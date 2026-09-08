Nowy Ciężki BWP. Premiera PGZ w czasie MSPO 2026

Demonstrator po roku prac

Huta Stalowa Wola odsłoniła podczas targów w Kielcach demonstrator Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty. Rok wcześniej spółka prezentowała model nowej konstrukcji, a obecnie pokazała kompletny pojazd. CBWP jest rozwijany jako wóz przeznaczony do działań w warunkach konfliktu o wysokiej intensywności, w których istotne znaczenie ma ochrona załogi i desantu.

Program pozostaje na etapie demonstratora. Przedstawiciele HSW zapowiedzieli budowę dwóch prototypów i realizację badań. Badania zakładowe mają zakończyć się w 2027 roku, natomiast rozmowy z Agencją Uzbrojenia są przewidywane na 2028 rok. Deklarowanym terminem osiągnięcia zdolności do produkcji seryjnej jest 2029 rok.

💥 OTO ON. CIĘŻKI BOJOWY WÓZ PIECHOTY. 🇵🇱Po dniach odliczania i pokazywania tylko fragmentów odsłaniamy najważniejszą premierę PGZ na #MSPO2026.CBWP to nowa ciężka platforma opracowana przez Hutę Stalowa Wola – z wysokim poziomem ochrony, dużą mobilnością i siłą ognia… pic.twitter.com/kazs4ciGMj— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 8, 2026

To, co dziś prezentujemy, nie jest wyłącznie nowym ciężkim bojowym wozem piechoty. To także wyraz ambicji polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz kierunku jego dalszego rozwoju.

— podkreślił w wypowiedzi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.

Ochrona i mobilność

Według przekazanych informacji masa bojowa CBWP ma przekraczać 40 t, jednak ostateczna wartość będzie zależeć między innymi od konfiguracji opancerzenia modułowego. Konstrukcja ma otrzymać siedem par kół jezdnych, czyli o jedną więcej niż BWP Borsuk. Napęd zapewni silnik o mocy przekraczającej 1000 KM.

Przedstawiciele HSW deklarują, że podstawowym kryterium programu jest przeżywalność załogi i desantu. Pojazd ma cechować się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, lecz podczas premiery nie podano poziomu ochrony ani odniesienia do konkretnej normy. Opancerzenie ma mieć budowę modułową: pancerz podstawowy ma być uzupełniany dodatkowymi panelami w zależności od wymaganej konfiguracji. W przekazanym opisie wskazano również wykorzystanie pancerza kompozytowego z elementami ceramicznymi.

CBWP nie będzie konstrukcją pływającą. Ma jednak zachować mobilność terenową umożliwiającą pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 30 stopni, rowów o szerokości ponad 2 m oraz przeszkód wodnych o głębokości przekraczającej 1,2 m. Zestaw tych cech ma umożliwić współdziałanie z czołgami oraz zapewnić piechocie zmechanizowanej osłonięty transport na polu walki.

Prezentujemy dziś ciężki bojowy wóz piechoty. To kilkadziesiąt ton stali, których głównym zadaniem jest ochrona załogi i desantu. Przeżywalność była podstawowym kryterium przy projektowaniu tego pojazdu. CBWP ma zapewniać wysoki poziom odporności balistycznej i przeciwminowej. Jednocześnie silnik o mocy ponad 1000 KM ma zapewnić mu mobilność oraz zdolność do poruszania się w trudnym terenie. Pojazd może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 30 stopni, rowy o szerokości ponad 2 m oraz przeszkody wodne o głębokości przekraczającej 1,2 m. Nie jest konstrukcją pływającą. Plan jest ambitny. Dziś prezentujemy demonstrator, kolejnym etapem będą dwa prototypy i badania. W 2029 roku chcemy osiągnąć zdolność do produkcji seryjnej. Polski przemysł, Polska Grupa Zbrojeniowa i Huta Stalowa Wola mają kompetencje, by rozwijać i produkować zaawansowane systemy uzbrojenia.

— skomentował premierę nowego pojazdu Marek Karabuła, wiceprezes zarządu PGZ.

Załoga, desant i uzbrojenie

Załogę CBWP mają tworzyć dowódca i kierowca. Przedział desantowy ma pomieścić od sześciu do ośmiu żołnierzy w pełnym oporządzeniu. Projekt przewiduje przy tym rozwiązania ukierunkowane na bezpieczeństwo i warunki pracy we wnętrzu pojazdu.

Kluczowym elementem planowanego uzbrojenia ma być Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. Zgodnie z przekazanym opisem system ma obejmować armatę automatyczną oraz zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Materiał źródłowy dopuszcza zastosowanie armaty kalibru 30 mm albo 40 mm, ale nie przesądza, który wariant został wybrany dla prezentowanego demonstratora.

Przewidywane wyposażenie obejmuje również instalację filtrowentylacyjną, system ochrony przed bronią masowego rażenia i wyrzutnie granatów dymnych. Aktywny system ochrony wskazano jako rozwiązanie opcjonalne. Nie podano jego typu ani nie potwierdzono, czy został zainstalowany na demonstratorze. Ostateczna konfiguracja uzbrojenia, opancerzenia i wyposażenia będzie wymagała potwierdzenia wraz z przejściem programu do etapu prototypów i badań.