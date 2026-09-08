Sieć Badawcza Łukasiewicz i Radiotechnika Marketing rozpoczęły współpracę przy systemach zasilania

Porozumienie podpisane w Kielcach

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczęła współpracę z Radiotechniką Marketing, prywatnym przedsiębiorstwem działającym na rynku zbrojeniowym. Strony podpisały porozumienie podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Zakres współpracy obejmuje rozwój systemów zasilania i napędów elektrycznych, w tym wyspecjalizowane generatory, silniki elektryczne, systemy sterowania oraz systemy komunikacji.

Zakres prac i podział ról

Radiotechnika Marketing specjalizuje się między innymi w projektowaniu systemów zasilania i sterowania, łączności światłowodowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Spółka zatrudnia około 500 pracowników, a jej wyroby trafiają do odbiorców z sektora zbrojeniowego i cywilnego.

"Połączenie kompetencji badawczo-rozwojowych Radiotechniki Marketing i Sieci Badawczej Łukasiewicz pozwala nam przyspieszyć rozwój produktów oraz rozwiązań w obszarze systemów zasilania"

– wskazał Dyrektor Generalny Radiotechniki Marketing Marcin Powązka. Zaznaczył także, że istotne dla współpracy jest doświadczenie Łukasiewicza w projektowaniu, prototypowaniu, badaniach i walidacji silników oraz generatorów przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach.

Liderem prac po stronie Sieci Badawczej Łukasiewicz ma być Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach. Instytut wnosi do współpracy kompetencje w zakresie napędów i maszyn elektrycznych. Według komunikatu opracowane prototypy mają odpowiadać na potrzeby krajowych i europejskich projektów obronnych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego, z którymi współpracują oba podmioty

Autor: Centrum Łukasiewicz/ Materiały prasowe

Potencjał uczestników współpracy

Radiotechnika Marketing osiągnęła w 2025 roku przychody w wysokości 269 mln zł. Informacja prasowa wskazuje również na wzrost o 45 mln zł, ale nie precyzuje punktu odniesienia dla tej wartości.

Sieć Badawcza Łukasiewicz obejmuje 22 instytuty naukowe. Instytuty i ich oddziały zatrudniają około 7 tys. osób w 30 miejscowościach w Polsce. Obszary badań Sieci obejmują obronność i bezpieczeństwo państwa, chemię dla przemysłu, transformację energetyczną oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz, stwierdził, że współpraca z prywatnym kapitałem pozwala kierować pracę badaczy w obszary, w których zgłaszane jest zapotrzebowanie rynkowe. Wskazał również, że Sieć rozwija kompetencje dotyczące pojazdów autonomicznych dla Sił Zbrojnych RP, których silniki elektryczne wymagają specjalistycznych rozwiązań.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Centrum Łukasiewicza.