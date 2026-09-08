Grupa WB i Kongsberg podpisały umowę o bezzałogowych systemach morskich

Umowę - 8 września 2026 roku - podpisali prezes zarządu WB Electronics Piotr Wojciechowski oraz Ronny Langset Opsjøen, wiceprezes Kongsberg ds. Rozwoju Nowych Obszarów Biznesu. W ceremonii uczestniczyli także podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz gen. bryg. Romuald Maksymiuk, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.

Porozumienie ma połączyć kompetencje obu firm w zakresie morskich i powietrznych systemów załogowych oraz bezzałogowych, systemów obrony powietrznej, uzbrojenia, łączności, dowodzenia i kierowania (C2), a także systemów elektronicznych. Bezpośrednim obszarem współpracy mają być bezzałogowe platformy morskie wyposażone w wielosensorowe systemy rozpoznawcze.

Pierwszego dnia #MSPO2026 @WBGroup_PL i norweski @kongsbergasa podpisały umowę o współpracy w obszarze bezzałogowych systemów morskich. Porozumienie otwiera drogę do wspólnego opracowania, integracji i produkcji wielozadaniowych platform przeznaczonych do działań na Bałtyku i… pic.twitter.com/GeWwK2DFde— WB GROUP (@WBGroup_PL) September 8, 2026

Zakładany zakres integracji obejmuje środki rozpoznania obrazowego i elektronicznego oraz inne czujniki dostosowane do działań na morzu. Komunikat przewiduje również możliwość wyposażania rozwijanych systemów w efektory do zwalczania jednostek morskich. Platformy mogłyby zatem wykonywać zadania rozpoznawcze i obserwacyjne, a także — zależnie od ich konfiguracji — zadania uderzeniowe.

Spółki deklarują, że współpraca ma obejmować wspólne opracowanie, integrację i produkcję zaawansowanych systemów bezzałogowych. Nacisk ma zostać położony na połączenie czujników, systemów dowodzenia i kierowania oraz efektorów w ramach jednej architektury. Według Grupy WB i Kongsberg rozwijane rozwiązania mają być przeznaczone dla użytkowników wojskowych, zdolnych do użycia ich zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i na innych akwenach.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych WB GROUP.