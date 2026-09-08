Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej dwie osoby zginęły

Atak na stolicę i wstępny bilans

Rosja wznowiła ataki na Kijów po zakończeniu trzydniowego zawieszenia nalotów na obie stolice, ogłoszonego przez Rosję i Ukrainę w związku z wizytą amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie, a następnie w Kijowie. Rosyjska agencja TASS potwierdziła w poniedziałek przed północą, że rosyjskie moratorium na ataki na ukraińską stolicę dobiegło końca.

Kijowska administracja wojskowa przekazała we wtorek rano, że w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby, a liczba rannych wzrosła do siedmiu. Rosyjskie uderzenia uszkodziły budynki mieszkalne oraz placówkę edukacyjną. Ukraińskie siły zbrojne ostrzegały przed atakiem na Kijów i obwód kijowski przy użyciu rakiet oraz bezzałogowców z napędem odrzutowym.

Pożary i działania służb

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował w serwisie Telegram, że stolica znalazła się celem ataku środkami napadu powietrznego. Według niego w jednej z uczelni w dzielnicy Hołosijiwskiej wybuchł pożar. Ogień objął również budynki w kilku innych dzielnicach Kijowa. Ukraińskie służby ratunkowe podały ponadto, że rosyjskie bezzałogowce zaatakowały w nocy rejony Fastowa i Boryspola pod Kijowem. Celem miały być centrum logistyczne oraz przedsiębiorstwa przemysłowe. Strażacy ugasili pożary powstałe po tych uderzeniach.

Dane DSNS: krajowe tło działań ratowniczych

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ukr. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, w skrócie ДСНС, DSNS) wykazała 1011 działań ratowniczych przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby. Raport dobowy DSNS wskazuje również na 228 pożarów odnotowanych w ciągu ostatnich 24 godzin. Służba podała, że na dyżurze pozostawało 6044 ratowników i funkcjonariuszy oraz 1818 jednostek sprzętu ratowniczego.

Opracowano na podstawie depeszy PAP oraz materiałów DSNS.