraina ma odbyć się 9 września 2026 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tego samego dnia przewidziano konferencję Kraju Wiodącego, przygotowywaną przez rząd Kanady i portal Defence24 pt. "Canada as a Trusted Defence Partner: Delivering Capabilities, Industrial Strength, and Allied Security".

Katalog kanadyjskiej delegacji grupuje uczestników według obszarów działalności obejmujących domenę powietrzną, cyberprzestrzeń, ląd, morze, kosmos oraz zdolności wielodomenowe. Materiały kanadyjskie wymieniają wśród kompetencji krajowego sektora obronnego między innymi przemysł lotniczy, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję, produkcję zaawansowaną, systemy lądowe oraz technologie obronne.

W katalogu znalazły się również przedsiębiorstwa deklarujące ofertę dla użytkowników morskich. General Dynamics Mission Systems–Canada wskazuje między innymi systemy dowodzenia, kierowania, łączności, komputerów, rozpoznania, obserwacji i wskazywania celów, technologie zwalczania okrętów podwodnych oraz systemy autonomiczne. CAE przedstawia rozwiązania szkoleniowe i symulacyjne dla domen powietrznej, lądowej, morskiej i cybernetycznej.

Autor: Senior Airman Curt Beach, DVIDS/ Materiały prasowe

Strategia przemysłowa Kanady

Rząd Kanady opublikował w 2026 roku dokument pt. "Security, Sovereignty and Prosperity: Canada’s Defence Industrial Strategy". Strategia opiera się na pięciu filarach: rozwijaniu relacji administracji z przemysłem, strategicznych zakupach, inwestowaniu w innowacje, zabezpieczaniu łańcuchów dostaw oraz współpracy z partnerami krajowymi, w tym w północnej i arktycznej części państwa.

Jednym z głównych narzędzi strategii jest model "Build–Partner–Buy". Zgodnie z opisem rządu Kanady zakłada on w pierwszej kolejności budowę zdolności i zakupy w kraju, następnie współpracę z zaufanymi sojusznikami przy wspólnym rozwoju i produkcji, a dopiero w dalszej kolejności zakup gotowych rozwiązań za granicą. Dokument podkreśla przy tym potrzebę utrzymania kontroli nad zdolnościami przemysłowymi, technologiami i eksploatacją pozyskiwanego wyposażenia.

Za wdrażanie tej polityki ma odpowiadać Agencja Inwestycji Obronnych, utworzona w październiku 2025 roku. Według strategii jej zadaniem jest skracanie procedur zakupowych, wzmacnianie kanadyjskiej bazy przemysłowej oraz przyciąganie inwestycji do sektora obronnego. Agencja ma także uczestniczyć w wielostronnym rozwijaniu zdolności i wspólnych zakupach, w tym w działaniach powiązanych z instrumentem SAFE oraz inicjatywą "Readiness 2030".

Kanadyjska strategia zalicza do kluczowych zdolności suwerennych między innymi lotnictwo, amunicję, systemy cyfrowe, wsparcie eksploatacji uzbrojenia, czujniki, technologie kosmiczne, produkcję specjalistyczną, szkolenie i symulację oraz systemy bezzałogowe i autonomiczne. W części morskiej dokument wskazuje między innymi wsparcie eksploatacji okrętów, czujniki morskie, budowę okrętów — w tym lodołamaczy — a także bezzałogowe systemy nawodne i podwodne.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych organizatora