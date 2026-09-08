MSPO 2026 otwarte w Kielcach. MON wskazuje na rolę krajowego przemysłu i programu SAFE

Otwarcie XXXIV edycji MSPO

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uczestniczył 8 września 2026 roku w ceremonii otwarcia XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W wydarzeniu wzięli udział także sekretarz stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, przedstawiciele kadry dowódczej Wojska Polskiego, rządu, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci resortów obrony państw sojuszniczych.

Resort obrony podał, że tegoroczna edycja skupia 1209 przedsiębiorstw z 43 krajów. Kanada pełni funkcję Kraju wiodącego tej edycji wydarzenia.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia przedstawił organizację salonu jako element szerszej polityki rozwijania krajowego potencjału przemysłowego. Minister mówił także o potrzebie wzmacniania bezpieczeństwa państwa i modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego.

Przemysł krajowy i ciężki BWP

Szef MON stwierdził, że transformacja Wojska Polskiego "dziś w 50% opiera się o przemysł krajowy". Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał przy tym na mechanizm SAFE jako źródło środków, które mogą wspierać rozwój polskich przedsiębiorstw, inwestycje w pracowników, zwiększanie zatrudnienia i rozbudowę zdolności produkcyjnych. Minister odniósł się również do doświadczeń Turcji, zestawiając jej długofalową transformację przemysłu obronnego z sytuacją Polski.

Nasze życie jest kwestią wyboru. Nasze życie dotyczy tego, gdzie jesteśmy i na jakie wartości stawiamy nacisk. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność jako rząd Rzeczypospolitej, jako większość parlamentarna, za budowę silnej, bezpiecznej Polski. I żadne kłody rzucane nam pod nogi, nie zatrzymają nas w tym marszu budowy bezpiecznych granic, siły naszej armii, najlepszego wyposażenia indywidualnego żołnierza Wojska Polskiego. To jest po prostu nasze oczywiste zadanie

- powiedział w czasie ceremonii otwarcia szef resortu obrony narodowej.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz oraz wiceminister @magdasobkowiak zwiedzają ekspozycje polskich i zagranicznych firm oraz instytucji obecnych podczas #MSPO2026. To okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami dla obronności z całego świata. pic.twitter.com/hGWKe1XKue— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 8, 2026

SAFE i Agencja Uzbrojenia 2.0

Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w swoim przemówieniu wskazała mechanizm SAFE jako jeden z czynników rozwoju zdolności Wojska Polskiego i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Mówiła również o rosnącej aktywności eksportowej przedsiębiorstw z Polski oraz o zamówieniach napływających z Europy i spoza niej.

Sekretarz stanu w MON poinformowała ponadto, że po przystąpieniu Kanady do mechanizmu SAFE minister zadeklarował zakup systemów bezzałogowych od polskiej firmy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała, że za rok resort przedstawi koncepcję "Agencji Uzbrojenia 2.0". Planowana formuła działania Agencji Uzbrojenia ma obejmować nie tylko pozyskiwanie sprzętu, lecz także innowacje, współpracę z przedsiębiorstwami oraz utrzymanie eksploatowanego uzbrojenia.

Polski przemysł zbrojeniowy wreszcie zaczyna eksportować. Dzisiaj zamówienia płyną z całej Europy, z całego świata. Rok temu jeszcze nikt nie zakładał, że Kanada będzie częścią mechanizmu SAFE. Gratuluję dołączenia, wspieraliśmy to od początku. Tuż po przystąpieniu Kanady do mechanizmu SAFE chwilę później pan minister zadeklarował zakup dronów z polskiej firmy i dzisiaj uczestniczyliśmy w podpisaniu kolejnej umowy. To nie są tylko puste słowa – to wszystko przekłada się na konkrety i na wiążące umowy

- podkreśliła wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Rozwój PGZ i cele spółki

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz podczas ceremonii otwarcia MSPO wskazał na wzrost zatrudnienia w wybranych spółkach grupy oraz na rozbudowę kompetencji produkcyjnych. Jako przykłady wymienił Gamrat w Jaśle, gdzie – według jego wystąpienia – zatrudnienie wzrosło w ciągu półtora roku o 60 proc., oraz zakład PIT-RADWAR w Czer­nicy, w którym wzrost miał wynieść około 30 proc. Prezes Adam Leszkiewicz mówił także o pracach związanych z amunicją kalibru 155 mm, systemami ochrony przed bezzałogowcami, zdolnościami rakietowymi i ciężkim bojowym wozem piechoty. Prezes PGZ zapowiedział aktualizację strategii grupy do pierwszego kwartału następnego roku, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu, oraz przedstawił ambicję wejścia PGZ do pierwszej dziesiątki przedsiębiorstw zbrojeniowych w Europie i pierwszej trzydziestki na świecie. Wszystkie wskazane dane i cele były deklaracjami prezesa PGZ podczas wystąpienia.

Ta opowieść jest o tym, że wspólnie produkujemy polskie bezpieczeństwo. W tym dziele nie będziemy się zatrzymywać. To jest nasze zadanie i wyzwanie. W Kielcach spotykamy się z naszymi partnerami z Europy i ze świata, a w tym roku szczególnie dołączają do tego grona przedsiębiorcy z Kanady. Wierzymy, że nasze działania, produkty i usługi będą przyczynkiem do tego, by nasze otoczenie było bezpieczniejsze. Oprócz aspektów gospodarczych pamiętamy o strategicznej misji, jaką jest bezpieczeństwo: nasze, polskie i europejskie. Produkujemy twoje, nasze bezpieczeństwo

- zakończył swoje wystapienie prezes PGZ.

Opracowano na podstawie materiałów organizatorów i Ministerstwa Obrony Narodowej.