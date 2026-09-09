Grupa WB z ofensywą innowacji na MSPO 2026. Premiery GLADIUS 2 i STAR 8x8 Hyperion

Tegoroczna, XXXIV edycja MSPO, odbywająca się w dniach 8–11 września 2026 roku, jest najważniejszym wydarzeniem polskiego sektora obronnego i jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. Grupa WB w swoim obszernym pawilonie w hali 6 przedstawiła szeroką ofertę, obejmującą zaawansowane lądowe, morskie i powietrzne systemy bezzałogowe, sprzęt łączności taktycznej, oprogramowanie zarządzania polem walki oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, a także systemy przeznaczone do ochrony własnych wojsk i infrastruktury krytycznej. Dzień premier uświetniła obecność prominentnych gości, w tym Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra Obrony Narodowej, Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, sekretarz stanu w MON, oraz Michała Baranowskiego, wiceministra rozwoju i technologii, co podkreśla wagę prezentowanych innowacji.

GLADIUS 2 i WARMATE 8X: Uderzeniowa siła polskiego przemysłu

Jednym z najbardziej oczekiwanych debiutów był nowy system uderzeniowy GLADIUS 2. Ten efektor, wykorzystujący głowice bojowe WARMATE 30 o masie 30 kg, został zaprojektowany w układzie latającego skrzydła i wyposażony w napęd turboodrzutowy. GLADIUS 2, zamówiony już w 2026 roku przez Siły Zbrojne RP, ma za zadanie precyzyjne rażenie bardzo istotnych celów na dalekich dystansach. Jego kluczową cechą jest obniżona wykrywalność radarowa i termiczna, co znacząco zwiększa jego skuteczność w środowisku o wysokim ryzyku. Zastosowanie napędu turboodrzutowego pozwala na błyskawiczne osiągnięcie wyznaczonego rejonu działania, a możliwość startu z kontenera lub wyrzutni naziemnej zapewnia elastyczność operacyjną. System WARMATE 30 jest w pełni zintegrowany z GLADIUSEM, co umożliwia mu działanie jako kompleksowy element rozpoznania, dowodzenia i rażenia.

Kolejnym innowacyjnym systemem uderzeniowym zaprezentowanym w Kielcach był WARMATE 8X. Jest to amunicja krążąca, charakteryzująca się krzyżowym układem powierzchni sterowych, co gwarantuje wysoką manewrowość w terminalnej fazie lotu. Bezzałogowiec ten jest wyposażony w wymienne 8-kilogramowe głowice bojowe i wyróżnia się wyjątkową precyzją trafień, szczególnie w atakach pod dużymi kątami. Oba systemy stanowią znaczące wzmocnienie zdolności uderzeniowych polskiej armii.

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Nowe możliwości dla systemów bezzałogowych: X-LIFTAIR i FLYEYE

Grupa WB zaprezentowała również X-LIFTAIR – alternatywny sposób startu dla systemów bezzałogowych o masie do 30 kg. Rozwiązanie to zostało zademonstrowane na znanym już FLYEYE. Idea polega na wynoszeniu bezzałogowego systemu powietrznego na odpowiednią wysokość przed uruchomieniem silników, co znacząco redukuje zużycie energii z akumulatorów i wydłuża czas działania. W przypadku FLYEYE czas pracy silnikowej wzrasta z ponad czterech do sześciu godzin, co otwiera nowe perspektywy dla misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. Ta innowacja podkreśla dążenie do optymalizacji wydajności i autonomii bezzałogowców.

STAR 8x8 Hyperion i ZMU-30: Lądowe innowacje dla suwerenności

W segmencie pojazdów lądowych na MSPO 2026 zadebiutował pojazd ciężarowy STAR 8x8 Hyperion. Platforma ta, oparta na sprawdzonej technologii, jest owocem strategicznego partnerstwa wielu polskich producentów. Powrót marki STAR do wojska ma na celu osiągnięcie jak największej suwerenności technologicznej i bezpieczeństwa Polski. Hyperion 8x8 stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP, umożliwiając krajowemu przemysłowi elastyczne i terminowe wypełnianie zamówień dla wojska. Ciężarówka będzie dostępna w różnych wariantach, w tym z kabinami opancerzonymi i nieopancerzonymi.

Oprócz nowych pojazdów załogowo-bezzałogowego plutonu FTF – Antares i Sirius, w domenie lądowej pokazano także małe platformy robotyczne rodziny UGV oraz zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Ta bezzałogowa wieża może być wyposażona w armatę kalibru 30 mm, a opcjonalnie także w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm lub granatnik maszynowy kalibru 40 mm. Niska masa modułu pozwala na jego integrację z lekkimi pojazdami kołowymi i gąsienicowymi, jednostkami pływającymi oraz autonomicznymi platformami kontenerowymi. ZMU-30 został wyposażony w zaawansowane systemy optoelektroniczne, stabilizację uzbrojenia oraz funkcję automatycznego śledzenia celów, co pozwala mu skutecznie zwalczać cele naziemne oraz nisko lecące obiekty powietrzne, w tym bezzałogowce.

StormRider 550: Polski bezzałogowiec na morzu

Kielecką premierę miał również bezzałogowy system nawodny StormRider 550. Jest to nowa, modułowa jednostka o długości 5,5 metra, należąca do rozwijanej przez Grupę WB rodziny StormRider. Mniejszy i krótszy od zaprezentowanego rok temu modelu StormRider 850, ten bezzałogowiec może być przeznaczony zarówno dla użytkowników wojskowych, jak i cywilnych, np. do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Jego modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność konfiguracji i adaptację do różnorodnych zadań na morzu.