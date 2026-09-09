Współpraca Hyundai Rotem i Huty Częstochowa. Polska stal pancerna sercem czołgów K2PL

Podpisane Memorandum o współpracy (MoU) między Hyundai Rotem Company a Hutą Częstochowa to ważny krok w kierunku zacieśniania więzi przemysłowych w sektorze obronnym. Głównym celem porozumienia jest dogłębne zbadanie możliwości włączenia produkowanych w Polsce blach ze stali pancernej do konstrukcji czołgów podstawowych K2PL, a także do produkcji pojazdów wsparcia i innych platform wojskowych. To strategiczne posunięcie ma na celu nie tylko zwiększenie lokalnego wkładu w program, ale również zapewnienie wysokiej jakości komponentów od krajowego dostawcy.

Na mocy tego porozumienia, obie spółki rozpoczną szczegółowe rozmowy techniczne i handlowe. Kluczowym elementem tych negocjacji będzie ocena zgodności oferowanych przez Hutę Częstochowa materiałów z rygorystycznymi wymaganiami technicznymi i jakościowymi, niezbędnymi w produkcji nowoczesnego sprzętu wojskowego. Jak podkreślono w komunikacie,

„Memorandum wyznacza ramy dalszych rozmów technicznych i handlowych pomiędzy spółkami. Na mocy porozumienia partnerzy wspólnie przeanalizują możliwość dostarczania przez Hutę Częstochowa blach ze stali pancernej na potrzeby programów pojazdów wojskowych Hyundai Rotem. Oceniona zostanie między innymi zgodność oferowanych materiałów z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i jakościowymi.”

Wzmocnienie polskiego przemysłu: Długoterminowa wizja programu K2

Porozumienie z Hutą Częstochowa doskonale wpisuje się w szerszą strategię Hyundai Rotem Company, mającą na celu poszerzenie przemysłowego wymiaru programu K2 w Polsce. Zgodnie z zapisami drugiej umowy wykonawczej, aż 61 czołgów K2PL ma zostać wyprodukowanych na terytorium Polski. Kontrakt ten obejmuje również dostarczenie specjalistycznych pojazdów wsparcia, co dodatkowo zwiększa zakres potencjalnej współpracy. Transfer technologii oraz lokalizacja produkcji są postrzegane jako fundamentalne elementy tego programu. Polski przemysł ma stopniowo rozwijać swoje kompetencje, obejmujące między innymi produkcję kadłubów, wież oraz innych kluczowych komponentów pojazdów.

Yong Bae Lee, prezes Hyundai Rotem Company, wyraził zadowolenie z rozwoju współpracy:

„Porozumienie z Hutą Częstochowa jest kolejnym krokiem w naszych działaniach na rzecz zwiększania udziału polskiego przemysłu w programie K2. Wraz ze stopniową lokalizacją produkcji czołgów K2PL i pojazdów wsparcia w Polsce chcemy budować wokół tych platform silny krajowy łańcuch dostaw. Potencjalne wykorzystanie polskiej stali pancernej stanowi istotny element tego procesu i może dodatkowo wzmocnić rolę polskiego przemysłu w produkcji K2PL oraz całej rodziny pojazdów wsparcia.”

Polonizacja produkcji czołgów K2: Potencjał Huty Częstochowa

Udział Huty Częstochowa w programie K2 to potwierdzenie jej znaczącego potencjału produkcyjnego oraz możliwości w realizacji zadań na rzecz polskiego sektora obronnego. Firma, znana z produkcji wysokiej jakości wyrobów hutniczych, ma szansę stać się kluczowym dostawcą stali pancernej, co z pewnością przełoży się na rozwój lokalnych kompetencji i technologii. Integracja polskiej stali w tak zaawansowanych konstrukcjach wojskowych, jak czołgi K2PL, świadczy o rosnącej roli krajowych przedsiębiorstw w modernizacji polskiej armii.

Adrian Sienicki, prezes Zarządu Huty Częstochowa, nie krył optymizmu:

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie, jakim jest polonizacja produkcji i serwisowania czołgów K2. Zaangażowanie Huty Częstochowa w to przedsięwzięcie potwierdza nasze duże możliwości produkcyjne oraz potencjał do realizacji zadań na rzecz polskiego sektora obronnego.” Cały proces ma na celu nie tylko zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego, ale także stymulowanie rozwoju gospodarczego i technologicznego w regionie i całym kraju.