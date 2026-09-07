Range Day Niewiadów 2026: pokazy uzbrojenia, współpraca z Politechniką Krakowską i próby amunicji 155 mm

Zakłady i inwestycje

Niewiadów Polska Grupa Militarna zorganizowała wydarzenie pod patronatem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Range Day Niewiadów 2026 zgromadził około 350 osób, reprezentujących administrację państwową, Siły Zbrojne RP i instytucje wojskowe, krajowy i zagraniczny przemysł obronny, środowisko naukowe, partnerów technologicznych, inwestorów, ekspertów oraz media branżowe.

Pierwsza część spotkania obejmowała prezentację ponad 100-hektarowego kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego ZSP Niewiadów. Uczestnicy odwiedzili Park Sprzętu Technicznego, część produkcyjną i magazynową zakładów oraz teren budowy fabryki amunicji wielkokalibrowej. Według organizatora zakład ma prowadzić elaborację i kompletację amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm, a także amunicji czołgowej i moździerzowej kal. 120 mm.

Niewiadów Polska Grupa Militarna podała, że pozyskała na inwestycję 250 mln zł finansowania. Docelowo trzy linie technologiczne mają zapewnić produkcję do 180 tys. sztuk amunicji kal. 155 mm rocznie. Komunikat zapowiada również dostawę do Niewiadowa, na przełomie września i października, linii technologicznych do elaboracji amunicji artyleryjskiej, po ich końcowym odbiorze technicznym.

Range Day Niewiadów 2026 - technologie obronne w działaniu4 września w Niewiadowie odbyło się wydarzenie Range Day Niewiadów 2026, które zgromadziło kilkuset uczestników - przedstawicieli administracji, Sił Zbrojnych RP, instytucji wojskowych, przemysłu obronnego, mediów oraz…— Niewiadów Polska Grupa Militarna (@grupaniewiadow) September 7, 2026

Pokazy na poligonie

Część dynamiczna odbyła się na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego i Poligonu Niewiadów. Program obejmował strzelania z użyciem ostrej amunicji, kontrolowane detonacje oraz prezentacje oddziaływania środków bojowych na przygotowane cele i obiekty imitujące umocnienia.

Na osiach strzeleckich przedstawiono działanie imitatorów strzału armatniego ISA 155 mm, ISA 120 mm - w odmianach przeznaczonych dla moździerza Rak i czołgu Leopard - oraz ISA-73. Organizatorzy przeprowadzili także strzelania z automatycznego granatnika kal. 40 mm i armaty automatycznej GTS-30/N kal. 30 mm. Pokazano ponadto jednorazowy granatnik termobaryczny RTG oraz granaty aerodyspersyjne GAk-81.

Część detonacyjna objęła próby granatów moździerzowych kal. 60 mm, a także kontrolowane detonacje miny naciskowej i miny odłamkowej o działaniu dookólnym 360°. Zaprezentowano również lekki system torujący L-POMBS, przeznaczony do wykonywania przejść w zaporach minowych, oraz integrację bezzałogowego pojazdu lądowego ze środkiem bojowym. Pokazy zakończył strzał z armaty balistycznej kal. 155 mm.

Range Day Niewiadów pokazał, że polski przemysł ma technologie, kompetencje i infrastrukturę pozwalające rozwijać nowoczesne rozwiązania obronne oraz sprawdzać je w rzeczywistych warunkach. Tak liczna obecność przedstawicieli administracji, wojska, nauki, przemysłu, partnerów technologicznych, inwestorów, ekspertów i mediów branżowych jest dla nas mocnym potwierdzeniem, że taka formuła jest potrzebna. Nie traktujemy tego wydarzenia jako jednorazowej inicjatywy. Chcemy, aby Range Day Niewiadów odbywał się cyklicznie i stał się stałą platformą współpracy użytkowników, konstruktorów, naukowców i producentów pracujących nad zwiększaniem zdolności obronnych Polski

– skomentował wydarzenie Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna, Adam Januszko.

Uczelnia i amunicja 155 mm

ZSP Niewiadów podpisały podczas Range Day umowę o współpracy z Politechniką Krakowską. Strony zapowiedziały realizację projektów łączących kompetencje naukowe i inżynierskie uczelni z zapleczem produkcyjnym, badawczym oraz poligonowym zakładów. Zgodnie z komunikatem celem porozumienia jest skrócenie drogi od prac koncepcyjnych i laboratoryjnych do badań, wdrożenia przemysłowego oraz produkcji.

Wydarzenie zbiegło się z kolejnym etapem projektu polskiej amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm, rozpoczętego przez Niewiadów Polską Grupę Militarną w sierpniu 2024 roku. Prace projektowe i badawcze prowadzone są wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz PGO.

Kolejne badania opracowywanej amunicji przeprowadzono 2 września na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Organizatorzy poinformowali, że próby potwierdziły prawidłowe funkcjonowanie pocisku na torze lotu i pozwoliły zgromadzić dane balistyczne. Pocisk z wgłębieniem dennym "Hollow Base" przekroczył zasięg 30 km. Komunikat nie zawiera jednak szczegółów dotyczących konfiguracji amunicji, warunków strzelania ani metody pomiaru zasięgu.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych organizatora.