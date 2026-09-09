Strategia JELCZ.PL technologiczny skok dla armii. Kluczowe umowy podpisane na MSPO 2026

Strategia JELCZ.PL stanowi fundament dla przyszłości polskiej motoryzacji zbrojeniowej. Jej głównym celem jest zwiększenie udziału krajowych kompetencji i technologii w kolejnej generacji pojazdów JELCZ. Nowe pojazdy mają składać się z podwozi w wielu konfiguracjach, co pozwoli na elastyczne dostosowanie zabudowy pod dowolną misję i cel, w tym pod zabudowy specjalistyczne. To kompleksowe podejście ma na celu podniesienie dotychczasowych standardów wydajności, bezpieczeństwa i technologii, stawiając na innowacyjne rozwiązania rozwijane w Polsce.

Prezes Zarządu Mariusz Ptak podkreślił strategiczne znaczenie tej inicjatywy, wskazując na jej długoterminowe korzyści dla całego sektora.

„Zwiększamy liczbę elementów, za które jako polski przemysł możemy wziąć pełną odpowiedzialność – od ich zaprojektowania i produkcji, po serwis i dalszy rozwój. To zasadnicza różnica. Każdy komponent rozwijany w Polsce to nie tylko część pojazdu, ale przede wszystkim wiedza, kompetencje i technologia, które pozostają w naszym przemyśle. To właśnie na nich będziemy budować kolejne generacje pojazdów” – zaznaczył Mariusz Ptak.

Porozumienie pomiędzy #Jelcz sp. Z O. O., RFK sp. Z O.O., @PGZ_pl, #HSW, @AgencjaRozwoju, Towarzystwem Finansowym "Silesia" oraz Grupą Kapitałową Polimex Mostostal, dotyczące bazowych warunków biznesowych i finansowych dalszego prowadzenia połączenia spółek Jelcz i RFK pic.twitter.com/FuSQTrqgit— PortalObronny (@PortalObronny) September 9, 2026

Kluczowe partnerstwa: Szczegóły zawartych porozumień

W ramach realizacji strategii JELCZ.PL, spółka podpisała szereg istotnych porozumień z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi podmiotami. Te partnerstwa mają zapewnić dostęp do zaawansowanych technologii i know-how, jednocześnie maksymalizując polonizację kluczowych elementów.

Jednym z najważniejszych porozumień jest to zawarte z WSK "PZL-KALISZ" S.A. oraz Daimler Truck AG, dotyczące produkcji licencyjnej na terenie kraju jednostek napędowych dla pojazdów z rodziny JELCZ. Ta współpraca gwarantuje nie tylko transfer technologii, ale także utrzymanie produkcji kluczowych komponentów w Polsce, co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw.

Kolejnym istotnym partnerem jest SKB Drive Tech S.A., z którym JELCZ będzie współpracować w obszarze zespołów osi i mostów napędowych, zawieszenia niezależnego oraz hybrydowego, reduktorów, przekładni oraz układów przeniesienia napędu, a także innych elementów układu jezdnego i napędowego. To porozumienie jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności podwozi pojazdów JELCZ.

Współpraca z firmą Borimex skupi się na obszarze wyciągarek oraz innych potencjalnych polach kooperacji, co pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności pojazdów i ich adaptację do różnorodnych warunków operacyjnych.

Z kolei z WZE podpisano porozumienie dotyczące opracowania systemów pokładowych i elektroniki, a także urządzeń diagnostycznych dla pojazdów JELCZ. To kluczowy element dla nowoczesnych pojazdów wojskowych, które coraz częściej opierają się na zaawansowanych systemach elektronicznych i cyfrowych.

PONAR Wadowice S.A. stanie się partnerem JELCZ w zakresie polonizacji układów hydraulicznych, obejmujących w szczególności hydraulikę siłową, systemy hydrauliczne oraz elementy hydrauliczne układu skrętu do pojazdów. To pozwoli na uniezależnienie się od zagranicznych dostawców w tym newralgicznym obszarze.

Ostatnim, ale równie ważnym porozumieniem jest to zawarte z Huta Częstochowa Sp. z o.o., które dotyczy dostaw blach pancernych oraz stali specjalistycznych do projektów kołowych. Dostęp do krajowych źródeł wysokiej jakości stali pancernej jest fundamentalny dla produkcji bezpiecznych i wytrzymałych pojazdów wojskowych.

Wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego

Inicjatywa JELCZ.PL jest w pełni zgodna z ideą „Local Content”, która polega na agregowaniu potencjału technologicznego, produkcyjnego i innowacyjności polskich podmiotów. Poprzez skracanie łańcuchów dostaw, budowanie niezależności oraz intensywną polonizację kluczowych procesów produkcyjnych i technologicznych, JELCZ dąży do stworzenia kompleksowego ekosystemu przemysłowego. Taki model współpracy nie tylko wzmacnia krajową gospodarkę, ale także zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dostaw dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, redukując ryzyko związane z globalnymi zakłóceniami. Nowe pojazdy JELCZ, będące owocem tych partnerstw, staną się symbolem rosnących kompetencji i innowacyjności polskiego przemysłu obronnego.