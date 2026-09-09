Pierwsze zobrazowania z satelity Eycore-1. System działa

• EYCORE stał się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała własną technologię SAR bezpośrednio na orbicie.

• Radar SAR emituje własny sygnał elektromagnetyczny, umożliwiając prowadzenie obserwacji powierzchni Ziemi w nocy oraz przez gęste chmury.

• Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej realizowanej z Europejską Agencją Kosmiczną i Creotech Instruments.

Polski satelita wyniesiony przez amerykańską rakietę

Spółka w komunikacie prasowym podkreśliła, że jest to jeden z najważniejszych kamieni milowych w jej historii i polskiego sektora kosmicznego. EYCORE-1 został wyniesiony na orbitę 3 maja z bazy Vandenberg w Kalifornii na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Po uruchomieniu i kalibracji systemów satelita pozyskał pierwsze dane radarowe, na podstawie których powstały pierwsze zobrazowania.

– Uzyskanie pierwszych zobrazowań z polskiego satelity SAR potwierdza, że Polska potrafi rozwijać zaawansowane technologie obserwacji Ziemi. Tym bardziej cieszę się, że to sukces polskiej firmy, która z powodzeniem rozwija kompetencje ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz naszej suwerenności technologicznej. Szczególnie doceniam, że Eycore inwestuje w młode polskie talenty i na nich buduje swoje rozwiązania. To najlepsza inwestycja w naszą bezpieczną przyszłość. Dziś technologie kosmiczne stały się już jednym z kluczowych filarów zdolności obronnych, zyskując ogromne strategiczne znaczenie w zastosowaniach cywilnych i bojowych – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz na MSPO2026

Polska technologia radarowa już działa w przestrzeni kosmicznej

Zobrazowania potwierdzają działanie całego łańcucha technologicznego: od radaru i rozkładanej anteny, przez pracę wszystkich podsystemów satelity na orbicie i transmisję danych, po ich odbiór oraz przetwarzanie na Ziemi.

– Dziś mogę z dumą ogłosić, że polska technologia radarowa działa w kosmosie. Jesteśmy drugą prywatną firmą w Europie, która potwierdziła działanie własnej technologii SAR na orbicie. To dla nas zaszczyt, że możemy dziś zaprezentować ten sukces wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Tym bardziej, że nasze kompetencje będą służyć bezpieczeństwu i zdolnościom obronnym Polski – podkreślił w czasie prezentacji dr Maciej Klemm, współzałożyciel i prezes EYCORE.

EYCORE-1 zrealizował tym samym podstawowy cel swojej misji demonstracyjnej: zweryfikował polską technologię SAR w przestrzeni kosmicznej, stając się drugą w Europie prywatną firmą dysponującą sprawdzoną w warunkach orbitalnych technologią SAR.

To kluczowa kompetencja w kontekście wyzwań geopolitycznych w Europie. Konflikt na Ukrainie pokazał, że budowa świadomości sytuacyjnej za pomocą narzędzi takich jak zobrazowania radarowe stanowi kluczowy zasób wojskowy.

– Pierwsze zobrazowania są dla nas najważniejszym potwierdzeniem, że technologia opracowana przez polski zespół działa na orbicie. EYCORE-1 wykonał zadanie, dla którego powstał jako demonstrator. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu – wykorzystania doświadczenia orbitalnego w rozwoju następnych systemów, produktów, na które popyt rośnie na całym świecie. Rewolucja związana z rozwojem systemów SAR w kosmosie dopiero się zaczyna, a my jesteśmy liderami tych zmian – zaznaczył Maciej Klemm.

Z Europejską Agencją Kosmiczną na drodze do budowy krajowej konstelacji satelitarnej

Polska technologia sprawdzona na orbicie EYCORE-1 jest pierwszym satelitą firmy EYCORE wyposażonym w autorski polski radar SAR umieszczonym na orbicie. Platformę satelitarną dostarczyła firma Kongsberg NanoAvionics. EYCORE zaprojektował i zbudował kluczowy ładunek użyteczny misji - radar wraz z anteną SAR. Spółka rozwija swoje kompetencje i moce produkcyjne w Gdyni i Krakowie. W marcu br. roku podpisała z Ministerstwem Obrony Narodowej deklarację aktywnego udziału w rozwoju Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia” i inwestycji na poziomie 50 mln zł. Pozyskanie rzeczywistych zobrazowań daje technologii EYCORE doświadczenie orbitalne i wzmacnia jej wiarygodność wobec klientów oraz partnerów.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane modułowo, dzięki czemu sensory SAR spółki mogą być integrowane z platformami mikrosatelitarnymi różnych producentów. EYCORE może dostarczać zarówno sam system radarowy, jak i uczestniczyć w projektowaniu oraz realizacji kompletnych systemów obserwacji Ziemi.

SAR (Synthetic Aperture Radar) jest aktywną technologią radarowej obserwacji Ziemi. W przeciwieństwie do sensora optycznego radar emituje własny sygnał elektromagnetyczny i analizuje jego odbicie od powierzchni oraz znajdujących się na niej obiektów. Dzięki temu może prowadzić obserwację niezależnie od pory dnia i w warunkach, które znacząco ograniczają możliwości klasycznych zdjęć satelitarnych.

Doświadczenie dla programu CAMILA Wiedza zdobyta podczas uruchomienia, kalibracji i eksploatacji EYCORE-1 jest wykorzystywana w kolejnych projektach spółki, w tym w programie CAMILA (Country Awareness Mission in Land Analysis). Program, realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, ma doprowadzić do budowy krajowej konstelacji satelitarnej.

Głównym wykonawcą systemu jest Creotech Instruments, a EYCORE odpowiada za rozwój i dostarczenie komponentu radarowego SAR. Doświadczenie orbitalne z EYCORE-1 pozwala ograniczać ryzyko techniczne kolejnych misji i optymalizować następne generacje radarów. Dla EYCORE jest to również kolejny krok w budowie europejskiego łańcucha kompetencji kosmicznych - od projektowania sensorów, przez ich produkcję i integrację, po operacje orbitalne oraz przetwarzanie danych.

EYCORE to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych radarów oraz satelitów z syntetyczną aperturą radarową (SAR). Eycore oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu obserwacji Ziemi zarówno dla klientów rządowych, jak i prywatnych. Misją Eycore jest demokratyzacja dostępu do danych satelitarnych poprzez dostarczanie własnych, niezależnych systemów obserwacji kosmicznej dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców - od integracji radaru (SAR) z platformą satelitarną klienta, aż po pełne zaprojektowanie, budowę i wyniesienie na orbitę kompletnego systemu satelitarnego.